Lufthansa-Streik angelaufen - Fast 70.000 Passagiere betroffen

Berlin/Frankfurt, 12. ⁠Feb (Reuters) - An deutschen Airports ist der Lufthansa-Streik angelaufen und hat bereits am Donnerstagmorgen zu Dutzenden Flugstreichungen geführt. Der ganztägige Arbeitskampf der Piloten und des Kabinenpersonals startete kurz nach Mitternacht. Die Airline sprach zunächst von "umfangreichen Streichungen". Nach Angaben ‌des Flughafenverbands ADV dürften über 460 Flüge mit rund 69.000 Passagieren ausfallen. Ab Freitag will die Lufthansa "weitestgehend wieder den normalen Flugplan anbieten".

Die Piloten-Gewerkschaft Vereinigung ⁠Cockpit (VC) und ⁠die Gewerkschaft UFO für das Kabinenpersonal haben zu einem ganztägigen Streik aufgerufen - von 00.01 Uhr bis 23.59 Uhr. Die VC will durch den Arbeitskampf bessere Bedingungen bei Betriebsrenten der Lufthansa für mehr als 5000 Flugzeuglenker erreichen. Die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) rief das Kabinenpersonal bei Lufthansa und Lufthansa ‌CityLine zum Arbeitskampf auf.

Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann hatte ‌die Streiks als "völlig unnötige Eskalation" kritisiert. Eine Lösung der Konflikte könne es nur am Verhandlungstisch geben. Die finanziellen Forderungen rund um die Kernmarke der Kranich-Airline seien ⁠übertrieben und es gebe dafür keinen Spielraum.

STREIT UM BETRIEBSRENTEN DER PILOTEN

Die Piloten ‌bestreiken laut VC Flüge der Kernmarke Lufthansa ⁠und der Frachttochter Lufthansa Cargo. Auch Anreisen von Cockpit-Beschäftigten zum Einsatzort, Bereitschafts- und Reservedienste sowie Simulatortrainings werden ausgesetzt. Die VC fordert für die Cockpit-Beschäftigten höhere Beiträge zur Betriebsrente. Das Management lehnt das ‌wegen hoher Kosten und geringer Profitabilität ⁠der Premium-Fluglinie ab.

Die Pilotinnen und Piloten ⁠sind nach einer Urabstimmung bereits seit Oktober streikfähig, läuteten aber erst jetzt den Arbeitskampf ein. "Die Lufthansa muss ein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen, dann wird unsere Tarifkommission mit der Lufthansa darüber beraten", betonte VC-Chef Andreas Pinheiro.

Die rund 20.000 Kabinenbeschäftigten streiken UFO zufolge, weil sich in den laufenden Manteltarifverhandlungen weiter keine Bewegung bei Fragen der Arbeitsbedingungen zeige. Bei der Tochter Lufthansa CityLine gehe es um eine Weigerung des Arbeitgebers, über einen ⁠tariflichen Sozialplan zur geplanten Schließung des Flugbetriebs zu verhandeln.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung ‌unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)