Olympia-Aus für ukrainischen Skeleton-Piloten wegen "Helm der Erinnerung"

von Julien Pretot und Mitch Phillips und Karolos Grohmann

Cortina D'Ampezzo, 12. Feb (Reuters) - Der ukrainische Skeleton-Pilot Wladyslaw Heraskewytsch ist am Donnerstag wegen einer politischen Botschaft auf seinem Helm von den Olympischen Winterspielen ausgeschlossen worden. Der 27-Jährige wollte mit einem sogenannten "Helm der Erinnerung" antreten, der Bilder von zwei Dutzend seit dem russischen Einmarsch getöteten ukrainischen Athleten zeigt. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) untersagte den Start jedoch wenige ‌Minuten vor Beginn des Wettbewerbs, da dies gegen die Regeln zur politischen Neutralität verstoße. Heraskewytsch wurde disqualifiziert, durfte aber nach einer Intervention von IOC-Präsidentin Kirsty Coventry seine Akkreditierung für die Spiele behalten.

"Ich bin vom Rennen disqualifiziert. Ich ⁠werde meinen olympischen ⁠Moment nicht bekommen", sagte Heraskewytsch. Er warf dem IOC vor, Angst vor den Stimmen der getöteten Athleten zu haben. "Auch wenn das IOC das Andenken an diese Sportler verraten will, ich werde sie nicht verraten", betonte er. Sein Team kündigte an, die Entscheidung vor dem Internationalen Sportgerichtshof anzufechten.

Der Entscheidung war ein emotionales Treffen zwischen Coventry und dem Athleten am Startbereich vorausgegangen. Die IOC-Präsidentin zeigte sich vor Journalisten sichtlich bewegt und kämpfte mit den Tränen. "Es geht schlicht um die Regeln ‌und Vorschriften", sagte Coventry. Man müsse ein sicheres Umfeld für alle gewährleisten, ‌was bedeute, dass keine politischen Botschaften erlaubt seien. Das IOC hatte zuvor Kompromisse vorgeschlagen, etwa das Tragen einer schwarzen Armbinde oder das Zeigen des Helms nur vor und nach dem Rennen. Dies führte jedoch zu keiner Einigung.

WARNUNG VOR "CHAOS"

"Sport darf nicht Vergessen bedeuten, und die ⁠olympische Bewegung sollte helfen, Kriege zu beenden, anstatt Aggressoren in die Hände zu spielen", schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr ‌Selenskyj auf der Plattform X. In dem Krieg seien bislang 660 ⁠ukrainische Athleten und Trainer getötet worden, fügte er hinzu. Auch die ukrainische Regierung stellte sich hinter ihren Athleten. Sportminister Matwij Bidnyj kündigte juristische Schritte an, schloss einen Boykott der Spiele aber aus. "Wladyslaw, du hast mit Würde gehandelt", schrieb Bidnyj auf X. Unterstützung erhielt Heraskewytsch auch aus Lettland: Trainer Ivo Steinbergs legte Protest ‌beim Weltverband IBSF ein und versuchte, andere Teams für die ⁠Aktion zu gewinnen.

Heraskewytsch ist für sein politisches Engagement ⁠bekannt. Bereits bei den Winterspielen 2022 in Peking hatte er kurz vor dem russischen Angriff ein Schild mit der Aufschrift "No War in Ukraine" in die Kameras gehalten. Seit der Invasion vom 24. Februar 2022 sind Athleten aus Russland und Belarus weitgehend vom internationalen Sport ausgeschlossen, dürfen aber unter strengen Auflagen als neutrale Athleten wieder teilnehmen. Eine Stellungnahme aus Moskau zu dem Vorfall lag zunächst nicht vor.

Der Fall reiht sich in eine Geschichte von Sanktionen gegen politische Gesten bei Olympia ein. Der bekannteste Fall ereignete sich 1968, als die US-Sprinter Tommie Smith und John Carlos ihre Fäuste gegen Rassendiskriminierung erhoben und daraufhin ausgeschlossen wurden. Zuletzt wurde bei den Sommerspielen 2024 in Paris die afghanische ⁠Breakdancerin Manizha Talash wegen eines Umhangs mit der Aufschrift "Free Afghan Women" disqualifiziert. "Wenn wir einem Athleten diese Botschaften erlauben, führt das zum Chaos", warnte IOC-Sprecher Mark Adams am Donnerstag.

