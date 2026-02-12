Siemens startet mit Schwung ins Jahr - Prognose angehoben

- von Alexander Hübner

München, ⁠12. Feb (Reuters) - Beim Münchner Technologiekonzern Siemens laufen die Geschäfte besser als gedacht.

Das sorgt beim Vorstand für wachsenden Optimismus. Das Ergebnis aus dem Industriegeschäft stieg im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 (per Ende September) um 15 Prozent auf 2,90 Milliarden Euro und übertraf damit die Prognosen der Analysten, die im Schnitt von 2,64 Milliarden ausgegangen waren. Vorstandschef Roland Busch sieht das als Beleg für die erfolgreiche Umsetzung der Strategie. "Siemens ist in seinen Wachstumsmärkten sehr gut positioniert. Künstliche Intelligenz ist ein ‌starker Wachstumstreiber für unsere Geschäfte", sagte er vor der Hauptversammlung am Donnerstag in München.

Die Zahlen und eine angehobene Umsatz- und Gewinnprognose trieben die Siemens-Aktie zum Handelsstart um sechs Prozent nach oben auf ein Allzeithoch von 272 Euro. An der Börse ist Siemens damit mehr als 200 ⁠Milliarden Euro wert. Das bereinigte ⁠Ergebnis je Aktie soll 2025/26 zwischen 10,70 und 11,10 Euro liegen. Bisher war das Unternehmen von 10,40 bis 11,00 Euro ausgegangen.

Gewinn- und Umsatztreiber ist weiterhin die Gebäude- und Infrastruktur-Sparte Smart Infrastructure, die vom Boom bei Rechenzentren vor allem in den USA profitiert. Ein Comeback feierte das Sorgenkind der vergangenen Jahre, die einstige Vorzeigesparte Digital Industries (DI). Das sei die größere Überraschung, schrieben die Analysten von Citi - und wohl der Grund, warum Siemens die Prognose für das Gesamtjahr angehoben habe. Der scheidende Finanzvorstand Ralf Thomas warnte aber vor zu viel Euphorie: Man sei "verhalten optimistisch" für DI, die zuletzt gegen ‌sinkende Umsätze und schrumpfende Margen kämpfte. Nun zieht das Automatisierungs-Geschäft in China wieder an.

Unter dem ‌Strich blieb ein Gewinn von 2,22 Milliarden Euro - wie erwartet deutlich unter dem Vorjahresniveau von 3,87 Milliarden. Damals hatte Siemens allein aus dem Verkauf der Elektromotoren-Tochter Innomotics 2,1 Milliarden Euro erlöst. Der Umsatz kletterte nun auf vergleichbarer Basis um acht Prozent auf 19,14 Milliarden Euro. Auch für das Gesamtjahr traut Thomas Siemens nun sieben ⁠bis acht Prozent Wachstum zu. Bisher lag das untere Ende der Prognosespanne bei sechs Prozent. Der Auftragseingang schnellte um zehn Prozent auf 21,37 Milliarden ‌und lag damit ebenfalls über den Prognosen. Siemens saß zum Jahreswechsel insgesamt auf ⁠einem Auftragsbestand von 120 Milliarden Euro.

BEI DIGITAL INDUSTRIES GEHT ES WIEDER AUFWÄRTS

In der Automatisierungs-Sparte DI legten im ersten Quartal Auftragseingang und Umsatz um 13 und zehn Prozent zu, getrieben vom Softwaregeschäft, auf das Busch im Besonderen setzt. Erste Impulse kamen dabei von den milliardenschweren US-Zukäufen Altair und Dotmatics. Deren Integration drückt aber noch auf die Margen. Bei Smart Infrastructure schnellte der Auftragseingang um 22 Prozent ‌auf einen Rekordwert. Allein für die Ausrüstung von Rechenzentren kamen von Oktober bis Dezember ⁠Aufträge über 1,8 Milliarden Euro herein, weil die Künstliche Intelligenz ⁠immer mehr Rechenkapazitäten frisst. Siemens erwirtschaftete damit 35 Prozent mehr Umsatz.

Enttäuschend war nur der am Kapitalmarkt viel beachtete Mittelzufluss aus dem operativen Geschäft (Free Cash-flow), der um mehr als die Hälfte auf 677 Millionen (1,58 Milliarden) Euro einbrach. Dabei spielten auch Altlasten eine Rolle: Siemens hatte in Hanau lange Jahre Brennelemente für Kernkraftwerke hergestellt und zahlte nun 360 Millionen Euro dafür, dass die Bundesregierung nach dem Atomausstieg und der Stilllegung des Standorts die Kosten für die Entsorgung des radioaktiven Abfalls übernimmt.

Zum ersten Mal seit sechs Jahren hat Siemens seine Aktionäre zu einer Präsenz-Hauptversammlung eingeladen. Grund ist eine Abstimmungsniederlage im vergangenen Jahr. Für Busch ist es eine Premiere, live vor den Anteilseignern aufzutreten. Mehr als 5000 Aktionäre haben sich angemeldet. Sie wollen vor allem wissen, wie weit Siemens auf dem Weg zur "One Tech Company" gekommen ist, mit der Busch die einzelnen Sparten enger verzahnen ⁠will. Zudem dürfte es um die geplante Abspaltung der Medizintechnik-Tochter Healthineers gehen. Hier sei Siemens auf Kurs, sagte Busch. Die steuerlichen Fragen, die noch für Unsicherheit sorgen, sollten bis zum Frühjahr geklärt sein.

(Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)