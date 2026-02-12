EVG: Mehr Sicherheit in Zügen darf nicht am Geld scheitern

Berlin, 12. Feb (Reuters) - ⁠Die Eisenbahngewerkschaft EVG fordert vor dem Sicherheitsgipfel bei der Deutschen Bahn konkrete Beschlüsse, um Mitarbeiter in Zügen besser zu schützen. "Wir erwarten morgen Handlungen, keine Kommissionen mehr", sagte EVG-Chef Martin Burkert am Donnerstag in Berlin. Wegen der seit Jahren wachsenden Gewalt müssten Kontrollen in Nahverkehrs- und Regionalzügen mindestens von zwei Personen erledigt werden, in der Praxis ‌ist es oft nur eine Person. "Das darf nicht am Geld scheitern. Sicherheit ist nicht verhandelbar."

Anfang Februar wurde der Zugbegleiter Serkan C. auf der Strecke zwischen Kaiserslautern und Saarbrücken von einem Fahrgast ohne Ticket ⁠schwer verletzt und ⁠verstarb kurz danach. Der Fall hat bundesweit Bestürzung ausgelöst. Er hatte im Regionalverkehr Fahrkarten kontrolliert.

Experten schätzen, dass doppelte statt bisher einfache Besetzungen im Nahverkehr - also S-Bahnen, Regionalverbindungen und Routen zu Flughäfen - zusätzliche Kosten von 800 Millionen bis einer Milliarde Euro verursachen würden. "Es darf kein Verantwortungs-Bingo mehr geben", sagte Burkert zum Hin und Her zwischen Bund und Ländern. Dies sei die erste große Bewährungsprobe für die neue Bahn-Chefin Evelyn ‌Palla. "Die Bahn kann hier auch selbst handeln." Das Thema müsse Chefsache ‌sein. "Auch ein Wort des Kanzlers wäre nötig." Burkert sagte, an der Basis schlage die Trauer in Wut um.

Die Bahn hat für Freitag zu einem Sicherheitsgipfel nach Berlin eingeladen. Dem Staatskonzern zufolge ist es das Ziel, Maßnahmen für mehr ⁠Sicherheit der Mitarbeitenden und Reisenden umzusetzen. Dies sei eine Gemeinschaftsaufgabe. Am Freitagmittag wollen sich Palla und Verkehrsminister Patrick ‌Schnieder (CDU) dazu vor der Presse äußern. Die Bahn hatte ⁠Anfang 2026 bereits drei Sofortprogramme gestartet, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Dazu gehören auch Maßnahmen, um die Sicherheit in den Zügen und an den Bahnhöfen zu verbessern.

UNION: BODYCAMS MIT TON SOLLTEN EINGESETZT WERDEN

Der verkehrspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Björn Simon, sprach von einem Signal zum Handeln. "Wir brauchen ‌Null-Toleranz gegenüber Gewalt, stärkere Sicherheitspräsenz in Zügen und Bahnhöfen, ⁠lückenlose Videoüberwachung und den Einsatz von Bodycams mit ⁠Ton." Letztere können auch verbale Angriffe belegen. Die Gewerkschaft der Polizei teilte der Funke-Mediengruppe mit, der Bundespolizei fehlten gut 3500 Kollegen, um präventiv an Bahnhöfen und in Zügen unterwegs zu sein.

Die EVG hatte 2024 in einer großangelegten Umfrage rund 4000 Mitglieder mit Kundenkontakt zu ihrem Sicherheitsgefühl befragt. Dabei gaben 82 Prozent an, bereits einen verbalen oder körperlichen Übergriff erlebt zu haben. 63 Prozent sagten, ihr Sicherheitsempfinden habe sich teils deutlich verschlechtert, 36 Prozent fühlten sich bei der Arbeit nicht mehr sicher.

Laut Verkehrsministerium wurden in den ersten zehn Monaten 2025 knapp 3000 Mitarbeiter der Deutschen Bahn Opfer von Straftaten. Darunter seien ⁠unter anderem 1148 Fälle von Bedrohungen, 1231 Körperverletzungen und 324 Fälle schwerer Körperverletzung gewesen.

