Siemens wird optimistischer - Aktionäre ungeduldig

- von Alexander Hübner

München, ⁠12. Feb (Reuters) - Beim Technologiekonzern Siemens laufen die Geschäfte besser als gedacht. Das sorgt beim Vorstand für wachsenden Optimismus und treibt die Aktie auf neue Höhen. Mit einem Kursplus von bis zu sieben Prozent zog Siemens am Donnerstag nicht nur den Leitindex Dax nach oben, sondern überholte mit einem Börsenwert von 220 Milliarden Euro auch erneut SAP als wertvollstes deutsches Unternehmen. "Siemens ist in seinen Wachstumsmärkten sehr gut positioniert. Künstliche Intelligenz ist ein starker Wachstumstreiber für unsere Geschäfte", sagte Vorstandschef Roland Busch vor rund 4200 Aktionären ‌auf der Hauptversammlung in der Münchner Olympiahalle.

Die Anleger wollen aber konkrete Ergebnisse der "One Tech"-Strategie sehen, mit der Busch die Sparten enger verzahnen will. "Siemens hat das Potenzial, der Gewinner der industriellen KI-Revolution zu sein", sagte Arne Rautenberg, Leiter Portfolio-Management bei der genossenschaftlichen Union Investment. "Aber das Vertrauen des Kapitalmarkts ist kein ⁠Dauerzustand. Wann wird aus der ⁠Story endlich Substanz?" Die von Busch propagierte Verbindung der analogen und der digitalen Welt bleibe für Anleger eine "Blackbox". Siemens will Künstliche Intelligenz (KI) auch in der Industrie einsetzen, wo sie aber verlässlicher arbeiten muss als die derzeitigen Sprachmodelle, und setzt dabei auf die von den eigenen Maschinen und Anlagen selbst gesammelten Daten. "Das ist notwendig und bietet auch erhebliches Potenzial, allerdings ist der Einfluss auf die Profitabilität des Gesamtkonzerns noch zu gering", sagte Ingo Speich vom Sparkassen-Fondsdienstleister Deka. "Ein Platzen der KI-Blase könnte Siemens empfindlich treffen."

BEI DIGITAL INDUSTRIES GEHT ES WIEDER AUFWÄRTS

Gewinn- und Umsatztreiber bei Siemens blieb im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 (per Ende September) die Gebäude- und ‌Infrastruktur-Sparte Smart Infrastructure, die vom Boom bei Rechenzentren vor allem in den USA profitiert. Ein unerwartetes ‌Comeback feierte das Sorgenkind der vergangenen Jahre, die einstige Vorzeigesparte Digital Industries (DI). Der scheidende Finanzchef Ralf Thomas warnte aber vor zu viel Euphorie: Man sei "verhalten optimistisch" für DI, die zuletzt gegen sinkende Umsätze und schrumpfende Margen kämpfte. Nun zieht das Automatisierungs-Geschäft in China wieder an. So verbesserte sich das Ergebnis aus dem Industriegeschäft um 15 Prozent auf 2,9 ⁠Milliarden Euro und übertraf damit auch die Prognosen der Analysten. Vorstandschef Busch sieht das als Beleg für die erfolgreiche Umsetzung der Strategie.

Unter dem Strich blieb ein Gewinn ‌von 2,22 Milliarden Euro - wie erwartet unter dem Vorjahresniveau von 3,87 Milliarden. Damals hatte ⁠Siemens allein aus dem Verkauf der Elektromotoren-Tochter Innomotics 2,1 Milliarden Euro erlöst. Busch legte die Latte für das Gesamtjahr höher: Nun soll das bereinigte Ergebnis je Aktie 2025/26 zwischen 10,70 und 11,10 Euro liegen. Bisher war der Vorstand von 10,40 bis 11,00 Euro ausgegangen.

Der Umsatz kletterte auf vergleichbarer Basis von Oktober bis Dezember um acht Prozent auf 19,14 Milliarden Euro. Auch für das Gesamtjahr traut Finanzchef Thomas Siemens nun sieben ‌bis acht Prozent Wachstum zu. Bisher lag das untere Ende der Prognosespanne bei sechs ⁠Prozent. Der Auftragseingang schnellte um zehn Prozent auf 21,37 Milliarden Euro. ⁠Siemens saß damit zum Jahreswechsel auf einem Auftragsbestand von 120 Milliarden Euro.

In der Automatisierungs-Sparte DI legten im ersten Quartal Auftragseingang und Umsatz um 13 und zehn Prozent zu, getrieben vom Softwaregeschäft, auf das Busch im Besonderen setzt. Die milliardenschweren US-Zukäufen Altair und Dotmatics drücken aber noch auf die Margen. Bei Smart Infrastructure kamen allein für die Ausrüstung von Rechenzentren Aufträge über 1,8 Milliarden Euro herein, weil die KI immer mehr Rechenkapazitäten frisst. Siemens erwirtschaftete damit 35 Prozent mehr Umsatz.

DEUTLICH WENIGER AKTIONÄRE IN DER OLYMPIAHALLE

Zum ersten Mal seit sechs Jahren waren die Siemens-Aktionäre wieder zu einer Präsenz-Hauptversammlung eingeladen. Für Busch war es eine Premiere, live vor den Anteilseignern aufzutreten. Bis zu 4200 Aktionäre nahmen nach Siemens-Angaben teil. Bei der letzten Präsenz-Hauptversammlung vor dem Wechsel zum virtuellen Format waren es 7300 Teilnehmer. Bei der Online-Hauptversammlung 2025 hatten sich in der Spitze 4600 Anteilseigner zugeschaltet. Damals hatten mehr als ein Viertel des Grundkapitals gegen die Genehmigung ⁠weiterer virtueller Hauptversammlungen gestimmt. Siemens musste daher für 2026 im traditionellen Format einladen. In den nächsten fünf Jahren soll mindestens ein Aktionärstreffen in Präsenz stattfinden. Die einflussreichen Stimmrechtsberater ISS und Glass Lewis wollen sich damit zufrieden geben.

