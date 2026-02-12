Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 12.02.2026

onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 12. Februar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AdyenBericht Geschäftsjahr 2025
Agnico-Eagle MinesBericht Geschäftsjahr 2025
Arista NetworksBericht Geschäftsjahr 2025
British American TobaccoBericht Geschäftsjahr 2025
Carl Zeiss MeditecBericht 1. Quartal 2026
CoinbaseBericht Geschäftsjahr 2025
Deutsche BörseBericht Geschäftsjahr 2025
Mercedes-Benz Group (Daimler)Bericht Geschäftsjahr 2025
NebiusBericht Geschäftsjahr 2025
SiemensBericht 1. Quartal 2026
SoftBank GroupBericht 3. Quartal 2025
ThyssenkruppBericht 1. Quartal 2026
UnileverBericht Geschäftsjahr 2025
ValeBericht Geschäftsjahr 2025
VerbioBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Siemens
Mercedes-Benz
Coinbase
Thyssenkrupp
Deutsche Börse
Nebius
Carl Zeiss Meditec
British American Tobacco
Verbio
Unilever
SoftBank Group
Arista Networks
Vale
Agnico-Eagle Mines
Adyen

