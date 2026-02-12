IRW-News: Q-Gold Resources Ltd.: Q-Gold Resources zur BMO Global Metals, Mining & Critical Minerals Conference eingeladen

IRW-PRESS: Q-Gold Resources Ltd.: Q-Gold Resources zur BMO Global Metals, Mining & Critical Minerals Conference eingeladen

- Die Konferenz findet vom 22. bis 25. Februar 2026 in Hollywood, Florida, statt

TORONTO, ONTARIO - 12. Februar 2026 / IRW-Press / Q-Gold Resources Ltd. (TSXV: QGR; OTCQB: QGLDF; FWB: QX9G) (QGold oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen zur Teilnahme an der BMO Global Metals, Mining & Critical Minerals Conference eingeladen wurde.

BMO Capital Markets veranstaltet vom 22. bis 25. Februar in Hollywood, Florida, seine 35. jährliche Global Metals, Mining & Critical Minerals Conference. Die BMO Global Metals, Mining & Critical Minerals Conference, die in diesem Jahr ihr 35-jähriges Bestehen feiert, bringt hochrangige Führungskräfte, globale Investoren, politische Entscheidungsträger und Analysten zu drei Tagen voller strategischer Einblicke und branchenprägender Gespräche zusammen. In den letzten vier Jahrzehnten hat sich diese Konferenz zu einem der weltweit führenden Foren für den Dialog zu Bergbau, Metallen und kritischen Mineralien entwickelt, die für die globale Energiewende von entscheidender Bedeutung sind.

Peter Tagliamonte, CEO von QGold, erklärte: Wir freuen uns sehr, zu dieser in der Region Amerika führenden Bergbaukonferenz eingeladen worden zu sein, die eine herausragende Liste institutioneller Investoren mit den führenden Bergbauunternehmen der Branche zusammenbringt. Wir freuen uns darauf, die Geschichte von QGold einem neuen Publikum potenzieller neuer Aktionäre vorzustellen.

Über das Goldprojekt Quartz Mountain

Das Goldprojekt Quartz Mountain befindet sich im Süden von Oregon und ist das Vorzeigeprojekt von QGold. Das Projekt befindet sich in strategisch günstiger Lage in einem historisch produktiven Bergbaurevier mit ausgezeichneter Infrastruktur und ist eine vielversprechende Goldentwicklungsmöglichkeit.

QGold hat kürzlich (Oktober 2025) einen technischen Bericht datiert mit 26. September 2025 veröffentlicht, der gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 -Standards of Disclosure for Mineral Projects erstellt wurde. Eine Kopie des Berichts kann auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingesehen werden. Der Bericht weist eine geschätzte angedeutete Mineralressource im Umfang von 50,002 Millionen Tonnen, die 1,543 Millionen Unzen Gold bei einem Gehalt von 0,96 g/t und 2,049 Millionen Unzen Silber bei einem Gehalt von 1,27 g/t enthält, sowie eine vermutete Mineralressource im Umfang von 5,992 Millionen Tonnen aus, die weitere 148.000 Unzen Gold bei einem Gehalt von 0,77 g/t und 135.000 Unzen Silber bei einem Gehalt von 0,70 g/t enthält. Das Projekt stellt für QGold eine bedeutende Gelegenheit dar, sein Portfolio zu erweitern und einen langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Qualifizierte Sachverständige

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Fred Brown, P.Geo., einem unabhängigen Berater des Unternehmens, und Dr. Andreas Rompel, Vice President, Exploration und Direktor von QGold, Pr.Sci.Nat., beide qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Über Q-Gold Resources Ltd.

Q-Gold Resources Ltd. (TSXV: QGR; OTCQB: QGLDF; FWB: QX9G) ist ein börsennotiertes nordamerikanisches Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung von Gold- und Silberprojekten in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen in ganz Nordamerika konzentriert.

Die Aktien des Unternehmens sind an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol QGR, am OTCQB®-Markt in den Vereinigten Staaten unter QGLDF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter QX9G notiert.

QGold ist bestrebt, sein Portfolio an Gold- und Silberprojekten zur Produktionsreife zu bringen, wobei der Schwerpunkt auf dem Vorzeige-Goldprojekt Quartz Mountain in Oregon (USA) und dem Goldprojekt Mine Centre in Ontario (Kanada) liegt.

QGold konzentriert sich auf die Erweiterung seiner Ressourcen durch systematische Exploration, disziplinierte Projektentwicklung auf der Grundlage rigoroser technischer Arbeit und verantwortungsbewusste Umweltpolitik in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen mit etablierter Infrastruktur.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Peter Tagliamonte, P.Eng.

Chief Executive Officer

E-Mail: pwt@qgoldresources.com

Website: https://qgoldresources.com

Mobil: +1 (416) 564-2880

Vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Aussagen zu den Überzeugungen, Plänen, Erwartungen oder Absichten des Unternehmens in Bezug auf die Goldprojekte Quartz Mountain und Mine Centre, einschließlich seiner Pläne zur Entwicklung und zum Ausbau seines Projektportfolios bis zur Produktionsaufnahme. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, nimmt an oder nimmt nicht an oder glaubt oder Variationen solcher Wörter und Phrasen bzw. an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens, je nach Fall, wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten; zukünftige Mineralpreise und Marktnachfrage; Risiken der Geschäftstätigkeit in einer nicht-kanadischen Gerichtsbarkeit; Wechselkursrisiken; Unfälle, Arbeitskämpfe und Arbeitskräftemangel; sowie andere Risiken der Bergbauindustrie. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82981

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82981&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA7472695047

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.