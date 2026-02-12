Lufthansa streicht fast 800 Flüge - Streik trifft 100.000 Passagiere

Berlin/Frankfurt, 12. Feb (Reuters) - ⁠Wegen der Streiks von Piloten und Kabinenpersonal hat die Lufthansa am Donnerstag fast 800 Flüge in Deutschland gestrichen. "Betroffen sind rund 100.000 Fluggäste", teilte die Airline mit. Der ganztägige Arbeitskampf der Gewerkschaften Vereinigung Cockpit (VC) und UFO treffe die Passagiere extrem hart und unverhältnismäßig. "Wir gehen davon aus, ab Freitag weitestgehend wieder den normalen Flugplan anbieten zu können." Die Piloten pochen weiter auf ‌ein Angebot der Lufthansa zu verbesserten Konditionen bei der betrieblichen Altersvorsorge und drohten mit weiteren Streiks. "Wenn es kein neues Angebot gibt, dann dreht sich die Eskalationsspirale natürlich immer weiter", sagte VC-Präsident Andreas Pinheiro in Frankfurt.

Die Piloten ⁠und die Gewerkschaft UFO ⁠für das Kabinenpersonal haben zu einem ganztägigen Streik aufgerufen - von 00.01 Uhr bis 23.59 Uhr. Der Arbeitskampf trifft Flüge der Kernmarke Lufthansa, der Cityline und der Frachttochter Cargo. Die Airline kostet das bis zu 15 Millionen Euro, wie das Unternehmen erklärte. Das sei weniger als bei früheren Streiks, weil derzeit keine Hochsaison ist und zunächst nicht mit ausbleibenden Buchungen gerechnet wird. Das war bei wiederholten Streiks der Gewerkschaft Verdi vor zwei Jahren der Fall - die ‌Belastung einiger Streiktage summierte sich auf 450 Millionen Euro.

Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann wiederholte ‌seine Kritik: "Wir brauchen den konstruktiven Dialog, nicht die Eskalation – nur so erzielen wir tragfähige Lösungen." Ein Streik helfe den Perspektiven der Beschäftigten nicht und treffe vor allem die Fluggäste. "Alle Gewerkschaften tragen auch Mitverantwortung für die Zukunft unseres Unternehmens." Ziel sei eine Einigung ⁠für die Beschäftigten und die Zukunftsfähigkeit insbesondere der Lufthansa Classic. "Wir sind jederzeit dazu bereit und wollen die Gespräche mit ‌UFO und VC fortsetzen." Airline-Chef Jens Ritter entschuldigte sich bei ⁠den Kunden auf der Online-Plattform LinkedIn. Der Flughafenverband ADV kritisierte, einen Tag vor Beginn der internationalen Münchener Sicherheitskonferenz sei der Streik "ein denkbar schlechtes Signal für Stabilität, Planbarkeit und Verlässlichkeit unseres Standortes".

"EINFACH NUR NACKTE BLOCKADE"

Die UFO will mit dem Streik bessere Arbeitsbedingungen und einen längeren Kündigungsschutz für das Kabinenpersonal bei der Kernmarke ‌Lufthansa erreichen. Bei der mittelfristig vor der Schließung stehenden Tochter ⁠Lufthansa Cityline wolle man mit dem Management über ⁠einen Sozialplan reden, damit die Beschäftigten eine Zukunftsperspektive hätten, sagte UFO-Tarif-Experte Harry Jaeger in Frankfurt. "Da gab es null Gespräche bisher, da ist einfach nur nackte Blockade."

Der VC-Präsident sagte, man habe sich zum Streiktermin nicht mit der UFO abgestimmt. Die Piloten fordern für die rund 5000 Cockpit-Beschäftigten höhere Beiträge zur Betriebsrente. Das Management lehnt das wegen hoher Kosten und geringer Profitabilität der Premium-Fluglinie ab. "Wir können eine Top-Versorgung nicht einfach nochmal verdoppeln", sagte Vorstand Niggemann jüngst. Die Altersvorsorge betrage derzeit rund 8400 Euro pro Monat. Die VC hat nach eigenen Angaben ihre Forderungen reduziert, ohne dass die Lufthansa reagiert hätte. "Erstmal muss die Lufthansa sich dazu entscheiden, uns ein Angebot vorzulegen", sagte Piloten-Vertreter ⁠Pinheiro. Die VC habe als Gewerkschaft wenig andere Mittel als Streiks. "Ohne Arbeitskampf wäre das kollektives Betteln - und das machen wir nicht."

