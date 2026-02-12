Grenzschutz-Kommandeur: Razzien in Minnesota werden beendet

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

WASHINGTON/MINNEAPOLIS (dpa-AFX) - Die umstrittenen Razzien von Bundesbehörden gegen Migranten im US-Bundesstaat Minnesota sollen nach den Worten des Grenzschutz-Kommandeurs Tom Homan eingestellt werden. "Angesichts der Erfolge" habe US-Präsident Donald Trump seinem Vorschlag zugestimmt, die Einsätze zu beenden, sagte Homan auf einer Pressekonferenz./ngu/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Nikkei auf Rekordhoch
Historischer Erfolg für Japans Regierungspartei09. Feb. · dpa-AFX
Historischer Erfolg für Japans Regierungspartei
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Alle Premium-News