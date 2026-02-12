Grenzschutz-Kommandeur: Razzien in Minnesota werden beendet
WASHINGTON/MINNEAPOLIS (dpa-AFX) - Die umstrittenen Razzien von Bundesbehörden gegen Migranten im US-Bundesstaat Minnesota sollen nach den Worten des Grenzschutz-Kommandeurs Tom Homan eingestellt werden. "Angesichts der Erfolge" habe US-Präsident Donald Trump seinem Vorschlag zugestimmt, die Einsätze zu beenden, sagte Homan auf einer Pressekonferenz./ngu/DP/jha
