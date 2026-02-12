Trading-Chance Rohöl: Stärkster Monat Februar

Good to know

WTI (West Texas Intermediate) ist eine der weltweit wichtigsten Referenzölsorten und zeichnet sich durch seine hohe Qualität aus. Es handelt sich um ein sogenanntes „leichtes“ (geringe Dichte) und „süßes“ (niedriger Schwefelgehalt) Rohöl, was es besonders attraktiv für Raffinerien macht, da es sich mit relativ geringem Aufwand zu hochwertigen Produkten wie Benzin und Diesel verarbeiten lässt. Preislich wird es oft im Vergleich zur Nordseesorte Brent gehandelt, wobei WTI primär den nordamerikanischen Markt dominiert.

Die Rolle der USA ist dabei absolut zentral: Sie sind nicht nur das Herkunftsland von WTI, sondern haben sich durch den Schieferöl-Boom (Fracking) in den letzten 15 Jahren zum größten Ölproduzenten der Welt entwickelt, noch vor Saudi-Arabien und Russland. Während die USA früher fast ausschließlich Netto-Importeur waren, agieren sie heute als massiver Exporteur, wobei das texanische Cushing als wichtigster physischer Knotenpunkt und Lagerstätte für die Preisbildung von WTI fungiert.

Auf der Abnehmerseite gehören die USA selbst aufgrund ihres enormen Binnenkonsums zu den größten Konsumenten. International sind vor allem die energiehungrigen Industrienationen in Asien, allen voran China und Indien, die größten Abnehmer für US-Rohöl, da sie ihre Importquellen diversifizieren möchten. Auch Europa hat seine Abnahme von WTI seit dem Wegfall russischer Lieferungen massiv gesteigert, um die Versorgungssicherheit der heimischen Raffinerien zu gewährleisten.

Die Jahres-Zyklik

Rohöl hat einfache, aber gleichzeitig sehr stabile Verbrauchszyklen, was stark an unsere übergeordnete Wetter-Zyklik (Sommer/Winter) gekoppelt ist. Nun endet gerade die Verbrauchsphase (Winter), und die Driving-Season steht vor der Tür. Im Frühjahr steigt zudem die Bau- und Transport-Aktivität und es ist zudem mit Ostern die erste große Ferien-Zeit in Sicht. Hier wird verstärkt verreist. Zwischen Mitte/Ende Dezember und März/Mai werden die Lager wieder befüllt, was wir in steigenden Crude Oil Inventories sehen. Manchmal verlängert sich diese Phase bis in den Juni.

Wenn wir uns nun die Saisonalität des Rohölpreises vor Augen führen, verstehen wir, woher diese rührt. Mitte Dezember markiert der Ölpreis im Durchschnitt sein saisonales Tief, um dann bis Mai/Juli anzusteigen. Dabei beschleunigt und intensiviert sich der Aufwärtsschub oftmals ab Februar. Die Nachfrage ist übrigens in 80 Prozent der Fälle der Preistreiber bei Rohstoffen. Das sehen wir auch hier ganz klar.

Wir sehen, dass besonders Februar, März und April die mit Abstand stärkste Drei-Monats-Phase darstellen.

Setup aus den TopSeasonals Advanced

Wir handeln verschiedenartige Ansätze, die aber überwiegend eine zeitliche Komponente haben. Denn Rohstoffe werden unabhängig vom jeweils vorherrschenden Preisniveau in spezifischen Phasen ge- oder verkauft (verarbeitende Industrie im ersten, Produzenten im zweiten Fall). Unsere Strategie handelt alljährlich zwischen dem fünften und dem 26. Februar Long im WTI Crude Oil (US Rohöl). Berücksichtigt man, dass in den 90ern über weite Strecken eine Rohstoff-Baisse vorlag, so ist die Trefferquote in der jüngeren Vergangenheit (angesichts zweier Bullenmärkte) seit der Jahrtausendwende eigentlich bestechend hoch.

Fazit

Rohöl ist in dieser Zeit des Jahres einer der attraktivsten Swing-Trades im Rohstoff-Bereich. Wir stellen nachfolgend ein geeignetes Produkt vor, um an einer potenziell typisch saisonalen Entwicklung partizipieren zu können.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Rohöl

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 60,594 USD. Bei einem aktuellen Preis von 65 US-Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 14. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PK657F.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 65 und 72 USD

Unterstützungen: 55 und 60 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Rohöl

Basiswert WTI Crude Oil WKN PK657F ISIN DE000PK657F6 Basispreis 60,594 USD K.O.-Schwelle 60,594 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited Emittent BNP Paribas Hebel 14 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

