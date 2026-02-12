Kursrutsch

Siltronic erwartet schwaches Jahr - Umsatz dürfte 2026 sinken

Quelle: T. Schneider/Shutterstock

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Hersteller von Halbleiterwafern Siltronic rechnet 2026 mit einem schwachen Jahr. Gründe seien die anhaltende US-Dollar-Schwäche, eine rückläufige 200 mm-Wafernachfrage und der fortgesetzte Preisdruck sowie die Anpassung der Fertigung, teilte die Beteiligung von Wacker Chemie am Donnerstag mit.

Der Umsatz dürfte vor diesem Hintergrund 2026 im mittleren einstelligen Prozentbereich unter dem Vorjahr liegen, hieß es weiter. Die Marge bezogen auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte 20 bis 24 Prozent betragen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern dürfte zum Vorjahr "deutlich" zurückgehen. Der Kurs der Aktie sackte am Nachmittag um rund zehn Prozent ab. Die Bilanz 2025 soll am 12. März veröffentlicht werden./jha/he

