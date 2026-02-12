ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Siemens treibt Dax wieder über 25.000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gestützt auf die Siemens-Aktien ist der Dax am Donnerstag mit frischem Schwung über die Marke von 25.000 Punkten zurückgekehrt. Vorherige Versuche, diese nachhaltig hinter sich zu lassen, waren in dieser Woche stets gescheitert, doch am Donnerstag gelang dem Leitindex sogar der Sprung über sein bisheriges Februar-Hoch von knapp 25.100 Zählern.

Nach gut einer Handelsstunde lag der Dax mit 1,2 Prozent im Plus bei 25.162 Punkten. Er näherte sich damit auch wieder seinem Rekord von 25.507 Punkten. Bestmarken voraus hat dem Dax der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx der am Donnerstag um 0,9 Prozent stieg. Im MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten war der Schwung mit einem Anstieg um 0,6 Prozent auf 31.818 Punkte etwas geringer.

Gespannt warten die Anleger nun auf Inflationszahlen, die am Freitag in den USA auf der Agenda stehen. Diese sind der nächste wichtige Baustein, um den weiteren geldpolitischen Spielraum der Notenbank Fed beurteilen zu können. Ein überraschend guter US-Jobbericht hatte am Vortag noch für Gegenwind gesorgt. Nach Angaben der Landesbank Helaba war er "ein zweischneidiges Schwert", weil mit den Konjunktursorgen auch die Zinssenkungshoffnungen schwinden.

Siemens gab dem Dax mit einem Kurssprung um 6,3 Prozent auf das Rekordniveau über 270 Euro einen starken positiven Impuls. Der Technologiekonzern hat nämlich den lange Zeit unangefochtenen Softwarekonzern SAP als wertvollstes Unternehmen im Dax abgelöst, nachdem der SAP-Kurs zuletzt von Sorgen vor einer KI-Bedrohung schwer belastet wurde.

Zu der Rolle als größtes Schwergewicht trug am Donnerstag bei, dass Siemens nach einem guten Geschäftsjahresauftakt seine Ergebnisprognose erhöhte. Phil Buller von JPMorgan sprach von übertroffenen Auftrags-, Umsatz- und Margenerwartungen in den wichtigen Sparten Digital Industries (DI) und Smart Infrastructure (SI).

Dem Dax nach oben verhalfen außerdem die Titel der Deutschen Telekom , die durchwachsene Resultate der Tochter T-Mobile US vom Vortag abhakten und mit einem Anstieg um 4,3 Prozent ein Hoch seit September verbuchten.

Auf der Schattenseite des deutschen Aktienmarktes stand neben Immobilienwerten, die unter anziehenden Anleiherenditen litten, vor allem der Autosektor wegen Mercedes-Benz . Die Titel des Premium-Autobauers sackten um drei Prozent ab und belasteten auch andere Sektorwerte wie VW , BMW oder Porsche AG . Mercedes hatte für das vergangene Jahr einen Gewinneinbruch vermeldet. Ein Händler sah das Abschneiden der Autosparte und deren Margenziele in einem ersten Kommentar als Enttäuschung an.

Mit fast zwei Prozent im Plus zeigten sich die Papiere der Deutschen Börse etwas erholt davon, dass sie sich zuletzt ihrem Tief seit August genähert hatten. Der Börsenbetreiber verdiente 2025 dank Übernahmen und guter Geschäfte rund um Finanzmarkt-Produkte so viel wie noch nie - und tütete daraufhin gleich die nächste Transaktion ein. Der Daten-, Analyse- und Indexanbieter ISS Stoxx soll jetzt vollständig übernommen werden.

Sehr schlechte Nachrichten kamen vom SDax DE0009653386>-Mitglied Hellofresh . Der Kurs des Kochboxenlieferanten sackte nach Eckdaten für das Jahr 2025 um 12 Prozent ab. Jefferies-Experte Giles Thorne verwies darauf, dass der Nettoumsatz stärker gesunken sei als befürchtet. Unter der 5-Euro-Marke rückt das bisherige Rekordtief der Aktien aus dem Jahr 2024 näher./tih/stk