Hunderttausende Ukrainer nach nächtlichen Angriffen ohne Strom und Heizung

Kiew, 12. ⁠Feb (Reuters) - Ungeachtet der von den USA vermittelten Friedensbemühungen hat Russland die Ukraine in der Nacht zum Donnerstag erneut mit einem massiven Drohnen- und Raketenbeschuss überzogen. Bei den Angriffen auf Kiew sowie Dnipro und Odessa wurden nach Behördenangaben ‌mindestens sieben Menschen verletzt. Außenminister Andrij Sybiha verwies auf X auf "Hunderte Drohnen und ballistische Raketen". Ziel sei die Energieversorgung gewesen.

Allein in der ⁠südukrainischen Hafenstadt ⁠Odessa wurden nach Angaben des stellvertretenden Ministerpräsidenten Olexij Kuleba knapp 300.000 Menschen von der Strom- und Wasserversorgung abgeschnitten. In Dnipro seien 10.000 Einwohner ohne Heizung, in Kiew fiel die Heizung in 2600 Wohngebäuden aus. Wegen früherer Angriffe konnten in der Hauptstadt bereits 1100 Wohnblöcke nicht beheizt ‌werden.

Russland meldete einen Drohnenangriff auf eine Raffinerie des ‌Ölkonzerns Lukoil nahe der Stadt Uchta. Ein Feuer sei ausgebrochen, teilte der Gouverneur der Republik Komi, Rostislaw Goldstein, auf Telegram mit. Es gebe keine Verletzten, ⁠Rettungskräfte seien im Einsatz.

Sybiha wertete die Angriffe als Rückschlag für die Friedensbemühungen: "Jeder ‌dieser Schläge ist ein Schlag gegen ⁠die Friedensbemühungen zur Beendigung des Krieges." Russland müsse gezwungen werden, Diplomatie ernst zu nehmen. Der Außenminister spielte damit auf die Gespräche zwischen ukrainischen und russischen Unterhändlern unter US-Vermittlung in Abu Dhabi ‌an. Die russische Regierung hatte am ⁠Dienstag erklärt, zwar gebe es keinen ⁠neuen Gesprächstermin, aber dieser solle in Bälde stattfinden. Mitarbeiter der US-Regierung, die nicht genannt werden wollten, sagten, sie hätten ein Treffen am Montag und Dienstag in Miami vorgeschlagen.

Die Verhandlungen sind festgefahren. Russland pocht auf die Einverleibung der gesamten Region Donezk im Osten der Ukraine. Ein weiterer Streitpunkt sind Sicherheitsgarantien, auf die die Ukraine pocht, um Russland von zukünftigen Angriffen abzuschrecken.

