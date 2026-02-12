Original-Research: CEOTRONICS AG (von Montega AG): Kaufen

12.02.2026
Original-Research: CEOTRONICS AG - von Montega AG

12.02.2026 / 11:18 CET/CEST
Einstufung von Montega AG zu CEOTRONICS AG

     Unternehmen:               CEOTRONICS AG
     ISIN:                      DE0005407407

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      12.02.2026
     Kursziel:                  17,00
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

H1-Zahlen durch signifikante Ausweitung der Top und Bottom Line geprägt

CEOTRONICS hat Ende Januar den Halbjahresbericht veröffentlicht und dabei,
wie von uns im Comment vom 05. Januar erwartet, eine signifikante Umsatz-
und Ergebnissteigerung ausgewiesen. Haupttreiber war die planmäßige
Auslieferung des zweiten SmG-Loses, das maßgeblich zur hohen Dynamik im
ersten Halbjahr beigetragen hat.

Operative Entwicklung trifft unsere Prognosen punktgenau: Der Umsatz i.H.v.
34,2 Mio. EUR war bereits im Vorfeld vorläufig kommuniziert worden, sodass
sich hier keine Überraschungen ergaben. Auch ergebnisseitig lagen die Zahlen
mit einem EBIT von 5,8 Mio. EUR und einem Nettoergebnis von 3,9 Mio. EUR
exakt auf unseren Erwartungen. Dies entspricht jeweils einer Steigerung von
mehr als 100% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die starke operative
Hebelwirkung resultiert dabei v.a. aus einer hohen Kostendisziplin. Bei
einem Umsatzanstieg von 61,6% erhöhte sich der Personalbestand lediglich um
rund 7%, sodass die Kostenquoten für Vertrieb (-4,9PP yoy), Verwaltung
(-1,0PP yoy) sowie F&E (-3,5PP yoy) spürbar sanken. Gleichzeitig konnte die
Bruttomarge leicht ausgebaut werden, was typischerweise im Verlauf von
Großprojekten eintritt, sobald Skaleneffekte greifen und Anlaufineffizienzen
entfallen. Dank der starken Cash-Generierung (H1 FCF: 6,4 Mio. EUR) verfügt
CEOTRONICS zum Halbjahr über einen positiven Nettocashbestand i.H.v. 2,3
Mio. EUR, was sich durch sinkende Zinsaufwendungen zusätzlich positiv im
Nettoergebnis niederschlägt.

Mittelfristziel rückt näher - weitere Margenausweitung erwartet: Das
Unternehmen bestätigt sein Mittelfristziel von 65 Mio. EUR Umsatz, ohne ein
konkretes Zieljahr zu nennen. Wir erwarten das Überschreiten dieser Schwelle
bereits im Geschäftsjahr 2026/27, getragen durch die Auslieferung des
dritten SmG-Loses, das ab Herbst 2026 anlaufen soll. Laut CEO Thomas Günther
ist für das Erreichen dieser Umsatzschwelle lediglich ein moderater
Personalaufbau i.H.v. einer niedrig zweistelligen Anzahl an zusätzlichen
Mitarbeitern notwendig (ca. +10% ggü. H1). Vor diesem Hintergrund rechnen
wir im kommenden Geschäftsjahr mit einer weiteren Margenexpansion auf eine
EBITMarge von rund 17,7%.

Fazit: CEOTRONICS liefert erneut starke Zahlen und bestätigt die operative
Skalierbarkeit des Geschäftsmodells eindrucksvoll. Die Kombination aus hoher
Visibilität durch den SmG-Rahmenvertrag, disziplinierter Kostenstruktur und
steigender Marge stärkt die Equity Story nachhaltig. Das Mittelfristziel
erscheint aus heutiger Sicht konservativ, sodass wir unsere Kaufempfehlung
und das Kursziel i.H.v. 17,00 EUR bestätigen.



Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=0a44cb24a290ff026e0d75ac7104a433

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

