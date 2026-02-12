Merz will komplette EU-Deregulierung - Macron dagegen Eurobonds

- von Andreas Rinke

Berlin/Antwerpen, ⁠11. Feb (Reuters) - Kurz vor dem informellen EU-Gipfel sind die unterschiedlichen Ansätze Deutschlands und Frankreichs zur Reform der EU deutlich geworden.

Bei einem Industrietreffen im belgischen Antwerpen forderte Kanzler Friedrich Merz einen systematischen Abbau der EU-Regulierung "in allen Sektoren" - und notfalls eine Korrektur des CO2-Handelssystems. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron war zwar in seiner Rede ähnlich energisch, was die Notwendigkeit von Reformen der EU angeht, damit die Gemeinschaft künftig mit den USA und China mithalten kann. Allerdings pochte er eher auf mehr Schutzmaßnahmen für die europäische Industrie und eine ‌gemeinsame europäische Schuldenaufnahme, um Technologien und Innovationen finanzieren zu können.

Am Donnerstag wollen die 27 EU-Staats- und Regierungschefs auf einem informellen Gipfel über Wege beraten, wie die EU wettbewerbsfähiger werden kann. Die EU brauche eine "echte Deregulierungsmentalität", sagte Merz. "Wir müssen jeden Sektor deregulieren", sagte er. "Ich fordere einen Neuanfang in der Regulierung. Kleinere ⁠Korrekturen an Gesetzen reichen nicht ⁠aus. Wir müssen die gesamte bestehende EU-Gesetzgebung systematisch überprüfen."

Dabei stellte Merz auch das aktuelle CO2-Emissionshandelssystem infrage: Dieses solle den Unternehmen eigentlich den Übergang zu einer klimafreundlicheren Produktion ermöglichen. "Sollte dies nicht möglich sein und es sich nicht um das richtige Instrument handeln, sollten wir sehr offen für eine Überarbeitung oder zumindest für eine Verschiebung sein."

DIFFERENZEN IN HANDELSPOLITIK UND UM EUROBONDS

Differenzen zeigten sich auch in der Handels- und Finanzpolitik: "Wachstum und Wohlstand Europas sind nie durch Protektionismus entstanden", mahnte Merz, der mehr EU-Freihandelsabkommen forderte. Die EU sei dabei aber nicht naiv und wehrlos. Bei Angriffen etwa der USA im Handelsbereich wie mit Strafzöllen werde man sich wehren - und ‌habe dies auch erfolgreich getan. Während er erneut den Abschluss des EU-Mercosur-Handelsabkommen lobte, übte Macron scharfe ‌Kritik. Es sei vollkommen falsch, ein Abkommen abzuschließen, ohne dass man ausreichende Kontrollen habe, ob sich südamerikanische Produzenten überhaupt an ihre Zusagen hielten, sagte er.

Zudem pochte Macron erneut auf eine gemeinsame Kreditaufnahme in Europa, die die Bundesregierung skeptisch sieht: "Wir brauchen Eurobonds, um Investitionen in kritischen Bereichen zu finanzieren", sagte Macron. Gemeinsame europäische Anleihen würden es aus Sicht Macrons letztlich ⁠ermöglichen, in großem Umfang zu investieren und die Vorherrschaft des Dollar infrage zu stellen. Top-Ökonomen schlagen seit langem einen Anleihemarkt der Europäischen Union als Alternative zur dominierenden ‌US-Finanzbranche vor.

Unterstützung erhielt Frankreichs Präsident von EZB-Präsidentin Christine Lagarde und Bundesbank-Chef Joachim Nagel. ⁠Lagarde argumentiert in einem Papier für den informellen EU-Gipfel dafür, dass EU-Kommission und EU-Staaten ein hochliquides, europaweites "Safe Asset" auflegen - eine besonders ausfallsichere Form der Anleihe. Diese solle das Angebot an hochwertigen Sicherheiten erhöhen und gleichzeitig sicherstellen, dass angemessene Anreize für eine umsichtige Finanzpolitik gewahrt blieben. Nagel sagte bei "politico": "Ein liquiderer europäischer Markt für sichere europäische Anlagen würde dies unterstützen."

STREIT UM "BUY EUROPEAN"

Deutsch-französische Unterschiede gibt es auch bei der Frage einer "Buy European"-Klausel. Die Bundesregierung ‌sei offen für europäische Präferenzregeln beim Einkauf, sagte Merz. Aber dies müsse auf wenige ⁠kritische strategische Sektoren "als letztes Mittel" begrenzt sein. Zudem brauche man angesichts ⁠der Verflechtung der Wertschöpfungsketten keinen "Made in Europe"-Ansatz, sondern eine "Made with Europe"-Philosophie.

Macron mahnte dagegen, die EU dürfe nicht "verrückt" sein. Auch China und die USA hätten Schutzvorschriften für ihre heimischen Produzenten - und würden Vorschriften für eine nötige Produktion auch ausländischer Unternehmen in ihren Ländern aufstellen. Dies müsse die EU dringend auch einführen. Macron warnte, dass es ohne Schutzvorschriften in drei bis fünf Jahren keine Stahlindustrie oder Chemieunternehmen in Europa mehr gebe. Dies hätte dann auch katastrophale Folgen für die Pharma- und Agrarindustrie.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte an, dass die EU bei der öffentlichen Auftragsvergabe in der EU hergestellte Waren und CO2-arme Produkte bevorzugen werde. "Die Anforderungen an das öffentliche Beschaffungswesen werden ein zentraler Schwerpunkt des Industrial Accelerator Act sein, den die Kommission Ende dieses Monats vorlegen wird", sagte sie.

VON DER LEYEN SPIELT BALL ZU LÄNDERN ZURÜCK

Zudem gab sie in einer Rede im Europäischen Parlament aber auch den 27 Mitgliedstaaten eine Mitverantwortung für die Probleme in ⁠der Union. "Lassen Sie mich noch einmal das Beispiel der USA nehmen: ein Finanzsystem, ein Finanzkapital", sagte von der Leyen. "Hier in Europa haben wir nicht nur 27 verschiedene Finanzsysteme, jedes mit seiner eigenen Aufsichtsbehörde, sondern auch mehr als 300 Handelsplätze in unserer Union."

