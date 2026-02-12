Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Streik beim ÖPNV
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Streik beim ÖPNV
"Ohne einen funktionsfähigen ÖPNV ist ein gedeihliches Miteinander in unseren, immer mehr an Bevölkerung wachsenden, Städten schwer vorstellbar. All dies bedeutet nicht, dies sei den Autofans versichert, dass Straßen zurückgebaut werden müssen. Es geht um kein Entweder-Oder, sondern um ein Verschieben der Machtverhältnisse auf den innerstädtischen Trassen. Und diese Veränderung, auch das wäre wünschenswert, hat weniger mit Ideologie als mit Vernunft zu tun."/DP/jha
