Olympia-Aus für ukrainischen Skeleton-Piloten wegen "Helm der Erinnerung"

(Mit neuen Zitaten, Einzelheiten)

- ⁠von Julien Pretot und Mitch Phillips und Karolos Grohmann

Cortina D'Ampezzo, 12. Feb (Reuters) - Der ukrainische Skeleton-Pilot Wladyslaw Heraskewytsch ist am Donnerstag wegen einer politischen Botschaft auf seinem Helm von den Olympischen Winterspielen ausgeschlossen worden. Der 27-Jährige wollte mit einem sogenannten "Helm der Erinnerung" antreten, der Bilder von zwei Dutzend seit dem russischen Einmarsch getöteten ukrainischen Athleten zeigte. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) untersagte den Start jedoch wenige Minuten vor Beginn des Wettbewerbs. Heraskewytsch wurde disqualifiziert. ‌Zunächst hieß es, ihm werde auch die Akkreditierung entzogen. Dies wurde nach einer Intervention von IOC-Präsidentin Kirsty Coventry aber rückgängig gemacht.

"Ich bin vom Rennen disqualifiziert. Ich werde meinen olympischen Moment nicht bekommen", sagte Heraskewytsch. Er warf dem IOC vor, Angst vor der Stimme ⁠der getöteten Athleten zu ⁠haben. "Sie wurden getötet, aber ihre Stimme ist so laut, dass das IOC Angst vor ihnen hat." Später erklärte er im olympischen Dorf: "Ich glaube wirklich, dass wir eine Medaille hätten gewinnen können, und ich habe das Gefühl, dass sie mir genommen wurde."

Der Entscheidung war ein emotionales Treffen zwischen Coventry und dem Athleten am Startbereich vorausgegangen. Die IOC-Präsidentin hatte dort bei leichtem Schneefall über eine halbe Stunde auf ihn gewartet. Sie zeigte sich vor Journalisten sichtlich bewegt und kämpfte mit den Tränen, als sie erklärte, keine Lösung gefunden zu haben. "Ich hielt es für ‌sehr wichtig, hierher zu kommen und persönlich mit ihm zu sprechen", sagte Coventry ‌nach dem etwa zehnminütigen Gespräch. "Niemand, und ich schon gar nicht, ist gegen die Botschaft. Es ist eine kraftvolle Botschaft, eine Botschaft des Gedenkens, der Erinnerung."

Das IOC hatte zuvor Kompromisse vorgeschlagen, etwa das Tragen einer schwarzen Armbinde oder das Zeigen des Helms nur vor und nach dem Rennen. "Leider haben wir diese Lösung ⁠nicht finden können. Ich wollte ihn wirklich fahren sehen. Es war ein emotionaler Morgen", sagte Coventry. "Es geht buchstäblich um die Regeln und Vorschriften ‌und darum, dass wir in diesem Fall ... ein sicheres Umfeld für ⁠alle gewährleisten müssen, und das bedeutet leider, dass keine Botschaften erlaubt sind."

"AGGRESSOREN IN DIE HÄNDE SPIELEN"

Heraskewytsch kündigte an, sein Team werde die Entscheidung vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) anfechten. "Auch wenn das IOC das Andenken an diese Sportler verraten will, ich werde sie nicht verraten", betonte er. "Ich glaube aufrichtig, dass diese Olympischen Spiele heute überhaupt nur wegen ihres Opfers stattfinden können." Auch die ‌ukrainische Staatsführung reagierte empört. "Sport darf nicht Vergessen bedeuten, und die olympische Bewegung ⁠sollte helfen, Kriege zu beenden, anstatt Aggressoren in die Hände ⁠zu spielen", schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Plattform X. Bislang seien 660 ukrainische Athleten und Trainer im Krieg getötet worden.

Der Sportminister der Ukraine, Matwij Bidnyj, sagte der Nachrichtenagentur Reuters: "Er trug keinen Helm mit politischen Führern oder Parteien. Er trug einen Helm mit unseren Nationalhelden, mit Athleten, die von Russland getötet wurden. Wir sind nur hier, weil unsere Verteidiger jeden Tag sterben. Warum können wir ihrer nicht gedenken?"

Der US-Skeleton-Pilot Daniel Barefoot zollte dem Ukrainer Respekt. "Zunächst einmal steht er zu dem, woran er glaubt ... er sagt die Wahrheit und wird am Renntag keinen Rückzieher machen", sagte Barefoot. "Aber ich dachte auch, dass vielleicht der IBSF oder wer auch immer an der Macht ist, nachgeben und ihn in Ruhe lassen würde." Er sei schockiert gewesen über die Disqualifikation. "Er ist einer der besten Piloten der Welt, ⁠aber er glaubte offensichtlich, dass das wichtiger war als das Fahren." Der lettische Trainer Ivo Steinbergs teilte mit, er habe Protest beim Weltverband IBSF eingelegt, um Heraskewytschs Wiederzulassung zu erreichen.

