Europäische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen EU-Kommission
dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) ermittelt gegen die Europäische Kommission. Es gehe um den Verkauf von Immobilien an den belgischen Staat, wie die Europäische Kommission selbst bestätigte./tre/DP/mis
