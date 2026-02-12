Siemens-Finanzchef: Haben zuletzt keine Healthineers-Aktien verkauft
München, 12. Feb (Reuters) - Siemens hat seine Beteiligung an der Medizintechnik-Tochter Siemens Healthineers nach eigenen Abgaben zuletzt nicht weiter reduziert. "Ich kann sie beruhigen: Wir haben in den letzten Wochen keine Healthineers-Aktien verkauft", sagte Finanzvorstand Ralf Thomas auf der Hauptversammlung am Donnerstag in München. Er antwortete damit auf die Frage eines Aktionärs, ob der Kursrutsch der Healthineers-Aktien an weiteren Aktienplatzierungen liege.
Der Münchner Technologiekonzern will seine Beteiligung von zuletzt 67 Prozent auf einen Minderheitsanteil abschmelzen. 30 Prozent der Aktien sollen den Siemens-Aktionären ins Depot gebucht werden. Thomas hatte im November angekündigt, den Anteil vorher noch auf bis zu 60 Prozent zu reduzieren.
(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser.
