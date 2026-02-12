Umbau der Stahlsparte belastet Thyssenkrupp

Düsseldorf/Frankfurt, 12. Feb (Reuters) - Dem Industriekonzern Thyssenkrupp machen die hohen Kosten für den Umbau der Stahlsparte immer mehr zu schaffen.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 (per Ende September) habe der Konzern insgesamt nach Anteilen ‌Dritter einen Nettoverlust von 353 Millionen Euro eingefahren nach minus 51 Millionen vor Jahresfrist, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Hauptgrund seien ⁠Restrukturierungskosten im ⁠Stahlgeschäft in Höhe von 401 Millionen Euro gewesen. Analysten hatten nach LSEG-Daten im Schnitt mit einem Gewinn von 32 Millionen Euro gerechnet.

Thyssenkrupp bestätigte die Prognose, wonach im Gesamtjahr ein Fehlbetrag von minus 800 bis minus 400 Millionen Euro in den Büchern stehen werde. Hierin enthalten ‌sei insbesondere die Bildung von Rückstellungen etwa für ‌Abfindungen bei Steel Europe.

In der Stahlsparte sollen in den kommenden Jahren bis zu 11.000 der rund 26.000 Arbeitsplätze gestrichen oder ausgelagert werden. Derzeit führt ⁠Thyssenkrupp Gespräche über einen Verkauf des Geschäfts an den indischen Stahlkonzern Jindal ‌Steel International. Im Zentrum stehe dabei ⁠die laufende umfassende Due-Diligence-Prüfung, erklärte Thyssenkrupp. Frühere Versuche, das Stahlgeschäft zu verkaufen, an die Börse zu bringen oder in ein Joint Venture zu führen, waren gescheitert.

Der Ausstieg beim benachbarten Stahlkonzern ‌HKM führe zu einem Verlust ⁠in Höhe eines niedrigen bis mittleren ⁠dreistelligen Millionenbetrags, erklärte der Konzern.

Operativ konnte Steel Europe zum Jahresauftakt zulegen. Das bereinigte Ebit kletterte auf 216 Millionen Euro nach 168 Millionen Euro im Vorjahr. Die Sparte habe von sinkenden Rohstoffkosten und den eingeleiteten Effizienzmaßnahmen profitiert. Auch im Gesamtkonzern verbesserte sich der Wert um 20 Millionen auf 211 Millionen Euro. "Wir stärken unsere

Wettbewerbsfähigkeit Schritt für Schritt und treiben gleichzeitig die Transformation des Konzerns entschlossen voran", betonte ⁠Vorstandschef Miguel Lopez.