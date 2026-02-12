Hensoldt und Helsing arbeiten bei Kampfdrohne zusammen

Berlin, 12. Feb (Reuters) - Die Rüstungsunternehmen Hensoldt und Helsing bündeln ihre Kräfte und arbeiten bei einem autonomen Kampfflugzeug zusammen. Dazu vereinbarten beiden Unternehmen eine strategische Partnerschaft. Die KI-gestützte Kampfdrohne CA-1 Europa von Helsing werde mit Sensorik von Hensoldt ausgestattet, teilten die beiden Unternehmen am Donnerstag mit. Die ersten gemeinsamen Demonstrationen würden in den kommenden Monaten vorbereitet. Helsing-Co-Chef Gundbert Scherf sagte, die Partnerschaft sei ein Schulterschluss von zwei nationalen Champions. "Unsere Abschreckung erfordert souveräne Luftüberlegenheit."
Die beiden Unternehmen arbeiten bereits mit dem norwegischen Konzern Kongsberg zusammen. Dabei geht es um den Aufbau einer europäischen Satellitenkonstellation für Aufklärung, Überwachung und Zielerfassung bis 2029.
(Bericht von Christina Amann. Redigiert von Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)