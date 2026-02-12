Mercedes-Benz erwartet weiteren Absatzrückgang in China

Frankfurt, ⁠12. Feb (Reuters) - Der Autobauer Mercedes-Benz kann die Talfahrt beim Pkw-Absatz in China in diesem Jahr nicht stoppen. Die Verkaufszahlen sinken Finanzchef Harald ‌Wilhelm zufolge weiter, auch wenn es im zweiten Halbjahr Impulse durch neue Modelle geben ⁠könne. "In ⁠diesem sehr dynamischen Umfeld in China behalten wir eine vorsichtige Sichtweise bei", sagte Wilhelm am Donnerstag. Überall außerhalb Chinas, also in Europa und trotz erhöhter Importzölle auch ‌in den USA, prognostiziert der ‌Dax-Konzern einen Absatzanstieg. Insgesamt peilen die Schwaben den Vorjahresstand von 1,8 Millionen Fahrzeugen an.

Der ⁠im vergangenen Jahr eingeleitete Personalabbau führte 2025 zu ‌Restrukturierungskosten von 1,6 Milliarden ⁠Euro. Dies werde sich nicht wiederholen, erklärte Wilhelm. Vielmehr werde sich das rasch durch Einsparungen auszahlen.

Mit Blick auf das ‌erneut abgesenkte ⁠Renditeziel für die Kernsparte Mercedes-Benz ⁠Cars von drei bis fünf Prozent in diesem Jahr erklärte der Finanzvorstand, dies sei vor allem dem Gegenwind durch Zölle und negative Wechselkurseffekte geschuldet. Gewinneinbußen am Markt, zum Beispiel durch Zugeständnisse bei den Preisen, könnten unterdessen durch niedrigere Kosten ⁠ausgeglichen werden.

