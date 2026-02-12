Fachverlag und Datenbankanbieter Relx sicht sich weiter auf Wachstumskurs

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter Relx rechnet nach guten Geschäften mit Angeboten rund um informationsbasierte Analyse- und Entscheidungstools im vergangenen Jahr weiter mit einem hohen Wachstum. Die positive Entwicklung dürfte sich fortsetzen, sagte Unternehmenschef Erik Engstrom am Donnerstag bei der Vorlage der Jahreszahlen. Die um Währungs- und Übernahmeeffekte bereinigten Erlöse dürften weiter stark zulegen - ebenso das operative Ergebnis.

2025 zog der Umsatz bereinigt um Sondereffekte um sieben Prozent auf 9,6 Milliarden Pfund (11 Mrd Euro) an. Der bereinigte operative Gewinn stieg um neun Prozent auf 3,3 Milliarden Pfund. Das Wachstum fiel etwas schwächer aus, als von Bloomberg erfasste Experten erwartet hatten. Der operative Gewinn lag im Rahmen der Analystenerwartungen. An der Börse wurden die Zahlen mit Erleichterung aufgenommen. Der Kurs der zuletzt stark unter Druck stehenden Aktie legte im frühen Handel bis zu fünf Prozent zu./zb/mis/stk