Mexiko unterstützt Kuba mit humanitärer Hilfe

Havana, 12. ⁠Feb (Reuters) - Zwei mit humanitärer Hilfe beladene Schiffe unter mexikanischer Flagge haben am frühen Donnerstag den Hafen von Havanna erreicht. Mexiko löst damit ein Versprechen ein, ‌dem kommunistisch regierten Kuba nach der Androhung von US-Sanktionen zu helfen. "Mexiko hat uns nicht im Stich ⁠gelassen", sagte ⁠ein 65-jähriger Staatsangestellter, der die Ankunft der Schiffe beobachtete. "Selbst unter dem Druck einer globalen Supermacht hatten sie keine Angst." Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum hatte am Mittwoch angekündigt, in den kommenden Tagen ‌eine zweite Hilfslieferung nach Kuba zu ‌schicken.

Die Lieferung aus Mexiko erfolgt nur wenige Tage, nachdem die Regierung in Havanna wegen der US-Bemühungen, die ⁠Treibstoffversorgung der Insel zu unterbrechen, immer strengere Rationierungsmaßnahmen angekündigt ‌hatte. Die US-Regierung hatte ⁠im Januar mit Zöllen gegen Länder gedroht, die Öl an die Insel liefern. Zur Begründung hieß es aus Washington, Kuba stelle eine ‌außergewöhnliche Bedrohung für die ⁠nationale Sicherheit der USA ⁠dar. Die Regierung in Havanna weist diese Behauptung zurück. Unter dem Druck der Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte Mexiko Mitte Januar die Lieferung von Rohöl und raffinierten Produkten nach Kuba eingestellt.

