IRW-News: Formation Metals Inc.: Formation Metals durchteuft bei Bohrungen auf dem fortgeschrittenen Goldprojekt N2 1,75 g/t Au über 30,4 Meter, einschließlich 10,5 Meter mit 3,51 g/t Au

IRW-PRESS: Formation Metals Inc.: Formation Metals durchteuft bei Bohrungen auf dem fortgeschrittenen Goldprojekt N2 1,75 g/t Au über 30,4 Meter, einschließlich 10,5 Meter mit 3,51 g/t Au

Highlights:

- N2-25-005: 0,91 g/t Au über 42,3 Meter ab 14,0 Metern Bohrlochtiefe, 9,9 Meter vertikale Tiefe. Höhepunkt sind die Teilabschnitte von 8,1 Metern mit 2,04 g/t Au bzw. 11,4 Metern mit 1,31 g/t Au.

- N2-25-012: 1,75 g/t Au über 30,4 Metern ab 64,1 Metern Bohrlochtiefe, 45,3 Meter vertikale Tiefe. Höhepunkt sind die Teilabschnitte von 10,5 Metern mit 3,51 g/t Au bzw. 0,51 Metern mit 19,2 g/t Au.

- Die mächtigen und beständigen oberflächennahen Abschnitte bestätigen die Erkenntnisse der historischen Bohrungen; sie verbessern damit das Vertrauen in das Geomodell in bedeutendem Maße und verringern das technische Risiko in Verbindung mit einer zukünftigen Erschließung. Bei N2 lagert eine gesamte historische Ressource im Umfang von ca. 871.000 Unzen, bestehend aus 18 Mio. Tonnen mit 1,4 g/t Au (ca. 810.000 Unzen Au) in vier Zonen (A, East, RJ-East und Central)2, 3 sowie 243.000 Tonnen mit 7,82 g/t Au (ca. 61.000 Unzen Au) in der Zone RJ2, 4.

- Die Analyseergebnisse liefern einen fundierten Nachweis für die Ermittlung einer weiteren oberflächennahen goldhaltigen Mineralisierung im Streichen und in der Tiefe, wobei N2-25-005 und N2-25-012 eine durchgängige mineralisierte Zone in nahezu 100 Metern Entfernung voneinander nachverfolgen, was ein hervorragendes Potenzial für eine Tagebauressource nahelegt. Die Bohrkampagne hat Ergebnisse erzielt, die über den historischen Durchschnittswerten liegen, und sowohl eine verbesserte Gehaltskontinuität als auch das Vorkommen einer Mineralisierung in geringer Tiefe nachgewiesen.

Vancouver, British Columbia / 12. Februar 2026 / IRW-Press / Formation Metals Inc. (Formation oder das Unternehmen) (CSE: FOMO) (FWB: VF1) (OTCQB: FOMTF), ein nordamerikanisches Mineralerwerbs- und Explorationsunternehmen, freut sich, die ersten Ergebnisse aus den ersten vier Bohrlöchern seines laufenden vollständig finanzierten 14.000 Meter umfassenden Bohrprogramms auf seinem Vorzeige-Goldkonzessionsgebiet N2 (N2 oder das Konzessionsgebiet), 25 km südlich von Mattagami (Quebec), bekannt zu geben. Das Unternehmen verfügt über ein Working Capital in Höhe von rund 12,1 Mio. C$ und hat keine Schulden.

Die Bohrkampagne des Unternehmens hat die Erwartungen übertroffen, indem sie eine außergewöhnliche Gehaltskontinuität bestätigt und in den Bohrlöchern N2-25-005 und N2-25-012 starke Goldabschnitte geliefert hat. Diese Abschnitte unterstreichen ein robustes, hochgradiges Bulk-Tonnage-System und stärken das Potenzial für ein bedeutendes Ressourcenwachstum sowie wesentliche Verbesserungen der Projektökonomie, während das Unternehmen sein vollständig finanziertes 30.000 Meter umfassendes Bohrprogramm vorantreibt.

Bislang wurden 24 Bohrlöcher über insgesamt 7.968 Meter niedergebracht, wobei die Ergebnisse aus neun Bohrlöchern noch ausstehen, welche zusätzlich zum laufenden Phase-1-Bohrprogramm weitere kurzfristige Impulse liefern werden.

Deepak Varshney, CEO von Formation Metals, sagt dazu: Die Phase-1-Ergebnisse bestätigen die Stärke, die Kontinuität und den Umfang der hochgradigen Zone A mit Bulk-Tonnage-Potenzial bei N2. Die Beständigkeit dieser Abschnitte übertrifft erneut unsere Erwartungen und stärkt unser Vertrauen in das bedeutende Wachstumspotenzial dieser hochwertigen Zone. Angesichts dieser erreichten Dynamik konzentriert sich unser laufendes Phase-1-Bohrprogramm vollständig auf dieses vorrangige Gebiet als Werttreiber. Im Rahmen unserer auf 14.000 Meter ausgelegten Bohrkampagne, die der zügigen Definition der Lagerstätte dienen soll, sind aktuell zwei Bohrgeräte im Einsatz.

Phase 1 umfasst 14.000 m und hat folgende Ziele:

- Steigerung von Vertrauensniveau und Konversion der Ressource: Ausfüllung oberflächennaher Lücken, um das Vertrauensniveau der oberflächennahen Mineralisierung zu steigern.

- Ressourcenwachstum: Erprobung der neigungsabwärts gerichteten Erweiterungen und Step-outs entlang des Streichens westlich über die historischen Ressourcengrenzen hinaus.

- Metallurgie: Entnahme repräsentativer Kerne für Bestätigungstestarbeiten zur Validierung der Gewinnungsraten.

Mit Blick auf eine konzeptionelle Tagebauressource ist Formation bestrebt, nach dem Abschluss von Phase 1 im dritten Quartal eine erste Mineralressourcenschätzung durchzuführen, die nahezu 70.000 m an Bohrungen umfasst. Zwei Bohrgeräte werden eingesetzt, um vorrangige Ziele in den Zonen A und RJ auf einer Streichlänge von über 8 km systematisch zu erproben und so das Programm zu beschleunigen und gleichzeitig mehrere Explorationsziele entlang des Korridors zu bewerten.

In den kommenden Monaten plant das Unternehmen, ein fokussiertes und spannendes Explorationsprogramm bei N2 vorzustellen, das die umfassenden Möglichkeiten des Projekts widerspiegelt und nachhaltige, disziplinierte Explorationsarbeiten über die aktuelle Bohrphase hinaus unterstützt.

Tabelle 1 - Bedeutende Abschnitte aus den Bohrlöchern N2-25-005, N2-25-011, N2-25-012 und N2-25-013

Bohrloch-Nr. Au (g/t) von bis Länge (m) Metallindex

N2-25-005 0,91 14,0 56,26 42,3 38,46

einschl. 2,04 14,0 22,07 8,07

und 1,31 34,59 45,97 11,38

N2-25-011 0,69 291,0 298,5 7,5 5,18

einschl. 1,78 293,12 297,25 4,13

N2-25-012 1,75 64,12 94,54 30,4 53,24

einschl. 2,02 65,15 70,1 4,95

und 3,51 83,03 93,55 10,52

und 9,19 86,95 90,5 3,55

und 19,2 89,99 90,5 0,51

2,07 142,5 147 4,5 9,32

einschl. 3,32 145,5 147 1,5

N2-25-013 4,16 144,9 145,4 0,5 2,08

Anmerkung 1: Die oben angeführten Abschnitte geben nicht zwangsläufig die wahre Mächtigkeit der Mineralisierung wieder. Es wird angenommen, dass die wahre Mächtigkeit der lokalen mineralisierten Linse generell 70 bis 87 % der Kernlänge entspricht.

Anmerkung 2: Die Abschnitte sind in der Regel zusammengesetzt, wobei ein Cutoff-Wert von 0,2 g/t Au bei den mit einschl. bezeichneten Abschnitten angewendet wurde.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82969/Formation_120226_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1 - Standorte der Phase-1-Bohrlöcher 2025.

Tabelle 2 - Informationen zu den Bohrlöchern

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82969/Formation_120226_DEPRCOM.002.jpeg

Überblick über das Projekt

Das Vorzeige-Goldprojekt N2 von Formation umfasst 87 Claims mit einer Gesamtfläche von ca. 4.400 ha in der Subprovinz Abitibi im Nordwesten von Quebec und ist ein fortgeschrittenes Goldprojekt mit einer umfassenden historischen Ressource von ca. 871.000 Unzen - bestehend aus 18 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,4 g/t Au (ca. 810.000 Unzen Au)2,3 und 243.000 Tonnen mit einem Gehalt von 7,82 g/t Au (ca. 61.000 Unzen Au)2.

Insgesamt gibt es sechs primäre goldhaltige mineralisierte Zonen, die jeweils in Streichrichtung und in der Tiefe erweiterbar sind. Die von Balmoral Resources Ltd. (jetzt Wallbridge Mining) von 2010 bis 2018 durchgeführten Zusammenstellungen und geophysikalischen Arbeiten lieferten zahlreiche Ziele, die derzeit erstmals von Formation mit Diamantbohrungen untersucht werden.

Zu den historischen Highlights der beiden vorrangigen Zonen gehören:

- Zone A: eine oberflächennahe, sehr beständige, wenig variierende historische Goldlagerstätte mit ca. 522.900 Unzen, die bei einem Gehalt von 1,52 g/t Au identifiziert wurde. In der Vergangenheit wurden über 1,65 km Streichlänge etwa 15.000 Bohrmeter niedergebracht. 84 % der historischen Bohrungen durchteuften goldhaltige Abschnitte mit bis zu 1,7 g/t Au über 35 m.

- Zone RJ: eine hochgradige historische Goldlagerstätte mit ca. 61.100 Unzen, die bei einem Gehalt von 7,82 g/t Au identifiziert wurde, mit hochgradigen Abschnitten aus historischen Bohrungen von bis zu 51 g/t Au über 0,8 m und 16,5 g/t Au über 3,5 m2. Diese Zone war das Ziel der letzten Bohrungen auf dem Konzessionsgebiet durch Agnico-Eagle Mines im Jahr 2008, als der Goldpreis bei ca. 800 US$/Unze lag. Bislang wurden nur ca. 900 m der Streichlänge bebohrt, sodass noch mehr als 4,75 Kilometer der Streichlänge zu erkunden sind.

Die interne Einschätzung des Unternehmens lautet, dass das Projekt N2 das Potenzial für eine mögliche Tagebauressource hat. Dieser Optimismus basiert auf mehreren wesentlichen Faktoren:

- Beträchtliche unerschlossene Streichlänge: Allein die Zone A weist eine Streichlänge von über 3,1 km auf (nur etwa 35 % davon wurden in der Vergangenheit bebohrt), während in der Zone RJ noch über 4,75 km unerprobt sind, was erheblichen Spielraum für eine seitliche Erweiterung der bekannten Mineralisierung bietet.

- Offen in der Tiefe und entlang des Streichens: Alle Zonen sind weiterhin offen, da die bisherigen Bohrungen auf geringe Tiefen (etwa 350 m) beschränkt waren, sodass in einem bewährten Goldlager beträchtliches vertikales Potenzial besteht.

- Mächtige, beständige oberflächennahe Abschnitte: Jüngste Bohrungen haben mächtige Zonen (100 bis über 200 m) der Zielmineralisierung bestätigt, die in Oberflächennähe beginnen und ideal für Tagebauszenarien mit großen Tonnagen, geringen Abraumverhältnissen und hohem Tonnagenpotenzial sind.

- Regionale Analogie und Herkunft: N2 befindet sich im Abschnitt Casa Berardi, der mehrere Lagerstätten mit mehreren Millionen Unzen beherbergt (z. B. Casa Berardi: über 2 Mio. Unzen produziert sowie wahrscheinliche und nachgewiesene Reserve von 14,3 Mio. Tonnen mit 2,75 g/t Au; Douay: Ressourcen von über 3 Mio. Unzen (10 Mio. Tonnen mit 1,59 g/t Au in der Kategorie angedeutet und 76,7 Mio. Tonnen mit 1,02 g/t Au in der Kategorie vermutet), und weist ähnliche geologische und strukturelle Merkmale auf. Die nahe gelegene Mine Vezza produzierte aus höhergradigem Untertagebau, doch die oberflächennäheren, mächtigeren Zonen von N2 lassen auf eine überlegene Wirtschaftlichkeit des Tagebaus schließen.

- Unerprobte Ziele: Bei der Zusammenstellung der Daten wurden zahlreiche geophysikalische Anomalien (IP, EM, VTEM) identifiziert, die noch nicht bebohrt wurden und über die bekannten Zonen hinaus Entdeckungspotenzial aufweisen.

- Steigende Goldpreise und wirtschaftliche Machbarkeit: Bei den aktuellen Goldpreisen werden niedriggradigere Lagerstätten mit großen Tonnagen äußerst attraktiv, was das Potenzial des Projekts erhöht.

Dieser erstklassige Standort in einer strategisch günstigen Lage, 25 km südlich der Bergbaustadt Matagami (Quebec), bietet ganzjährigen Zugang über Provinzstraßen und Holzabfuhrstraßen sowie die Nähe zu qualifizierten Arbeitskräften, Energieinfrastruktur und etablierten Bergbaudienstleistungen in einer Jurisdiktion, die für ihre frühere Goldproduktion von über 200 Mio. Unzen bekannt ist. Das Projekt liegt entlang des Minenabschnitts Casa Berardi, der Goldlagerstätten mit mehreren Millionen Unzen beherbergt, und befindet sich etwa 1,5 km östlich der vormals produzierenden Goldmine Vezza, die zwischen 2013 und 2019 von Nottaway Resources betrieben wurde und über 100.000 Unzen Gold im Untertagebau förderte.

Die robuste Infrastruktur der Region bietet Möglichkeiten für die Lohnvermahlung, mit potenziellem Zugang zu nahe gelegenen Verarbeitungsanlagen wie jenen bei Casa Berardi oder anderen Mühlen in Abitibi, was eine kostengünstige Erschließung ohne die Errichtung einer eigenen Mühle am Standort ermöglicht.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82969/Formation_120226_DEPRCOM.003.jpeg

Abbildung 2 - Historische Bohrlochstandorte. Formation geht davon aus, dass im Konzessionsgebiet N2 eine Streichlänge von über 15 km zu erkunden ist.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82969/Formation_120226_DEPRCOM.004.png

Abbildung 3 - Das Konzessionsgebiet im Überblick mit einer Zusammenfassung der historischen Arbeiten, die in jeder der sechs mineralisierten Zonen durchgeführt wurden, und den jeweiligen historischen Ressourcen.

Das Unternehmen ist außerdem der Ansicht, dass N2 ein erhebliches Potenzial für Basismetalle aufweist. In diesem Zusammenhang hat es kürzlich einen Neubewertungsprozess abgeschlossen, der bedeutende Kupfer- und Zinkabschnitte in historischen Bohrungen zeigte, von denen bekannt ist, dass sie bedeutende Goldgehalte (>1 g/t Au) aufweisen. Die Analyseergebnisse reichen von 200 bis 4.750 ppm Kupfer und von 203 ppm bis 6.700 ppm Zink, was auf ein starkes Potenzial für erhöhte Basismetallkonzentrationen (Cu-Zn) im gesamten Konzessionsgebiet hinweist, insbesondere in den Zonen A und RJ. Die geologische Beschaffenheit des gesamten Konzessionsgebiets N2 ist durch vulkanische und sedimentäre Gesteine gekennzeichnet, die sich in regionalen Antiklinal- und Synklinalstrukturen gebildet haben. Drei Hauptdeformationsstrukturen, die entlang der bekannten von Nordwest nach Südost bis Westnordwest nach Ostsüdost verlaufenden Strukturtrends ausgerichtet sind, die für VMS-Lagerstätten in der Region Matagami typisch sind, fungieren als kritische geologische Kontrollen für die Mineralisierung im Konzessionsgebiet.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Herrn Babak V. Azar, P.Geo., géo (OGQ#10876), einem unabhängigen Auftragnehmer und qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Die vom Optionsgeber vorgelegten historischen Berichte wurden vom qualifizierten Sachverständigen geprüft.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Die Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprotokolle umfassten die Hinzugabe von Leer- und Standardproben (von Canadian Resource Laboratories akkreditiert) im Schnitt alle 10 Proben während des Analyseprozesses. Die Goldanalyse erfolgte mittels Brandprobe (FA) mit abschließendem Atomabsorptions- und ICP-Verfahren an 50 Gramm Material in den Einrichtungen von Laboratoire Expert Inc. und AGAT Laboratories Ltd.; jede Probe mit einem Gehalt von 10,0 g/t Gold oder mehr wurde nochmals anhand FA gefolgt von einer gravimetrischen Untersuchung analysiert. Die Proben, die eine große Variation ihres Goldgehalts aufwiesen oder sichtbares Gold enthielten, wurden einer Gesamtgoldanalyse (metallische Siebung) unterzogen.

Über Formation Metals Inc.

Formation Metals Inc. ist ein nordamerikanisches Mineralakquisitions- und -explorationsunternehmen, das sich auf die Entwicklung hochwertiger, bohrbereiter Konzessionsgebiete mit hohem Wertschöpfungs- und Expansionspotenzial konzentriert. Das Vorzeigeprojekt von Formation ist das Goldprojekt N2, ein fortgeschrittenes Goldprojekt mit einer umfassenden historischen Ressource von ca. 871.000 Unzen (18 Mio. Tonnen mit 1,4 g/t Au (ca. 810.000 Unzen Au) in vier Zonen (A, East, RJ-East und Central)2, 3 und 243.000 Tonnen mit 7,82 g/t Au (ca. 61.000 Unzen Au) in der Zone RJ2, 4) und sechs mineralisierten Zonen, die jeweils entlang des Streichens und in der Tiefe für eine Erweiterung offen sind. Dazu gehören die Zone A in der nur etwa 35 % des Streichens bebohrt wurden (>3,1 km offen), und die Zone RJ, in der historische hochgradige Abschnitte mit bis zu 51 g/t Au auf 0,8 Metern vorkommen.

FORMATION METALS INC.

Deepak Varshney, CEO und Direktor

Suite #400 - 1681 Chestnut Street

Vancouver, BC V6J 4M6

Nähere Informationen erhalten Sie unter der Rufnummer 778-899-1780, per E-Mail an dvarshney@formationmetalsinc.com oder unter www.formationmetalsinc.com.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Regulierungsorgan übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Hinweise und Quellennachweis:

1. Leser werden darauf hingewiesen, dass die Geologie benachbarter Konzessionsgebiete nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Geologie des Konzessionsgebiets zulässt.

2. Die oben genannten Ressourcenschätzungen sind nicht in Kategorien eingestuft, gelten als historisch und basieren auf früheren Daten, die von einem früheren Konzessionseigentümer erfasst wurden und nicht den aktuellen CIM-Kategorien entsprechen.

Das Unternehmen hält die Schätzungen zwar für grundsätzlich zuverlässig, jedoch hat ein qualifizierter Sachverständiger keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Schätzungen gemäß den aktuellen CIM-Kategorien als aktuelle Mineralressourcen zu klassifizieren, und das Unternehmen behandelt die historischen Schätzungen daher nicht als aktuelle Mineralressourcen. Bei der Erstellung der historischen Schätzungen wurde ein Cutoff-Gehalt von 0,5 g/t Au bei einer Mindestabbaubreite von 2,5 m zugrunde gelegt.

Bevor die historischen Schätzungen als aktuelle Ressourcen klassifiziert werden können, müssen möglicherweise umfangreiche Datenzusammenstellungen, erneute Bohrungen, erneute Probenahmen und Datenüberprüfungen durch einen qualifizierten Sachverständigen durchgeführt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass die historischen Mineralressourcen, weder ganz noch teilweise, jemals wirtschaftlich nutzbar sein werden. Darüber hinaus sind Mineralressourcen keine Mineralreserven und ihre wirtschaftliche Nutzbarkeit ist nicht nachgewiesen. Dem Unternehmen sind keine neueren Schätzungen für das Konzessionsgebiet N2 bekannt.

3. Needham, B. (1994), 1993 Diamond Drill Report, Northway Joint Venture, Northway Property; Cypress Canada Inc.; 492 Seiten.

4. Guy K. (1991), Exploration Summary May 1, 1990 to May 1, 1991 Vezza Joint Venture Northway Property; Total Energold; 227 Seiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu: den Plänen des Unternehmens für das Konzessionsgebiet und dem voraussichtlichen Zeitplan und Umfang des Bohrprogramms auf dem Konzessionsgebiet; und dem geplanten 30.000-Meter-Bohrprogramm des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf einer Reihe von Schätzungen und/oder Annahmen sowie Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen und die zwar als angemessen erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten, ungewisse und volatile Aktien- und Kapitalmärkte, Mangel an verfügbarem Kapital, tatsächliche Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, Umweltrisiken, zukünftige Preise für Basis- und andere Metalle, Betriebsrisiken, Unfälle, Arbeitsprobleme, Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen und Zulassungen sowie andere Risiken in der Bergbauindustrie.

Das Unternehmen befindet sich derzeit in der Explorationsphase. Die Exploration ist von Natur aus hochspekulativ, mit vielen Risiken verbunden, erfordert erhebliche Ausgaben und führt möglicherweise nicht zur Entdeckung von Minerallagerstätten, die rentabel abgebaut werden können. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen derzeit über keine Reserven auf seinen Konzessionsgebieten. Daher kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

