IRW-News: Osisko Development Corp.: Osisko Development veröffentlicht aktuelle Informationen zu den Infill-Bohrungen im Rahmen des 13.000 Meter umfassenden Lowhee-Programms im Cariboo-Gold-Projekt

IRW-PRESS: Osisko Development Corp.: Osisko Development veröffentlicht aktuelle Informationen zu den Infill-Bohrungen im Rahmen des 13.000 Meter umfassenden Lowhee-Programms im Cariboo-Gold-Projekt

Osisko Development veröffentlicht aktuelle Informationen zu den Infill-Bohrungen im Rahmen des 13.000 Meter umfassenden Lowhee-Programms im Cariboo-Gold-Projekt; Abschnitte umfassen 596,40 g/t Gold über 2,0 Meter ab 6,1 Meter Tiefe, einschliesslich 2.293,56 g/t Gold Über 0,5 Meter Ab 6,6 Meter Tiefe

HIGHLIGHTS

- 11.025 m Infill-Bohrungen (5.043 m neue Ergebnisse) mit einem Bohrlochabstand von 10 m in 116 Bohrlöchern seit August 2025 abgeschlossen, was ~80 % des gesamten geplanten ~13 km Infill-Programms entspricht

- Zu den wichtigsten Abschnitten zählen: 596,40 g/t Au auf 2,0 m ab 6,1 m Bohrloch (einschließlich 2.293,56 g/t Au auf 0,5 m ab 6,6 m Bohrloch), 21,67 g/t Au über 3,5 m ab 96,5 m Bohrloch (einschließlich 135,44 g/t Au über 0,5 m ab 99,5 m Bohrloch) und 21,97 g/t Au über 2,5 m ab 48,7 m Bohrloch

- Die bisherigen Ergebnisse tragen weiterhin zu einem detaillierteren Verständnis der räumlichen Kontrollen und lokalen Variabilität der Lowhee-Zone bei.

- Bis heute wurden insgesamt ~12,1 km (~88 %) der geplanten Bohrmeter abgeschlossen, wobei die vollständigen Untersuchungsergebnisse und die Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle für die verbleibenden, noch nicht gemeldeten Bohrlöcher noch ausstehen

Das Infill-Programm wird voraussichtlich Anfang des zweiten Quartals 2026 abgeschlossen sein.

Montreal, Québec, 11. Februar 2026 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) (Osisko Development oder das Unternehmen) (- https://www.commodity-tv.com/play/osisko-development-project-financing-in-place-for-big-gold-project-in-canada-with-upscale-potential/ -) freut sich, neue Infill-Bohrergebnisse aus seinem laufenden 13.000-Meter-Programm mit einem Bohrlochabstand von 10 Metern bekannt zu geben, das im August 2025 in der Lowhee-Zone des genehmigten, zu 100 % unternehmenseigenen Cariboo-Goldprojekts (Cariboo oder das Projekt) im Zentrum von British Columbia (B.C.), Kanada, begonnen hat. Die sechs hierin beschriebenen Bohrlochfächer umfassen zusätzliche ~5.043 Meter (m) an unterirdischen Infill-Bohrungen, wodurch sich die Gesamtzahl der Bohrungen mit vollständigen Ergebnissen auf 11.025 m oder ~80 % der geplanten Gesamtzahl beläuft.

Chris Lodder, President, erklärte: Dieser engere Bohrungsabstand ermöglicht uns ein besseres Verständnis der räumlichen Geometrien des Aderkorridors und der lokalen Variabilität, die für diesen Teil der Lagerstätte Lowhee spezifisch sind, und unterstreicht gleichzeitig die Bedeutung weiterer Bohrungen in noch wenig erkundeten Zonen. Nach Abschluss dieser Arbeiten sollen die gewonnenen Informationen dazu beitragen, die Anforderungen an die Infill-Bohrungen sowie die Produktionspläne und -abläufe in der Lagerstätte Lowhee des Goldprojekts Cariboo zu verfeinern.

Insgesamt wurden nun insgesamt etwa 12,1 Kilometer (km) gebohrt, was etwa 88 % der geplanten Gesamtbohrmeter entspricht. Die vollständigen Untersuchungsergebnisse und die damit verbundenen Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprüfungen für die übrigen, hier nicht aufgeführten Bohrlöcher stehen noch aus. Die Infill-Bohrungen wurden nach dem am 23. Januar 2026 gemeldeten Vorfall ausgesetzt, wobei das Programm nun voraussichtlich Anfang des zweiten Quartals 2026 abgeschlossen sein wird.

HIGHLIGHTS DER BOHRUNGSANALYSE

Diese Pressemitteilung enthält die Untersuchungsergebnisse von vierundfünfzig (54) unterirdischen HQ-Diamantbohrlöchern (DD) (Durchmesser 63,5 Millimeter) mit einer Gesamtlänge von 5.043 m und einer Tiefe von 51 bis 117 m, die zwischen Mitte Oktober 2025 und Dezember 2025 abgeschlossen wurden (siehe Tabelle 1). Die Untersuchungsergebnisse für sechs (6) vollständige Bohrfächer lagen bis zum 11. Januar 2026 vor (Abbildung 2). Ausgewählte Höhepunkte der Photonenuntersuchung umfassen:

- 596,40 (g/t) Gold (Au) über 2,0 m in BMU-25-132 ab 6,1 m Bohrloch, darunter:

o 2.293,56 g/t über 0,5 m ab 6,6 m Bohrloch und

o 90,95 g/t über 0,5 m ab 7,6 m Bohrloch

- 21,67 g/t über 3,5 m in BMU-25-145 ab 96,5 m Bohrloch, darunter:

o 135,44 g/t über 0,5 m ab 99,5 m Bohrloch und

o 11,88 g/t über 0,6 m ab 97,0 m Bohrloch

- 21,97 g/t über 2,5 m in BMU-25-174 ab 48,7 m Bohrloch, darunter:

o 88,08 g/t über 0,5 m ab 49,7 m Bohrloch und

o 20,91 g/t über 0,5 m ab 50,2 m Bohrloch

- 9,21 g/t über 4,9 m in BMU-25-157 ab 53,9 m Bohrloch, einschließlich:

o 39,26 g/t über 0,5 m ab 54,9 m Bohrloch und

o 19,10 g/t über 0,5 m ab 55,9 m Bohrloch und

o 15,95 g/t über 0,5 m ab 55,4 m Bohrloch und

o 6,88 g/t über 1,0 m ab 53,9 m Bohrloch

- 10,57 g/t über 4,8 m in BMU-25-157 ab 84,9 m Bohrloch, darunter:

o 95,61 g/t über 0,5 m ab 88,7 m Bohrloch und

o 2,84 g/t über 0,5 m ab 80,0 m Bohrloch

- 10,48 g/t über 4,0 m in BMU-25-140 ab 11,0 m Bohrloch, einschließlich:

o 54,01 g/t über 0,5 m ab 12,4 m Bohrloch und

o 28,34 g/t über 0,5 m ab 11,9 m Bohrloch

- 6,91 g/t über 4,5 m in BMU-25-145 ab 90,0 m Bohrloch, einschließlich:

o 52,35 g/t über 0,5 m ab 92,5 m Bohrloch und

o 2,36 g/t über 0,7 m ab 90,5 m Bohrlochtiefe und

o 2,78 g/t über 0,5 m ab 90,0 m Bohrlochtiefe und

o 2,10 g/t über 0,5 m ab 92,0 m Bohrloch

- 5,94 g/t über 4,7 m in BMU-25-163 ab 41,1 m Bohrloch, darunter:

o 18,91 g/t über 0,5 m ab 43,65 m Bohrloch und

o 14,44 g/t über 0,65 m ab 45,15 m Bohrloch und

o 8,94 g/t über 0,8 m ab 42,0 m Bohrloch und

o 2,47 g/t über 0,5 m ab 44,15 m Bohrloch

- 15,75 g/t über 1,95 m in BMU-25-148 ab 108,1 m, darunter:

o 30,84 g/t über 0,7 m ab 108,1 m Bohrloch und

o 11,18 g/t über 0,75 m ab 109,3 m Bohrloch

- 10,46 g/t über 3,0 m in BMU-25-134 ab 81,4 m, einschließlich:

o 51,40 g/t über 0,5 m ab 82,9 m Bohrloch und

o 8,10 g/t über 0,5 m ab 81,4 m Bohrloch

Die vollständigen Untersuchungsergebnisse, einschließlich der geschätzten tatsächlichen Mächtigkeiten, sind in Tabelle 1 aufgeführt, und die Bohrlochpositionen und -ausrichtungen sind in Tabelle 2 aufgeführt. Intervalle, die durch Bohrungen nicht erreicht wurden, wurden mit einem Gehalt von Null bewertet. Bei hochgradigen Untersuchungsergebnissen wurden keine Obergrenzen festgelegt.

DISKUSSION DER ERGEBNISSE

- Basierend auf den bisher beobachteten Ergebnissen zeigen die oben genannten Cut-off-Assay-Komposite eine allgemeine räumliche Korrelation mit den modellierten Reserve-Stollen. Es ist nicht zu erwarten, dass einzelne Abschnitte genau mit den modellierten Bereichen übereinstimmen, und ein gewisses Maß an Variabilität innerhalb der Aderkorridore ist sowohl zu erwarten als auch akzeptabel, da engere Infill-Bohrungen eine Verfeinerung des lokalen Reservemodells ermöglichen. Diese Arbeit ist eines der Hauptziele des laufenden Programms.

- Vorkommen mit Cutoff-Werten werden auch in Gebieten beobachtet, die zuvor nicht im Reservenmodell enthalten waren, was auf ein Potenzial für eine Aufwärtsmineralisierung hindeutet. Diese Abschnitte werden in den geplanten Umgestaltungs- und Mineralressourcenberechnungsprozess einbezogen, um ihre Auswirkungen auf das aktualisierte lokale Blockmodell und mögliche Anpassungen der geplanten Stollen mit -Reserven zu ermitteln. In bestimmten Gebieten könnte dies die Hinzufügung neuer geplanter Stollen mit Reserven unterstützen, vorbehaltlich des Ergebnisses des endgültigen Schätzungsprozesses.

- In den Querschnitten ist eine räumliche Verschiebung bestimmter Abschnitte im Vergleich zu den modellierten Gangkorridoren und den Formen der Mineralreserven-Abbaukammern erkennbar. Dies spiegelt zum Teil die geringere räumliche Genauigkeit der oberflächenbasierten Bohrlochdaten im Vergleich zu Untertagebohrungen wider, die eine höhere Vermessungsgenauigkeit aufweisen, sowie die schrägen Winkel der Abschnitte, die die oberflächenbasierten Bohrlöcher mit den Adernflächen bilden. Diese Faktoren werden bei der Neumodellierung der Aderkorridore berücksichtigt, die nach Abschluss dieses Programms durchgeführt wird, und dienen als wichtige operative Vorlage für zukünftige Infill-Bohrungen, die bei der Gestaltung der Produktionsstollen verwendet werden.

Abbildung 1 : Karte der Lagerstätte des Goldprojekts Cariboo mit der Lage der Zone Lowhee und dem unterirdischen Zugang Cow Portal.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82971/120226_DE_ODV_LZ-Infill-UpdateOsisko.001.jpeg

Abbildung 2 : Lage und Überblick über die laufenden 13.000 Meter umfassenden Infill-Bohrungen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82971/120226_DE_ODV_LZ-Infill-UpdateOsisko.002.jpeg

Abbildung: Ausgewählte Highlights der Infill-Untertagebohrungen in der Zone Lowhee (Draufsicht).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82971/120226_DE_ODV_LZ-Infill-UpdateOsisko.003.jpeg

Abbildung 4: Ausgewählte Ergebnisse der Infill-Untertagebohrungen in der Zone Lowhee (diese Pressemitteilung) mit zuvor veröffentlichten Ergebnissen der Oberflächen- und Untertage-Diamantbohrungen im Querschnitt nach Fächer.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82971/120226_DE_ODV_LZ-Infill-UpdateOsisko.004.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82971/120226_DE_ODV_LZ-Infill-UpdateOsisko.005.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82971/120226_DE_ODV_LZ-Infill-UpdateOsisko.006.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82971/120226_DE_ODV_LZ-Infill-UpdateOsisko.007.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82971/120226_DE_ODV_LZ-Infill-UpdateOsisko.008.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82971/120226_DE_ODV_LZ-Infill-UpdateOsisko.009.jpeg

Tabelle 1: Längengewichtete Untersuchungskomposite und Einzelproben >= 1,8 g/t für die unterirdische DD der Zone Lowhee.

Bohrloch-ID Von (m) Bis (m) Länge (m) Au (g/t) Geschätzte tatsächliche

Breite

(m)

BMU-25-115 20,65 21,65 1 1,91 0,79

Einschließlich 21,15 21,65 0,5 2,35

28,65 29,3 0,65 2,93 0,53

35,5 36,4 0,9 2,09 0,74

39 39,5 0,5 2,93 0,43

80,05 81,3 1,25 2,10 0,99

Einschließlich 80,05 80,8 0,75 2,21

und 80,8 81,3 0,5 1,95

100,5 101,3 0,8 2,27 0,66

BMU-25-119 19,95 20,45 0,5 2,38 0,47

73 73,5 0,5 2,91 0,38

101,3 102 0,7 3,79 0,67

BMU-25-122 19,4 19,9 0,5 3,35 0,50

48 48,55 0,55 2,49 0,53

55,5 56,8 1,3 2,64 1,02

Einschließlich 56,3 56,8 0,5 6,42

BMU-25-123 17,5 18 0,5 2,27 0,41

18,5 19 0,5 2,95 0,38

55 57,5 2,5 1,86 2,05

Einschließlich 55,7 56,4 0,7 6,14

91,3 91,8 0,5 2,20 0,35

BMU-25-125 33,5 34 0,5 2,44 0,50

36,15 36,65 0,5 2,11 0,49

BMU-25-127 Keine signifikanten Assays

BMU-25-128 12,45 16,6 4,15 1,84 3,59

Einschließlich 14,5 15 0,5 10,73

44 45 1 3,59 0,94

79 80 1 1,97 0,91

81,5 82 0,5 2,60 0,45

89 89,5 0,5 2,72 0,45

BMU-25-130 41,6 43,2 1,6 4,75 1,45

Einschließlich 42,2 42,7 0,5 3,09

und 42,7 43,2 0,5 11,98

BMU-25-131 12,75 14,6 1,85 2,20 1,60

Einschließlich 12,75 13,25 0,5 7,34

55,75 56,25 0,5 2,54 0,38

59,6 60,1 0,5 3,86 0,43

61,4 62,2 0,8 4,35 0,75

74,5 75,5 1 2,08 0,94

Einschließlich 74,5 75 0,5 1,90

und 75 75,5 0,5 2,26

86 86,5 0,5 2,07 0,45

BMU-25-132 6,1 8,1 2 596,40 1,81

Einschließlich 6,6 7,1 0,5 2293,56

und 7,6 8,1 0,5 90,95

52,45 54 1,55 2,47 1,50

53,5 54 0,5 7,04 0,49

BMU-25-133 48,55 49,55 1 2,84 1,00

Einschließlich 48,55 49,05 0,5 5,58

53 54 1 2,80 0,94

BMU-25-134 5,3 6,75 1,45 2,19 1,19

Einschließlich 5,3 6 0,7 3,81

29,5 30,05 0,55 9,64 0,45

34,5 35 0,5 3,50 0,45

50,8 52,3 1,5 4,78 1,36

Einschließlich 51,3 51,8 0,5 12,83

81,4 84,4 3 10,46 2,49

Einschließlich 81,4 81,9 0,5 8,10

und 82,9 83,4 0,5 51,40

94,5 96,1 1,6 2,28 1,35

Einschließlich 95 95,6 0,6 3,03

und 95,6 96,1 0,5 3,50

BMU-25-135 1 1,5 0,5 1,83 0,37

6,25 6,75 0,5 44,15 0,41

36 36,75 0,75 4,40 0,61

38,45 38,95 0,5 4,34 0,44

80,9 81,4 0,5 11,61 0,45

87 88 1 9,08 0,82

BMU-25-136 Keine signifikanten Assays

BMU-25-137 1,65 5 3,35 2,08 2,97

Einschließlich 2,5 3 0,5 2,45

und 3 4 1 5,32

11 14,15 3,15 5,02 2,58

Einschließlich 13,65 14,15 0,5 29,90

BMU-25-138 6,4 7,1 0,7 2,52 0,49

46,2 47,2 1 2,09 0,71

Einschließlich 46,2 46,7 0,5 3,89

82,4 82,9 0,5 10,49 0,25

84,8 85,3 0,5 2,45 0,47

104,2 106,1 1,9 1,80 1,51

Einschließlich 104,7 105,4 0,7 4,24

BMU-25-139 33 33,5 0,5 2,63 0,48

47,65 48,15 0,5 3,02 0,47

56,5 59 2,5 3,27 2,46

Einschließlich 56,5 57 0,5 3,32

und 57,5 58 0,5 12,78

60,1 62,2 2,1 2,99 2,07

Einschließlich 60,1 60,6 0,5 8,54

und 60,6 61,2 0,6 3,17

66,35 67,35 1 2,16 1,00

Einschließlich 66,85 67,35 0,5 4,14

72 72,5 0,5 2,53 0,43

BMU-25-140 11 15 4 10,48 3,28

Einschließlich 11,9 12,4 0,5 28,34

und 12,4 12,9 0,5 54,01

61,3 65 3,7 1,85 3,20

Einschließlich 63,3 64 0,7 6,49

BMU-25-141 11 12 1 1,94 0,91

40,5 45,1 4,6 2,50 3,77

Einschließlich 43,5 44,1 0,6 16,47

69,8 70,5 0,7 2,22 0,59

106,7 108,7 2 1,82 1,88

Einschließlich 108,2 108,7 0,5 6,40

BMU-25-142 32,8 33,3 0,5 2,99 0,47

52,2 52,7 0,5 3,89 0,43

54,5 55 0,5 6,93 0,48

60,25 61,75 1,5 2,98 1,45

Einschließlich 60,25 60,75 0,5 3,62

und 61,25 61,75 0,5 4,93

80,6 81,1 0,5 18,53 0,49

83,5 84 0,5 3,41 0,49

BMU-25-143 Keine signifikanten Assays

BMU-25-144 47 48 1 2,60 0,64

Einschließlich 47 47,5 0,5 4,71

86 86,5 0,5 1,95 0,38

101 102 1 6,41 0,89

Einschließlich 101 101,5 0,5 12,59

BMU-25-145 36 36,5 0,5 6,09 0,48

55,5 57,1 1,6 13,58 1,45

Einschließlich 55,5 56,1 0,6 22,90

und 56,6 57,1 0,5 15,97

60 63,05 3,05 2,22 2,87

Einschließlich 60 60,5 0,5 8,15

und 61 61,6 0,6 2,50

64,55 67,5 2,95 1,97 2,74

Einschließlich 64,55 65,05 0,5 3,85

und 65,05 66 0,95 2,24

und 67 67,5 0,5 3,34

90 94,5 4,5 6,91 3,97

Einschließlich 90 90,5 0,5 2,78

und 90,5 91,2 0,7 2,36

und 92 92,5 0,5 2,10

und 92,5 93 0,5 52,35

96,5 100 3,5 21,67 3,23

Einschließlich 97 97,6 0,6 11,88

und 99,5 100 0,5 135,44

101,5 102 0,5 5,63 0,43

BMU-25-146 2,75 3,4 0,65 2,77 0,56

15 17,6 2,6 4,05 2,44

Einschließlich 15 15,5 0,5 11,90

und 15,5 16,1 0,6 6,73

BMU-25-147 3,5 4,5 1 3,79 0,98

Einschließlich 3,5 4 0,5 5,01

und 4 4,5 0,5 2,57

BMU-25-148 19,8 22,5 2,7 3,92 2,54

Einschließlich 20,5 21 0,5 16,72

und 21,5 22,5 1 1,94

59,5 60 0,5 2,55 0,41

68,7 69,2 0,5 7,79 0,44

91,35 91,85 0,5 2,14 0,41

101,5 102,5 1 2,30 0,79

Einschließlich 101,5 102 0,5 2,33

und 102 102,5 0,5 2,26

108,1 110,05 1,95 15,75 1,69

Einschließlich 108,1 108,8 0,7 30,84

und 109,3 110,05 0,75 11,18

112,1 112,6 0,5 3,41 0,41

BMU-25-149 19 20 1 2,30 0,82

Einschließlich 19 19,5 0,5 4,35

43,5 44 0,5 11,90 0,44

50 53,55 3,55 3,43 3,50

Einschließlich 53,05 53,55 0,5 21,45

BMU-25-150 Keine signifikanten Assays

BMU-25-151 17,5 18,5 1 2,00 0,88

BMU-25-152 2,6 4,1 1,5 5,77 1,45

Einschließlich 3,1 3,6 0,5 16,74

19,7 22,45 2,75 7,31 2,58

Einschließlich 19,7 20,2 0,5 22,08

und 21,3 21,85 0,55 1,97

und 21,85 22,45 0,6 12,89

29 29,5 0,5 5,78 0,46

45 47 2 2,22 1,73

Einschließlich 45 45,5 0,5 5,46

56,5 57,5 1 2,25 0,82

Einschließlich 56,5 57 0,5 3,97

BMU-25-153 2,1 2,6 0,5 2,20 0,38

BMU-25-154 49,5 50,5 1 1,90 0,91

Einschließlich 50 50,5 0,5 2,65

BMU-25-155 4 4,5 0,5 3,26 0,41

21,9 24,9 3 2,36 2,43

Einschließlich 23,9 24,4 0,5 11,93

48,4 48,9 0,5 4,25 0,43

54 55 1 18,42 0,82

Einschließlich 54 54,5 0,5 36,46

57,7 60,2 2,5 8,60 1,92

Einschließlich 58,2 59,2 1 17,20

und 59,2 59,7 0,5 7,56

BMU-25-156 1,7 2,2 0,5 2,15 0,46

35,8 36,3 0,5 1,926 0,32

38,7 40,7 2 2,10 1,73

Einschließlich 38,7 39,2 0,5 3,22

und 39,2 39,7 0,5 4,09

55,65 57,4 1,75 2,92 1,43

Einschließlich 56,4 56,9 0,5 2,99

und 56,9 57,4 0,5 6,46

71,35 71,85 0,5 6,50 0,43

74,3 75,3 1 19,53 0,71

Einschließlich 74,3 74,8 0,5 38,30

BMU-25-157 1,85 3,5 1,65 6,96 1,17

Einschließlich 2,35 2,85 0,5 21,49

39,5 41,9 2,4 6,95 1,70

Einschließlich 40 40,9 0,9 15,22

und 40,9 41,4 0,5 4,92

53,9 58,8 4,9 9,21 4,01

Einschließlich 53,9 54,9 1 6,88

und 54,9 55,4 0,5 39,26

und 55,4 55,9 0,5 15,95

und 55,9 56,4 0,5 19,10

und 68,5 69,4 0,9 2,57

77,55 81 3,45 5,83 2,33

Einschließlich 78,05 79,05 1 14,58

und 79,05 79,55 0,5 5,63

und 79,55 80,05 0,5 4,45

84,9 89,7 4,8 10,57 3,39

Einschließlich 87 87,5 0,5 2,84

und 88,7 89,2 0,5 95,61

99 105,4 6,4 3,14 4,53

Einschließlich 102,8 103,45 0,65 1,97

und 104,45 105,4 0,95 17,59

BMU-25-158 2 6,3 4,3 2,00 2,88

Einschließlich 5,3 5,8 0,5 15,10

61 62,9 1,9 2,08 1,34

Einschließlich 62,4 62,9 0,5 7,47

BMU-25-159 75,8 76,35 0,55 22,39 0,50

89 92 3 5,14 2,46

Einschließlich 90,25 90,75 0,5 29,46

99,25 99,75 0,5 5,01 0,35

BMU-25-160 18 20 2 1,95 1,73

19 20 1 3,35

35 37,6 2,6 2,62 2,25

Einschließlich 35 36 1 2,19

und 36 36,5 0,5 9,05

102,55 104,9 2,35 1,94 1,73

Einschließlich 102,55 103,05 0,5 4,78

und 104 104,9 0,9 1,98

106,4 107,4 1 1,94 0,71

Einschließlich 106,4 106,9 0,5 2,35

108,7 109,2 0,5 1,96 0,38

BMU-25-161 2,35 3,35 1 2,11

Einschließlich 2,35 2,85 0,5 3,03

6 13,3 7,3 1,91 6,86

Einschließlich 6,5 7 0,5 3,71

und 8,5 9 0,5 4,37

und 9,4 10,15 0,75 2,69

und 10,15 11,15 1 5.57

50,4 51,4 1 2,36 0,98

Einschließlich 50,9 51,4 0,5 4,29

71,5 73 1,5 2,50 1,41

Einschließlich 72 72,5 0,5 6,32

BMU-25-162 17,75 18,75 1 2,02 0,91

Einschließlich 17,75 18,25 0,5 2,83

30 36,15 6,15 2,02 5,04

Einschließlich 30 30,5 0,5 6,44

und 32,8 33,3 0,5 5,23

und 35,65 36,15 0,5 11,63

BMU-25-163 2,9 3,4 0,5 6,64 0,49

5,4 6,4 1 9,61 0,82

Einschließlich 5,9 6,4 0,5 18,94

15,9 17,5 1,6 2,21 1,47

Einschließlich 15,9 16,4 0,5 4,32

41,1 45,8 4,7 5,94 4,58

Einschließlich 42 42,8 0,8 8,94

und 43,65 44,15 0,5 18,91

und 44,15 44,65 0,5 2,47

und 45,15 45,8 0,65 14,44

BMU-25-164 36,55 40,3 3,75 1,99 3,62

Einschließlich 36,55 37,05 0,5 4,43

und 37,05 37,55 0,5 9,15

BMU-25-165 2,75 10,7 7,95 2,06 7,92

Einschließlich 3,75 4,25 0,5 6,08

und 5,75 6,25 0,5 11,01

und 7,25 7,75 0,5 1,89

und 8,55 9,2 0,65 1,92

und 10 10,7 0,7 4,60

38,5 42 3,5 2,01 3,29

Einschließlich 41,5 42 0,5 11,24

60,7 61,2 0,5 2,64 0,47

67,5 68,5 1 2,02 1,00

Einschließlich 67,5 68 0,5 2,80

69,5 70,6 1,1 6,62 1,10

Einschließlich 69,5 70,1 0,6 11,91

BMU-25-166 15,5 18 2,5 2,08 2,38

Einschließlich 17 18 1 4,93

30,75 31,25 0,5 5,86 0,43

35 38 3 2,80 2,75

Einschließlich 35 36 1 5,86

und 36,5 37 0,5 3,58

43,5 45,5 2 2,67 1,41

Einschließlich 43,5 44 0,5 1,91

und 44 44,5 0,5 6,23

und 45 45,5 0,5 2,40

BMU-25-168 3 4,8 1,8 7,76 1,79

Einschließlich 3 3,5 0,5 1,97

und 4 4,8 0,8 16,21

15,5 19 3,5 2,40 3,49

Einschließlich 17,5 18,15 0,65 10,70

33 33,5 0,5 4,69 0,49

36 40,2 4,2 2,42 4,14

Einschließlich 37,5 38,1 0,6 6,79

und 38,1 38,6 0,5 4,99

und 38,6 39,2 0,6 3,03

und 44,5 45,2 0,7 3,05

48,25 50 1,75 1,87 1,52

Einschließlich 48,25 49 0,75 3,56

52,5 53 0,5 2,03 0,50

54 55,5 1,5 9,68 1,45

Einschließlich 54 54,5 0,5 8,59

und 54,5 55 0,5 19,69

65 66 1 2,37 0,97

Einschließlich 65,5 66 0,5 3,19

68,5 69,5 1 2,51 0,98

Einschließlich 68,5 69 0,5 4,62

BMU-25-169 33,1 33,6 0,5 2,18 0,48

38,1 39,1 1 6,56 0,77

38,1 38,6 0,5 6,18

38,6 39,1 0,5 6,94

40,1 40,6 0,5 1,91 0,50

BMU-25-171 2,5 4 1,5 5,27 1,30

Einschließlich 2,5 3 0,5 3,44

und 3 3,5 0,5 10,60

14 15 1 4,66 0,98

Einschließlich 14,5 15 0,5 8,28

17,5 18,5 1 2,05 0,98

Einschließlich 18 18,5 0,5 3,59

34,25 34,75 0,5 6,55 0,43

36,5 37,5 1 11,58 0,97

Einschließlich 36,5 37 0,5 20,44

und 37 37,5 0,5 2,71

39 40,5 1,5 4,21 1,48

Einschließlich 39 39,5 0,5 6,84

und 40 40,5 0,5 5,72

46 49 3 9,07 2,82

Einschließlich 46 46,5 0,5 9,71

und 47 47,5 0,5 2,70

und 47,5 48 0,5 40,36

67,7 69,5 1,8 5,11 1,69

Einschließlich 68,5 69 0,5 16,17

und 69 69,5 0,5 1,89

BMU-25-172 26,5 27 0,5 5,80 0,32

41,85 44,35 2,5 2,10 2,35

Einschließlich 42,35 42,85 0,5 2,39

und 42,85 43,35 0,5 6,43

46 48,5 2,5 2,27 2,35

Einschließlich 46,5 47 0,5 10,23

BMU-25-174 14,7 16,2 1,5 12,03 1,15

Einschließlich 14,7 15,2 0,5 35,79

35,5 36,3 0,8 17,77 0,73

48,7 51,2 2,5 21,97 2,35

Einschließlich 49,7 50,2 0,5 88,08

und 50,2 50,7 0,5 20,91

BMU-25-175 Keine signifikanten Assays

BMU-25-177 15,5 17,1 1,6 6,06 1,03

Einschließlich 15,5 16,1 0,6 11,67

und 16,1 16,6 0,5 5,26

38 38,5 0,5 3,12 0,48

70,5 71,05 0,55 2,44 0,48

BMU-25-178 Keine signifikanten Assays

BMU-25-180 17 18,5 1,5 2,06 1,30

Einschließlich 17 18 1 3,02

28,5 29,1 0,6 3,73 0,42

81,65 82,5 0,85 18,07 0,60

BMU-25-181 39 43 4 5,43 2,83

Einschließlich 41 42 1 20,67

und 47,3 48 0,7 2,54

51,7 55,7 4 1,85 3,15

Einschließlich 51,7 52,2 0,5 7,41

und 52,7 53,2 0,5 1,84

und 53,7 54,3 0,6 1,90

und 55 55,7 0,7 1,86

Tabelle 2: Untertage-DD-Kragenpositionen, Bohrlochausrichtungen und maximale Tiefen. Negative Neigungen zeigen nach unten.

Bohrloch-ID Standort im Bergwerk Ostkoordinate Nordwert Höhe Neigung Azimut Tiefe

(UTM z12N) (UTM z 12N) (m) (m)

BMU-25-115 L1260-ORE-DBY-003-DBY-012 596445,8 5882735,4 1264,4 35,0 125,3 114,0

BMU-25-119 L1260-ORE-DBY-003-DBY-012 596445,3 5882735,8 1263,5 25,0 124,8 102,0

BMU-25-122 L1260-ORE-DBY-003-DBY-012 596445,4 5882735,7 1263,1 15,0 125,1 96,0

BMU-25-123 L1260-ORE-DBY-003-DBY-003 596493,8 5882811,7 1257,1 -45,2 124,8 114,0

BMU-25-125 L1260-ORE-DBY-003-DBY-012 596445,3 5882735,8 1262,6 4,9 125,1 84,0

BMU-25-127 L1260-ORE-DBY-003-DBY-012 596445,5 5882735,8 1262,2 -5,0 125,0 81,0

BMU-25-128 L1260-ORE-DBY-003-DBY-003 596493,8 5882811,7 1257,5 -35,0 125,1 99,0

BMU-25-130 L1260-ORE-DBY-003-DBY-012 596445,7 5882735,7 1261,8 -14,9 125,2 84,0

BMU-25-131 L1260-ORE-DBY-003-DBY-003 596493,9 5882811,8 1257,8 -25,1 125,3 96,0

BMU-25-132 L1260-ORE-DBY-003-DBY-012 596445,7 5882735,7 1261,3 -25,0 125,0 90,0

BMU-25-133 L1260-ORE-DBY-003-DBY-003 596494,0 5882812,5 1258,1 -15,0 124,7 56,5

BMU-25-134 L1260-ORE-DBY-003-DBY-009 596463,3 5882760,1 1263,0 34,8 125,3 114,0

BMU-25-135 L1260-ORE-DBY-003-DBY-012 596445,5 5882735,8 1261,0 -35,0 124,6 99,0

BMU-25-136 L1260-ORE-DBY-003-DBY-003 596494,5 5882812,1 1258,3 -5,0 124,7 51,0

BMU-25-137 L1260-ORE-DBY-003-DBY-009 596463,6 5882759,9 1262,2 25,0 125,0 102,0

BMU-25-138 L1260-ORE-DBY-003-DBY-012 596445,5 5882736,0 1260,9 -44,9 124,5 114,0

BMU-25-139 L1260-ORE-DBY-003-DBY-003 596494,4 5882812,2 1258,7 5,0 125,4 84,0

BMU-25-140 L1260-ORE-DBY-003-DBY-009 596463,6 5882760,0 1261,7 15,0 125,3 96,0

BMU-25-141 L1260-ORE-DBY-003-DBY-013 596441,0 5882727,7 1262,6 35,0 125,0 117,0

BMU-25-142 L1260-ORE-DBY-003-DBY-003 596494,3 5882812,3 1259,3 15,0 125,0 84,0

BMU-25-143 L1260-ORE-DBY-003-DBY-009 596463,6 5882760,0 1261,2 5,0 125,0 81,0

BMU-25-144 L1260-ORE-DBY-003-DBY-013 596441,0 5882727,7 1262,6 25,0 125,0 102,0

BMU-25-145 L1260-ORE-DBY-003-DBY-003 596494,2 5882812,4 1259,9 25,4 125,5 102,0

BMU-25-146 L1260-ORE-DBY-003-DBY-009 596463,6 5882760,0 1260,8 -5,0 125,0 81,0

BMU-25-147 L1260-ORE-DBY-003-DBY-013 596441,0 5882727,7 1262,6 15,0 125,0 96,0

BMU-25-148 L1260-ORE-DBY-003-DBY-003 596494,0 5882812,5 1260,4 35,0 125,4 114,0

BMU-25-149 L1260-ORE-DBY-003-DBY-009 596464,0 5882759,8 1260,5 -15,0 125,0 84,0

BMU-25-150 L1260-ORE-DBY-003-DBY-013 596441,0 5882727,7 1262,6 4,9 125,0 78,0

BMU-25-151 L1260-ORE-DBY-003-DBY-013 596441,0 5882727,7 1262,6 -5,2 125,1 78,0

BMU-25-152 L1260-ORE-DBY-003-DBY-009 596463,9 5882759,8 1260,2 -25,0 125,0 90,0

BMU-25-153 L1260-ORE-DBY-003-DBY-013 596441,0 5882727,7 1262,6 -14,9 125,1 81,0

BMU-25-154 L1260-ORE-DBY-003-DBY-013 596441,0 5882727,7 1262,6 -25,0 125,0 87,0

BMU-25-155 L1260-ORE-DBY-003-DBY-009 596463,6 5882759,8 1260,0 -35,0 122,8 99,0

BMU-25-156 L1260-ORE-DBY-003-DBY-013 596441,0 5882727,7 1262,6 -35,1 125,0 96,0

BMU-25-157 L1260-ORE-DBY-003-DBY-013 596441,0 5882727,7 1262,6 -45,2 125,2 111,0

BMU-25-158 L1260-ORE-DBY-003-DBY-009 596463,4 5882759,9 1259,7 -45,1 124,9 114,0

BMU-25-159 L1260-ORE-DBY-003-DBY-007 596473,9 5882777,7 1259,8 35,1 125,3 114,0

BMU-25-160 L1260-ORE-DBY-003-DBY-011 596452,2 5882743,2 1263,9 35,1 124,9 114,0

BMU-25-161 L1260-ORE-DBY-003-DBY-007 596473,9 5882777,7 1259,8 25,1 124,8 102,0

BMU-25-162 L1260-ORE-DBY-003-DBY-011 596452,2 5882743,1 1263,5 25,0 124,7 102,0

BMU-25-163 L1260-ORE-DBY-003-DBY-007 596473,9 5882777,7 1259,8 14,9 125,1 72,0

BMU-25-164 L1260-ORE-DBY-003-DBY-011 596452,2 5882743,2 1263,0 14,9 124,8 96,0

BMU-25-165 L1260-ORE-DBY-003-DBY-007 596473,9 5882777,7 1259,8 5,1 125,0 72,0

BMU-25-166 L1260-ORE-DBY-003-DBY-011 596452,4 5882743,1 1262,4 5,0 125,0 81,0

BMU-25-168 L1260-ORE-DBY-003-DBY-007 596473,9 5882777,7 1259,8 -5,0 124,9 75,0

BMU-25-169 L1260-ORE-DBY-003-DBY-011 596452,5 5882743,0 1262,0 -5,1 124,8 81,0

BMU-25-171 L1260-ORE-DBY-003-DBY-007 596473,9 5882777,7 1259,8 -15,0 125,2 72,0

BMU-25-172 L1260-ORE-DBY-003-DBY-011 596452,5 5882743,0 1261,6 -15,4 0 84,0

BMU-25-174 L1260-ORE-DBY-003-DBY-007 596473,9 5882777,7 1259,8 -24,9 125,3 90,0

BMU-25-175 L1260-ORE-DBY-003-DBY-011 596452,5 5882743,1 1261,3 -25,3 125,2 90,0

BMU-25-177 L1260-ORE-DBY-003-DBY-007 596473,9 5882777,7 1259,8 -34,9 125,1 99,0

BMU-25-178 L1260-ORE-DBY-003-DBY-011 596452,4 5882743,1 1261,0 -35,1 124,8 99,0

BMU-25-180 L1260-ORE-DBY-003-DBY-007 596473,9 5882777,7 1259,8 -45,1 125,0 114,0

BMU-25-181 L1260-ORE-DBY-003-DBY-011 596452,4 5882743,2 1260,7 -45,1 125,0 114,0

ÜBER DIE LOWHEE-ZONE

Von 2017 bis 2018 wurden auf dem Barkerville Mountain geologische Kartierungen und geochemische Probenahmen durchgeführt, wobei die Lowhee Zone als vorrangiges Bohrziel identifiziert wurde. Von 2019 bis 2022 wurden insgesamt 167 Oberflächenbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 54.494,5 m fertiggestellt.

Der Zugang zur Lowhee Zone erfolgt über das Cow-Portal an der nordwestlichen Flanke des Barkerville Mountain (Abbildung 1 undAbbildung 2 ). Der Bau des Cow-Portals wurde im vierten Quartal 2024 abgeschlossen, und die Erschließung der unterirdischen Rampe in die Lowhee Zone begann im ersten Quartal 2025. Seit Fertigstellung der Hauptzugangsrampe wurden innerhalb der Lagerstätte der Lowhee-Zone auf den Höhenlagen 1.290 und 1.260 etwa 350 m erschlossen. Die geschätzten wahrscheinlichen Mineralreserven für die Zone Lowhee umfassen 104.491 Unzen enthaltenes Gold (923.162 Tonnen mit einem Gehalt von 3,52 g/t Au) und entsprechen etwa 5 % des gesamten enthaltenen Goldes in den geschätzten wahrscheinlichen Mineralreserven für das Goldprojekt Cariboo.

ÜBER DAS CARIBOO-GOLD-PROJEKT

Das Goldprojekt Cariboo ist ein genehmigtes Projekt im Machbarkeitsstadium, das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet und im historischen Bergbaugebiet Wells-Barkerville im Zentrum von British Columbia (Kanada) liegt. Das Landpaket des Unternehmens umfasst eine Fläche von etwa 186.740 Hektar, 443 Mineralrechte und erstreckt sich über eine Länge von etwa 83 Kilometern mit vielversprechenden Explorationszielen, die sich von Nordwesten nach Südosten erstrecken. Ende 2024 erhielt das Projekt die Genehmigungen gemäß dem Bergbaugesetz und dem Umweltmanagementgesetz (British Columbia), was den erfolgreichen Abschluss des Genehmigungsverfahrens für wichtige Genehmigungen markiert und den Status des Projekts als baureif bestätigt.

Das Cariboo-Goldprojekt verfügt über wahrscheinliche Mineralreserven von 2,071 Millionen Unzen enthaltenem Gold (17.815 kt mit einem Gehalt von 3,62 g/t Au), gemessene Mineralressourcen von 8.000 Unzen enthaltenem Gold (47 kt mit einem Gehalt von 5,06 g/t Au) angezeigte Mineralressourcen von 1,604 Millionen Unzen enthaltenem Gold (17.332 kt mit einem Gehalt von 2,88 g/t Au) und abgeleitete Mineralressourcen von 1,864 Millionen Unzen enthaltenem Gold (18.774 kt mit einem Gehalt von 3,09 g/t Au). Mineralressourcen werden ohne Mineralreserven ausgewiesen.

Technische Berichte

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen zum Cariboo-Goldprojekt und zur Machbarkeitsstudie 2025 zum Cariboo-Goldprojekt werden durch den technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report, Machbarkeitsstudie für das Goldprojekt Cariboo, District of Wells, British Columbia, Kanada vom 11. Juni 2025 (mit Gültigkeitsdatum 25. April 2025) (der technische Bericht Cariboo) gestützt.

Damit die Leser die Informationen im technischen Bericht zu Cariboo vollständig verstehen können, sollten sie den vollständigen Text des technischen Berichts zu Cariboo lesen, einschließlich aller darin enthaltenen Annahmen, Parameter, Einschränkungen, Beschränkungen und Methoden. Der technische Bericht zu Cariboo ist als Ganzes zu lesen , und einzelne Abschnitte sollten nicht aus dem Zusammenhang gerissen gelesen oder als Grundlage herangezogen werden. Der Cariboo-Fachbericht wurde gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt und ist in elektronischer Form auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development sowie auf der Website des Unternehmens unter www.osiskodev.com verfügbar.

Qualifizierte Personen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Scott Smith, P. Geo., Vice President, Exploration von Osisko Development, einer qualifizierten Person im Sinne von NI 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt. Die Verifizierung umfasst Kernfotos und eine dreidimensionale Überprüfung der protokollierten Bohrlochdaten und Untersuchungsergebnisse gemäß den Standardarbeitsanweisungen des Unternehmens.

Qualitätssicherung (QA) - Qualitätskontrolle (QC)

Für alle HQ-Kerne, die in den Protokollierungsanlagen fertiggestellt wurden, wurden nach täglichen QAQC-Prüfungen auf Protokollierungs- und Probenahmefehler Vollkernproben entnommen. Qualitätskontrollproben (QC) werden in regelmäßigen Abständen in den Probenstrom eingefügt, darunter auch Leerproben und Referenzmaterialien, um die Laborleistung zu überwachen. Die Proben werden in Beutel verpackt, beschriftet und mit nummerierten Sicherheitsetiketten versiegelt.

Die Proben werden vom Spediteur direkt von den Protokollierungsanlagen zur Analyse-Einrichtung von MSALABS in Prince George, B.C., Kanada, transportiert, wo sie vorbereitet und analysiert werden. Die MSALABS-Einrichtung ist nach der Norm ISO/IEC 17025 für Goldanalysen akkreditiert, und alle Analysemethoden umfassen Qualitätskontrollmaterialien in festgelegten Intervallen mit festgelegten Datenakzeptanzkriterien. Die gesamte Probe wird getrocknet, zerkleinert und in versiegelte Behälter aufgeteilt. Die Goldanalyse erfolgt mittels Gammastrahlenanalyse unter Verwendung des Chrysos PhotonAssay (PA1408X). Die Proben werden mit Gammastrahlen beschossen, und das resultierende Signal wird an die Detektoren gesendet.

Alternativ werden Bohrkernproben zur Vorbereitung und Analyse an die Analyselabor von ALS Geochemistry in North Vancouver, British Columbia, geschickt. Das ALS-Labor ist nach der Norm ISO/IEC 17025 für Goldanalysen akkreditiert, und alle Analysemethoden umfassen Qualitätskontrollmaterialien in festgelegten Abständen mit festgelegten Datenakzeptanzkriterien. Die gesamte Probe wird zerkleinert, und 250 Gramm werden pulverisiert. Die Goldanalyse erfolgt durch 50-Gramm-Feuerprobe mit Atomabsorption (AAS) mit einer Untergrenze von 0,01 ppm und einer Obergrenze von 100 ppm. Proben mit Goldgehalten von mehr als 100 ppm werden mittels einer 1.000-Gramm-Feuerprobe mit Siebung erneut analysiert. Eine ausgewählte Anzahl von Proben wird außerdem mit einem 48-Element-Geochemiepaket mittels 4-Säure-Aufschluss, gefolgt von induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES) und induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektroskopie (ICP-MS) analysiert.

ÜBER OSISKO DEVELOPMENT CORP.

Osisko Development Corp. ist ein nordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, das sich auf ehemalige Bergbaulager mit Potenzial im Distriktmaßstab konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Erschließung seines Flaggschiffprojekts, dem vollständig genehmigten, zu 100 % unternehmenseigenen Cariboo-Goldprojekt im Zentrum von British Columbia (Kanada), zu einem mittelständischen Goldproduzenten zu werden. Ergänzt wird die Projektpipeline durch das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah (USA), einem Brownfield-Grundstück mit bedeutendem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten und Zugang zu einer etablierten Infrastruktur. Osisko Development konzentriert sich auf die Entwicklung langlebiger Bergbauaktiva in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz in Bezug auf Kapitalallokation, Entwicklungsrisikomanagement und Wachstum der Mineralvorräte.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.osiskodev.com oder wenden Sie sich an:

Sean Roosen

Vorstandsvorsitzender und CEO

E-Mail sroosen@osiskodev.com

Tel.: + 1 (514) 940-0685

Philip Rabenok

Vizepräsident, Investor Relations

E-Mail:prabenok@osiskodev.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Tel.: + 1 (437) 423-3644

VORSICHTSHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) angesehen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen erfordern naturgemäß, dass Osisko Development bestimmte Annahmen trifft, und beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für die zukünftige Entwicklung. Wörter wie können, werden, würden, könnten, erwarten, glauben, planen, voraussehen, beabsichtigen, schätzen, fortsetzen, Ziel, Strategie, Varianten dieser Wörter oder die Verneinung oder vergleichbare Begriffe sowie Begriffe, die üblicherweise in der Zukunftsform und im Konditional verwendet werden, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Erstellung einer Schlussfolgerung oder einer Prognose oder Vorhersage zugrunde gelegt wurden, einschließlich der Annahmen, Einschränkungen, Begrenzungen oder Aussagen in Bezug auf die Aussichten der Exploration in der Lowhee-Zone und auf Ziele außerhalb der derzeit definierten Mineralreserven und/oder Mineralressourcen; die Übereinstimmung der Ergebnisse mit modellierten Reserveabbaustätten (falls vorhanden); die Ergebnisse (falls vorhanden) weiterer Explorationsarbeiten zur Definition und Erweiterung der Mineralressourcen; die Ergebnisse, den Zeitplan, den Nutzen und die Bedeutung des laufenden 13.000 Meter umfassenden Infill-Bohrprogramms (einschließlich der vorübergehenden Aussetzung der Bohrarbeiten nach dem am 23. Januar 2026 gemeldeten Vorfall und dem voraussichtlichen Abschluss des Programms zu Beginn des zweiten Quartals 2026) und dessen Auswirkungen auf das lokale Blockmodell und/oder zukünftige Produktionsstollenentwürfe und -abläufe (falls vorhanden); die Eignung und Nützlichkeit von Explorationsarbeiten (einschließlich Bohrungen) für die Ressourcenmodellierung, die Minenplanung, die Verfahren und Parameter für die Gestaltung von Abbaustätten, die Verfeinerung der Anforderungen an Infill-Bohrungen und den geeigneten Bohrungsabstand für künftige Infill-Bohrungen (falls vorhanden); die Fähigkeit und der Zeitpunkt (falls überhaupt) zur Durchführung künftiger zusätzlicher systematischer Infill-Bohrprogramme; die Interpretation und Genauigkeit von räumlichen Geometrien, geologischen Strukturen und lokalen Variabilitätsmodellen sowie Annahmen in Bezug auf mögliche Reserven- oder Ressourcenrevisionen (falls überhaupt); die Strategie und die Ziele des Unternehmens in Bezug auf das Goldprojekt Cariboo sowie seine anderen Projekte; die Annahmen, Einschränkungen und Begrenzungen in Bezug auf die Genehmigung des Goldprojekts Cariboo; die Annahmen, Einschränkungen und Parameter, die dem technischen Bericht zu Cariboo zugrunde liegen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Mineralressourcen, Mineralreserven, das Produktionsprofil, die Minenplanung und die Wirtschaftlichkeit des Projekts); die Ergebnisse des technischen Berichts zu Cariboo als Indikator für die Qualität und Robustheit des Goldprojekts Cariboo sowie andere Überlegungen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden; die Fähigkeit des Unternehmens, die im technischen Bericht zu Cariboo dargelegten Schätzungen innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens zu erreichen (falls überhaupt); die Fähigkeit, der Fortschritt und der Zeitplan in Bezug auf das 13.000 Meter umfassende Infill-Bohrprogramm; der geplante Arbeitsplan und die geplanten Aktivitäten im Cariboo-Goldprojekt sowie deren Zeitplan, Umfang und Ergebnisse und die damit verbundenen Kosten; die potenziellen Auswirkungen von Zöllen und anderen Handelsbeschränkungen (falls vorhanden); die Umwandlung der Mineralressourcenkategorie; die zukünftige Entwicklung und der Betrieb des Cariboo-Goldprojekts; die Einschätzung des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen; die Nützlichkeit und Bedeutung historischer Daten, einschließlich der Bedeutung des Bezirks, in dem sich früher produzierende Minen befanden; zukünftige Bergbauaktivitäten; die Fähigkeit von Explorationsarbeiten (einschließlich Bohrungen und Probenahmen), die Mineralisierung genau vorherzusagen; die Fähigkeit des Unternehmens, die Mineralressourcen über die aktuellen Mineralressourcenschätzungen hinaus zu erweitern; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Explorations- und Erschließungsziele für seine Projekte innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens und innerhalb der erwarteten Kosten (falls überhaupt) zu erreichen; die fortlaufende Erschließung der Lagerstätten auf den Grundstücken des Unternehmens; die Nachhaltigkeit und die Umweltauswirkungen des Betriebs auf den Grundstücken des Unternehmens; die Goldpreise; die Kosten, die für die Weiterentwicklung der Grundstücke des Unternehmens erforderlich sind; die Fähigkeit, sich an Veränderungen der Goldpreise, Kostenschätzungen und Schätzungen der geplanten Explorations- und Erschließungsausgaben anzupassen; die Rentabilität (wenn überhaupt) der Geschäftstätigkeit des Unternehmens; der weiterhin definierte und verständliche Regulierungsrahmen sowie andere Überlegungen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden, und alle anderen Informationen in diesem Dokument, die keine historischen Fakten sind, können zukunftsgerichtete Informationen sein. Osisko Development hält seine Annahmen auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen, weist den Leser jedoch darauf hin, dass seine Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Osisko Development liegen, sich letztendlich als unrichtig erweisen können, da sie Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die Osisko Development und sein Geschäft beeinflussen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungen durch Dritte, einschließlich der Erteilung von Genehmigungen durch Regierungen, Kapitalmarktbedingungen und die Fähigkeit des Unternehmens, zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen Kapital für die geplante Exploration und Erschließung der Grundstücke des Unternehmens zu beschaffen; die Fähigkeit, den laufenden Betrieb und die Exploration fortzusetzen; der regulatorische Rahmen und das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die Beschränkungen für den Bergbau auferlegen können; Fehler in der geologischen Modellierung des Managements; den Zeitpunkt und die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten; Risiken im Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten; das globale Wirtschaftsklima; Schwankungen der Metall- und Rohstoffpreise; Schwankungen auf den Devisenmärkten; Verwässerung; Umweltrisiken; sowie Maßnahmen von Gemeinden, Nichtregierungsorganisationen und Regierungen und die Auswirkungen von Maßnahmen von Interessengruppen. Osisko Development ist zuversichtlich, dass im Zusammenhang mit den erhaltenen Genehmigungen gemäß dem BC Mines Act und dem Environmental Management Act für das Cariboo-Goldprojekt ein solider Konsultationsprozess durchgeführt wurde, und setzt seine aktiven Konsultationen und den Dialog mit indigenen Völkern und Interessengruppen fort. Zwar kann jede Partei eine gerichtliche Überprüfung der Entscheidung bezüglich der Genehmigungen gemäß dem BC Mines Act und/oder dem Environmental Management Act beantragen, das Unternehmen geht jedoch nicht davon aus, dass eine solche Überprüfung, sollte sie stattfinden, seine Fähigkeit beeinträchtigen würde, den Bau und Betrieb des Cariboo-Goldprojekts gemäß den genehmigten Genehmigungen gemäß dem BC Mines Act und dem Environmental Management Act fortzusetzen. Leser werden dringend gebeten, die Angaben unter der Überschrift Risikofaktoren im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr sowie den Jahresabschluss und den Lagebericht für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und das am 30. September 2025 endende Quartal zu konsultieren, die auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development und auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) eingereicht wurden, um weitere Informationen zu den Risiken und anderen Faktoren zu erhalten, denen das Unternehmen, seine Geschäfte und sein Betrieb ausgesetzt sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind, kann keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse, Aktivitäten und Erfolge übernommen werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für die zukünftige Entwicklung, und es kann nicht garantiert werden, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen sich als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

