Mercedes-Benz will dieses Jahr einen Teil seiner Daimler-Truck-Aktien verkaufen

SINDELFINGEN/STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Mercedes -Benz will in diesem Jahr einen Teil seiner Daimler-Truck -Aktien zu Geld machen. Das sei die klare Absicht des Managements, kündigte Finanzchef Harald Wilhelm am Donnerstag in Sindelfingen an. Zusammen mit anderen Anteilsverkäufen will Mercedes dieses Jahr um die 2 Milliarden Euro einnehmen und damit unter anderem die Dividende und den angekündigten Aktienrückkauf finanzieren. Seit der Abspaltung von Daimler Truck im Dezember 2021 hält Mercedes direkt rund 30 Prozent der Aktien des Dax -Konzerns, weitere rund 5 Prozent der ehemaligen Tochter sind in einem Pensionsfonds der Stuttgarter untergebracht.

Die Mercedes-Aktie fiel zuletzt um knapp zwei Prozent wegen der Enttäuschung von Anlegern über den Ausblick 2026 im Pkw-Geschäft. Damit reduzierte das Papier seinen zunächst deutlicheren Kursrutsch. Der Kurs von Daimler Truck sackte mit den Aussagen von Mercedes ab und verlor zuletzt 2,3 Prozent. Mercedes hatte seit längerem in Aussicht gestellt, dass der Verkauf von Anteilen an dem Nutzfahrzeughersteller eine Option ist, um sich Geld ins Haus zu holen.

Daimler Truck wird an der Börse derzeit mit knapp 34 Milliarden Euro bewertet. Der direkte Anteil von Mercedes ist damit gut 10 Milliarden Euro wert. Details zu der angestrebten Größe des Anteilsverkaufs machte Wilhelm nicht. Im Anfang März erscheinenden Geschäftsbericht will das Unternehmen nähere Angaben machen./men/mis