Original-Research: Jaguar Health Inc (von First Berlin Equity Research GmbH):...

Original-Research: Jaguar Health Inc - from First Berlin Equity Research
12.02.2026 / 15:47 CET/CEST
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Jaguar Health Inc

     Company Name:                Jaguar Health Inc
     ISIN:                        US47010C8055

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              BUY
     from:                        12.02.2026
     Target price:                USD 7.50
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on Jaguar
Health, Inc. (ISIN: US47010C8055). Analyst Christian Orquera reiterated his
BUY rating and decreased the price target from USD 35.00 to USD 7.50.

Abstract:
Jaguar Health has entered into a U.S. licensing agreement with Future Pak
for Mytesi (indicated for non-infectious diarrhoea in adult HIV/AIDS
patients) and Canalevia-CA1 (indicated for chemotherapy-induced diarrhoea in
dogs), securing USD 18m in upfront non-dilutive cash and up to USD 20m in
additional milestone and other payments. Beyond the immediate liquidity
uplift, the transaction substantially de-risks Jaguar by transferring US
commercial execution and the associated operating cost base for Mytesi to a
partner. The transaction materially simplifies Jaguar's operating model and
positions it for a structurally lower OPEX profile going forward. Management
can now focus resources on advancing crofelemer in its core and highly
attractive rare intestinal failure indications (MVID and SBS-IF), where
clinical and regulatory momentum is building. The strategic refocus is
underpinned by encouraging data presented at NASPGHAN on 8 November 2025,
where crofelemer reduced life-sustaining total parenteral support (TPS) by
12.5-37% across the first three paediatric intestinal failure patients (one
MVID, two SBS-IF). Regulatory engagement has advanced in parallel, with
submission of an amended FDA protocol to support a potential Breakthrough
Therapy Designation for MVID, initial EMA discussions on approval in very
small patient populations, and two U.S. expanded access programmes underway.
Overall, the Future Pak agreement materially improves visibility of
near-term liquidity and reduces dilution risk. Reflecting updated
assumptions, including higher dilution following the balance sheet clean-up
and the sharp share price decline, our SOTP valuation yields a revised price
target of USD 7.50 (previously USD 35). We confirm our Buy rating (upside
potential: >1,000%).

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Jaguar Health, Inc.
(ISIN: US47010C8055) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt
seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von USD 35,00 auf USD 7,50.

Zusammenfassung:
Jaguar Health hat mit Future Pak eine US-Lizenzvereinbarung für Mytesi (zur
Behandlung von nicht infektiöser Diarrhoe bei erwachsenen
HIV/AIDS-Patienten) und Canalevia-CA1 (zur Behandlung von durch
Chemotherapie verursachter Diarrhoe bei Hunden) geschlossen und sich damit
18 Millionen US-Dollar an nicht verwässernden Vorauszahlungen in bar sowie
bis zu 20 Millionen US-Dollar an zusätzlichen Meilenstein- und sonstigen
Zahlungen gesichert. Über die unmittelbare Verbesserung der Liquidität
hinaus reduziert die Transaktion das Risiko für Jaguar erheblich, da die
kommerzielle Umsetzung in den USA und die damit verbundenen Betriebskosten
für Mytesi auf einen Partner übertragen werden. Die Transaktion vereinfacht
das Geschäftsmodell von Jaguar erheblich und versetzt das Unternehmen in die
Lage, künftig strukturell niedrigere Betriebskosten zu erzielen. Das
Management kann nun seine Ressourcen auf die Weiterentwicklung von
Crofelemer in seinen Kernbereichen und hochattraktiven Indikationen für
seltene Darmversagen (MVID und SBS-IF) konzentrieren, wo sich derzeit eine
positive klinische und regulatorische Dynamik abzeichnet. Die strategische
Neuausrichtung wird durch vielversprechende Daten untermauert, die am 8.
November 2025 auf der NASPGHAN vorgestellt wurden. Dort wurde gezeigt, dass
Crofelemer die lebenserhaltende totale parenterale Ernährung (TPS) bei den
ersten drei pädiatrischen Patienten mit Darmversagen (ein MVID, zwei SBS-IF)
um 12,5-37 % reduzierte. Parallel dazu wurden auch die regulatorischen
Bemühungen vorangetrieben, mit der Einreichung eines geänderten
FDA-Protokolls zur Unterstützung einer möglichen Breakthrough Therapy
Designation für MVID, ersten Gesprächen mit der EMA über die Zulassung für
sehr kleine Patientengruppen und zwei laufenden erweiterten
Zugangsprogrammen in den USA. Insgesamt verbessert die
Future-Pak-Vereinbarung die kurzfristige Liquiditätsvisibilität erheblich
und verringert das Verwässerungsrisiko. Unter Berücksichtigung
aktualisierter Annahmen, darunter eine höhere Verwässerung nach der
Bilanzbereinigung und der starke Kursrückgang, ergibt unsere SOTP-Bewertung
ein revidiertes Kursziel von USD 7,50 (zuvor USD 35). Wir bestätigen unsere
Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: >1.000 %).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=1e3a40c9bc1e97711cab7868aabb2521

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

2275744 12.02.2026 CET/CEST

