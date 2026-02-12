Siemens-Finanzchef: Haben zuletzt keine Healthineers-Aktien verkauft

München, ⁠12. Feb (Reuters) - Siemens hat seine Beteiligung an der Medizintechnik-Tochter Siemens Healthineers nach eigenen Abgaben zuletzt ‌nicht weiter reduziert. "Ich kann sie beruhigen: Wir haben in den ⁠letzten ⁠Wochen keine Healthineers-Aktien verkauft", sagte Finanzvorstand Ralf Thomas auf der Hauptversammlung am Donnerstag in München. Er antwortete damit auf ‌die Frage eines ‌Aktionärs, ob der Kursrutsch der Healthineers-Aktien an weiteren Aktienplatzierungen liege.

Der ⁠Münchner Technologiekonzern will seine Beteiligung von ‌zuletzt 67 ⁠Prozent auf einen Minderheitsanteil abschmelzen. 30 Prozent der Aktien sollen den Siemens-Aktionären ins Depot ‌gebucht werden. ⁠Thomas hatte im ⁠November angekündigt, den Anteil vorher noch auf bis zu 60 Prozent zu reduzieren.

