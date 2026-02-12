Siemens wird beim Umsatz optimistischer

München, ⁠12. Feb (Reuters) - Der Münchner Siemens erwartet für das laufende Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von mindestens sieben Prozent. Der ‌scheidende Finanzvorstand Ralf Thomas grenzte die Prognose am Donnerstag in einer Telefonkonferenz ⁠auf ⁠die obere Hälfte der bisherigen Spanne von sechs bis acht Prozent ein. Grund dafür ist die wachsende Zuversicht für die beiden ‌Kernsparten Digital Industries (DI) und ‌Smart Infrastructure (SI). Bei SI werde der Umsatz dank des hohen Auftragsbestandes ⁠um 7,5 bis 9,0 Prozent wachsen, ‌in der oberen ⁠Hälfte der bisherigen Spanne. Auch die Ergebnismarge werde mit 18,5 bis 19,0 Prozent in der ‌oberen Hälfte ⁠der Spanne liegen. Für ⁠DI sagt Siemens nun eine Marge "in Richtung der oberen Hälfte" des Zielkorridors von 15 bis 19 Prozent voraus.

