Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 12.02.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 12. Februar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Adyen
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Agnico-Eagle Mines
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Arista Networks
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|British American Tobacco
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Carl Zeiss Meditec
|Bericht 1. Quartal 2026
|Coinbase
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Deutsche Börse
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Mercedes-Benz Group (Daimler)
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Nebius
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Siemens
|Bericht 1. Quartal 2026
|SoftBank Group
|Bericht 3. Quartal 2025
|Thyssenkrupp
|Bericht 1. Quartal 2026
|Unilever
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Vale
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Verbio
|Bericht 2. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
