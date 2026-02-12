Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Streik beim ÖPNV

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Streik beim ÖPNV

"Ohne einen funktionsfähigen ÖPNV ist ein gedeihliches Miteinander in unseren, immer mehr an Bevölkerung wachsenden, Städten schwer vorstellbar. All dies bedeutet nicht, dies sei den Autofans versichert, dass Straßen zurückgebaut werden müssen. Es geht um kein Entweder-Oder, sondern um ein Verschieben der Machtverhältnisse auf den innerstädtischen Trassen. Und diese Veränderung, auch das wäre wünschenswert, hat weniger mit Ideologie als mit Vernunft zu tun."/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Nikkei auf Rekordhoch
Historischer Erfolg für Japans Regierungspartei09. Feb. · dpa-AFX
Historischer Erfolg für Japans Regierungspartei
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Alle Premium-News