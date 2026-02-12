Nato demonstriert nach Grönland-Streit mit Arktis-Einsatz Einigkeit

Brüssel, 12. ⁠Feb (Reuters) - Der Konflikt zwischen den USA und den europäischen Nato-Partnern um Grönland ist nach den Worten von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius weitgehend beigelegt. Der gemeinsame Nato-Einsatz "Arctic Sentry" habe ihn entschärft, machte der SPD-Politiker am Donnerstag am Rande des Nato-Ministertreffens in Brüssel deutlich. Der Generalsekretär ‌des Bündnisses, Mark Rutte, sprach von einer neuen Einigkeit im Bündnis, das trotz interner Debatten immer wieder zusammenfinde. Der politische Direktor des Pentagon, Elbridge Colby, forderte ⁠als Vertreter ⁠der US-Regierung eine Allianz auf Basis von "Partnerschaft statt Abhängigkeit".

"Arctic Sentry" soll die zunehmende Militärpräsenz der Verbündeten in der Region koordinieren und die USA einschließen. Deutschland beteiligt sich daran zunächst mit vier Eurofightern sowie Flugzeugen vom Typ A400M für die Luftbetankung. Die Nato reagiert damit auch auf russische und chinesische Aktivitäten in der Region. ‌Ausgelöst wurden die Spannungen durch die Forderung von US-Präsident ‌Donald Trump, das zu Dänemark gehörende Grönland solle künftig Teil der USA werden. Dies sei für die Sicherheit der USA zentral, hatte er argumentiert.

Colby, der den nicht angereisten US-Verteidigungsminister ⁠Pete Hegseth vertrat, sagte, es sei an der Zeit, pragmatisch zu sein und gemeinsam ‌voranzuschreiten. Hegseths Fernbleiben und die vorherige Abwesenheit ⁠von Außenminister Marco Rubio bei einem Bündnistreffen hatten bei europäischen Politikern jedoch Zweifel an der Bündnistreue Washingtons geweckt. Trump fordert seit Langem, dass die Europäer ihre Verteidigungsausgaben erhöhen und weniger auf den Schutz der USA bauen.

Colby betonte ‌jedoch, es gebe eine "wirklich starke Basis ⁠für die Zusammenarbeit", da die europäischen Länder ⁠zugestimmt hätten, die Führung bei der konventionellen Verteidigung des Kontinents zu übernehmen. Als Zeichen für die Gewichtsverschiebung innerhalb der Allianz sollen die USA zwei wichtige Kommandoposten im italienischen Neapel und in Norfolk im US-Bundesstaat Virginia an europäische Offiziere übergeben. Pistorius bestätigte, dass Generalinspekteur Carsten Breuer künftig den Nato-Militärausschuss leiten wird. Es ist das höchste militärische Gremium der Allianz und berät den zivilen Nordatlantikrat in allen militärischen Angelegenheiten. Als Verbindung zwischen Politik und Militär entwickelt es Verteidigungsstrategien und gibt ⁠Einsatzempfehlungen.

