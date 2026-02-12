Thyssenkrupp stellt sich auf längere Verhandlungen mit Jindal ein

Düsseldorf, ⁠12. Feb (Reuters) - Der Industriekonzern Thyssenkrupp rechnet nach den Worten von Finanzchef Axel Hamann ‌mit noch weiter andauernden Verhandlungen über einen Verkauf der ⁠Stahlsparte ⁠an den indischen Konzern Jindal Steel. "Da gibt es noch eine Menge zu besprechen und zu verhandeln" ‌sagte der Manager ‌am Donnerstag auf einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Auch im ⁠Markt gebe

es noch viel Bewegung, ‌erklärte Hamann ⁠mit Verweis auf die von der EU angekündigten Hilfsmaßnahmen für die Stahlbranche. "Wir ‌verhandeln konstruktiv." ⁠Ein möglicher Deal ⁠mit Jindal sei auch nicht Teil des Ausblicks.

