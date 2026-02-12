Thyssenkrupp stellt sich auf längere Verhandlungen mit Jindal ein
Düsseldorf, 12. Feb (Reuters) - Der Industriekonzern Thyssenkrupp rechnet nach den Worten von Finanzchef Axel Hamann mit noch weiter andauernden Verhandlungen über einen Verkauf der Stahlsparte an den indischen Konzern Jindal Steel. "Da gibt es noch eine Menge zu besprechen und zu verhandeln" sagte der Manager am Donnerstag auf einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Auch im Markt gebe
es noch viel Bewegung, erklärte Hamann mit Verweis auf die von der EU angekündigten Hilfsmaßnahmen für die Stahlbranche. "Wir verhandeln konstruktiv." Ein möglicher Deal mit Jindal sei auch nicht Teil des Ausblicks.
