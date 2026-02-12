Hensoldt und Helsing arbeiten bei Kampfdrohne zusammen

Berlin, ⁠12. Feb (Reuters) - Die Rüstungsunternehmen Hensoldt und Helsing bündeln ihre Kräfte und arbeiten bei einem autonomen ‌Kampfflugzeug zusammen. Dazu vereinbarten beiden Unternehmen eine strategische Partnerschaft. Die ⁠KI-gestützte ⁠Kampfdrohne CA-1 Europa von Helsing werde mit Sensorik von Hensoldt ausgestattet, teilten die beiden Unternehmen am Donnerstag mit. ‌Die ersten gemeinsamen Demonstrationen ‌würden in den kommenden Monaten vorbereitet. Helsing-Co-Chef Gundbert Scherf ⁠sagte, die Partnerschaft sei ein Schulterschluss ‌von zwei ⁠nationalen Champions. "Unsere Abschreckung erfordert souveräne Luftüberlegenheit."

Die beiden Unternehmen arbeiten bereits mit dem norwegischen Konzern ‌Kongsberg ⁠zusammen. Dabei geht es ⁠um den Aufbau einer europäischen Satellitenkonstellation für Aufklärung, Überwachung und Zielerfassung bis 2029.

(Bericht von Christina Amann. Redigiert von Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

