Estland kauft weitere zwölf Panzerhaubitzen in Frankreich

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

TALLINN (dpa-AFX) - Estland wird zur Stärkung seiner Verteidigungsfähigkeit zwölf weitere Panzerhaubitzen vom Typ Caesar von Frankreich kaufen. Darüber sei ein entsprechender Vertrag mit der zuständigen Beschaffungsbehörde des Nato-Partners und dem Hersteller KNDS unterzeichnet worden, teilte das Estnische Zentrum für Verteidigungsinvestitionen in Tallinn mit. Die selbstfahrenden Waffensysteme mit einem Kaliber von 155 Millimeter sollen in diesem Jahr geliefert werden. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Estland hatte bereits Mitte 2024 zwölf Panzerhaubitzen von Frankreich bestellt, die im Vorjahr an die estnische Armee ausgeliefert wurden. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine wird in dem an Russland grenzenden baltischen Staat als direkte Gefahr für die nationale Sicherheit gesehen. Die Regierung in Tallinn hat daher die Militärausgaben deutlich erhöht und rüstet die Streitkräfte massiv auf./awe/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Übernahme
Salzgitter stärkt mit Zukauf sein Rüstungsgeschäftgestern, 10:28 Uhr · dpa-AFX
Salzgitter stärkt mit Zukauf sein Rüstungsgeschäft
MDAX-Titel
Rüstungskonzern TKMS hebt Umsatzprognose angestern, 10:10 Uhr · Reuters
Rüstungskonzern TKMS hebt Umsatzprognose an
Warburg empfiehlt Renk
Rüstungswerte ziehen weiter an09. Feb. · dpa-AFX
Ein Kurschart vor einer Weltkugel
Wall Street
Dow im Plus und Technologiewerte schwachheute, 15:57 Uhr · dpa-AFX
Das Straßenschild der Wall Street
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Alle Premium-News