IRW-News: HEALWELL AI Inc. : HEALWELL AI berichtet in einem Unternehmens-Update über Fortschritte bei der Plattformintegration, den Ausbau der KI-Kompetenzen und die laufende Verschlankung des Portfolios

IRW-PRESS: HEALWELL AI Inc. : HEALWELL AI berichtet in einem Unternehmens-Update über Fortschritte bei der Plattformintegration, den Ausbau der KI-Kompetenzen und die laufende Verschlankung des Portfolios

- HEALWELL hat die KI-Kompetenzen seiner Firmen Khure und Pentavere erfolgreich in eine vereinheitlichte KI-Engine auf Basis von DARWEN integriert und weitet sein Leistungsangebot für den gemeinsamen Kundenstamm durch koordinierte Vermarktungsinitiativen von Orion und Verosource aus; dadurch werden neue Upselling- und Cross-Selling-Möglichkeiten geschaffen.

- HEALWELL baut die KI-Kompetenzen auf all seinen Softwareplattformen weiter aus. Dazu zählen die Einführung von Amadeus AI in Nordamerika im ersten Halbjahr 2026, gefolgt von einer für Ende 2026 geplanten internationalen Expansion, die Bereitstellung von KI-gestützten Funktionen wie Smart Search, Smart Summary und Smart ID innerhalb der Plattform von Orion Health sowie die Ausweitung der DARWEN-Funktionen auf neue Krankheitsbilder.

- HEALWELL hält auch in Zukunft an seiner neu ausgerichteten Strategie und der Verschlankung seines Portfolios fest. Im Rahmen dieser laufenden Revision bewertet das Unternehmen auch seine strategischen Beteiligungen, wie z. B. die strategische Beteiligung in Höhe von 2 Mio. USD an einem speziellen Investmentvehikel, das Anteile an der Firma xAI hält (ursprünglich am 26. Juni 2024 angekündigt), die laut einer am 2. Februar 2026 bekannt gegebenen Fusion nun Teil von SpaceX ist.

TORONTO, ON, 12. Februar 2026 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. (HEALWELL oder das Unternehmen) (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat, hat heute ein Unternehmens-Update veröffentlicht, in dem über die anhaltenden Fortschritte im Bereich der Plattform- und Geschäftsintegration berichtet wird. Unter anderem geht es darin um das Erreichen eines wichtigen Meilensteins in der Integrationsstrategie, um die KI-gestützte Produktentwicklung, den verstärkten Fokus auf Upselling- und Cross-Selling-Möglichkeiten über das globale Vertriebsnetz von Orion Health, sowie die weiteren Arbeiten an der neu ausgerichteten Strategie als reines SaaS-, Dienstleistungs- und KI-Unternehmen und die Sondierung von Möglichkeiten zur Verschlankung des Portfolios.

Fortschritte bei der Integration kurbeln die Vermarktungsdynamik an

HEALWELL hat nach der strategischen Optimierung seines Portfolios erhebliche Fortschritte bei der Integration seiner KI-Funktionen und Software-Plattformen erzielt. Das Unternehmen hat die KI-Kompetenzen der Firmen Khure und Pentavere erfolgreich in eine vereinheitlichte KI-Engine auf Basis von DARWEN integriert und gleichzeitig seine Teams für den klinischen Betrieb und Vertrieb zusammengeführt, wodurch eine robustere operative und kommerzielle Skalierung erzielt wurde. Aufbauend auf diesen Fortschritten hat HEALWELL sein Leistungsangebot für den gemeinsamen Kundenstamm durch koordinierte Vermarktungsinitiativen bei Orion und Verosource erweitert, was neue Upselling- und Cross-Selling-Möglichkeiten eröffnet und für 2026 eine solide Vermarktungs-Pipeline erwarten lässt.

Die Integration unserer KI-Plattformen wurde von den Kunden gut angenommen und hat sich unmittelbar in neuen Chancen für erweiterte Geschäftspartnerschaften im Life-Science-Sektor niedergeschlagen, so James Lee, Chief Executive Officer von HEALWELL AI. Dies bestätigt uns in unserem strategischen Fokus auf die Entwicklung von kohärenten KI-Lösungen auf Unternehmensebene, die einen echten klinischen und wirtschaftlichen Mehrwert bringen.

Steigende Marktakzeptanz für KI-optimierte Software-Plattformen

HEALWELL setzt die Einbindung von KI-Funktionen direkt in seine Software-Plattformen fort und schafft so differenzierte, workflow-native Lösungen für Kunden im Gesundheitswesen. Mit Amadeus AI präsentiert das Unternehmen seine KI-gestützte digitale Patientenakte der nächsten Generation, für die in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa und dem Nahen Osten aktive kommerzielle Chancen bestehen.

Die Integration der KI-Funktionen von HEALWELL in die Infrastruktur von Orion Health zeigt erste kommerzielle Erfolge. Das Leistungsspektrum verbindet die mehr als 30-jährige Erfolgsbilanz von Orion Health im Bereich Gesundheits-IT mit der klinisch validierten KI von HEALWELL und bietet im Zusammenspiel mit den Data-Science- und Analysefunktionen von Verosource ein breiteres KI- und Data-Science-Portfolio, das bei den Kunden von Orion Health großen Anklang findet.

Die preisgekrönte KI-Plattform DARWEN (Auszeichnung mit dem Prix Galien) von HEALWELL wird laufend um neue Krankheitsbilder und Kunden aus dem Life-Science-Sektor erweitert, wobei in jüngster Zeit vor allem Fortschritte bei der KI-gesteuerten Erweiterung von Labels und bei den Patientenermittlungsfunktionen erzielt wurden.

Das Unternehmen stärkt außerdem seine Validierung und Glaubwürdigkeit im Bereich der angewandten KI im Gesundheitswesen durch eine wachsende Zahl an wissenschaftlichen Publikationen, klinischen Kooperationen sowie die Ausweitung auf zusätzliche Krankheitsbilder wie komplexe und neurodegenerative Erkrankungen. Im vierten Quartal 2025 wurden vier Publikationen von HEALWELL angenommen: eine wurde im Journal of the Canadian Association of Gastroenterology (JCAG) veröffentlicht, zwei wurden auf der United European Gastroenterology (UEG) vorgestellt und eine wurde bei der European Crohns and Colitis Organisation (ECCO) präsentiert.

Die Einführung von IT im Gesundheitswesen erfordert Vertrauen, Validierung und Sicherheit, insbesondere auf Unternehmensebene und im öffentlichen Sektor, so Dr. Alexander Dobranowski, President von HEALWELL. Durch die Einbettung bewährter KI-Tools in etablierte Plattformen mit langjährigen Beziehungen zu Stammkunden sind wir unserer Meinung nach besonders gut positioniert, um die Einführung im großen Maßstab voranzutreiben.

Strategischer Fokus und Verschlankung des Portfolios

Im Rahmen seiner neu ausgerichteten Strategie erzielt HEALWELL nach wie vor wichtige Integrationsmeilensteine und erschließt neue Synergien, um sowohl Rentabilität als auch Kostendegression zu verbessern. Aufbauend auf den am 3. November 2025 angekündigten Veräußerungen sondiert HEALWELL auch Möglichkeiten einer Verschlankung seines Portfolios. Im Rahmen dieser laufenden Revision bewertet das Unternehmen auch sein Portfolio strategischer Beteiligungen, wie z. B. die 2 Mio. USD schwere strategische Beteiligung an einem speziellen Investmentvehikel, das wiederum Anteile an der Firma xAI hält (siehe Pressemitteilung vom 26. Juni 2024), die laut einer am 2. Februar 2026 angekündigten Fusion nun Teil von SpaceX ist, sowie eine Reihe kleinerer Beteiligungen an privaten, auf das Gesundheitswesen spezialisierten Technologieunternehmen.

HEALWELL ist überzeugt, dass seine Fortschritte bei der Integration, die Ausweitung der kommerziellen Erfolge und die Ausrichtung auf strukturelle Trends im Gesundheitswesen das Unternehmen in eine gute Ausgangslage für die Umsetzung seiner Langzeitstrategie bringen, die darin besteht, zum Partner für KI und Datenwissenschaft für Life-Science-Unternehmen, Gesundheitssysteme und Organisationen des öffentlichen Sektors auf globaler Ebene zu werden.

James Lee, Chief Executive Officer von HEALWELL, meint dazu: Wir haben eine klare Strategie - den Aufbau eines globalen Übertragungsnetzwerks, das die Einführung von KI-gestützter Gesundheitsvorsorge durch die Früherkennung von Krankheiten ermöglicht. Im Gegensatz zu vielen anderen Branchen sehen wir KI als Chance und nicht als Bedrohung. Unsere Stammklientel und unsere umfangreiche Sammlung von Publikationen mit Peer-Review - mittlerweile über 50 an der Zahl - sind aus unserer Sicht einzigartig. Alles bei HEALWELL, auch unsere M&A-Strategie, ist bewusst auf eine Ausweitung unseres Übertragungsnetzwerks und unserer Kompetenzen ausgerichtet. Dabei bilden die Patienten und das Outcome im klinischen Bereich stets den Mittelpunkt unseres Handelns.

James Lee

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Über HEALWELL AI

HEALWELL ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie moderne klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, die die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol AIDX an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol HWAIF an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar, darunter Aussagen über die laufenden Bemühungen des Unternehmens, sein Angebot durch kommerzielle Initiativen, Upselling- und Cross-Selling-Möglichkeiten zu erweitern; die laufenden Bemühungen des Unternehmens, seine KI-Fähigkeiten zu erweitern; die geplante internationale Einführung von Amadeus AI; und die laufende Bewertung der Unternehmensentwicklungsstrategie und der Möglichkeiten zur Vereinfachung des Portfolios; und basieren auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter oder Ausdrücke wie erweitern, fortsetzen, geplant, bewerten, beurteilen, weiterführen, verfolgen, verfeinern, ermöglichen, Chance, treiben, voranschreiten, positionieren oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse werden, können, könnten, würden, sollten, mögen oder kann eintreten, stattfinden oder erreicht werden, oder die Verneinung dieser Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie auf einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die HEALWELL zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen für angemessen hält, die jedoch außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die dazu führen können, dass die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise unrichtig oder unwahr sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen, darunter unter anderem den folgenden: die Fähigkeit von HEALWELL, seine Beziehungen zu seinen kommerziellen Partnern aufrechtzuerhalten und zu nutzen; die fortgesetzte Einführung der von HEALWELL und seinen Tochtergesellschaften entwickelten Software, Tools und Lösungen; die Fähigkeit von HEALWELL, seine Kapitalanlagen zu verwalten, sowie die mit diesen Geschäften verbundenen Kosten und Zeitpläne; die Fähigkeit von HEALWELL, potenzielle Transaktionspartner zu finden und die Bedingungen, zu denen Transaktionen ausgehandelt und abgeschlossen werden können; die Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; die ausreichende Verfügbarkeit von Betriebskapital und Zugang zu Finanzmitteln; die Fähigkeit von HEALWELL, geltende Gesetze und Vorschriften einzuhalten; die fortgesetzte Einhaltung der geistigen Eigentumsrechte Dritter durch HEALWELL; die Auswirkungen des Wettbewerbs in der Branche; die Notwendigkeit zunehmend innovativer Produktlösungen und Dienstleistungsangebote; Technologien, die wie vorgesehen oder überhaupt funktionieren; Trends beim Kundenwachstum und der Einführung neuer Technologien in der Branche; und dass die unten aufgeführten Risikofaktoren insgesamt keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, den operativen Betrieb, die Einnahmen und/oder die Ergebnisse von HEALWELL haben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken und Unsicherheiten, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und dazu führen können, dass Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen sich als unzutreffend erweisen, Annahmen sich als falsch erweisen und Ziele, strategische Vorgaben und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt Risk Factors im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 31. März 2025 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil von HEALWELL unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

Für weitere Informationen:

Pardeep S. Sangha

Investor Relations, HEALWELL AI Inc.

Telefon: 604-572-6392

ir@healwell.ai

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82982

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82982&tr=1

