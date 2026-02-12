US-Besuch in Venezuela - Washington will Ölförderung ankurbeln

Caracas, 12. ⁠Feb (Reuters) - Die USA wollen Venezuela dabei helfen, seine Öl- und Gasförderung zu steigern und vollziehen damit eine Kehrtwende in ihrer Politik gegenüber dem südamerikanischen Land. US-Energieminister Chris Wright sagte ‌am Mittwoch bei seinem Besuch in der Hauptstadt Caracas, man sei hier, um Venezuela zu helfen, seine Öl- und ⁠Gasproduktion drastisch ⁠zu erhöhen. Es ist der erste Besuch eines US-Kabinettsmitglieds seit fast 30 Jahren. Die neue Strategie Washingtons zielt darauf ab, den Einfluss von Russland und China in der Region zurückzudrängen. Ein stabiles und demokratisches Venezuela, das ein ‌verlässlicher Energielieferant sei, liege im strategischen ‌Interesse der Vereinigten Staaten, erklärte Wright. Der Besuch markiert eine Abkehr von der jahrelangen US-Politik, die Regierung von Präsident Nicolas Maduro ⁠durch Sanktionen zu isolieren. Venezuelas Ölministerin Delcy Rodriguez sprach von ‌einer neuen Ära der Beziehungen. ⁠Die Sanktionen seien eine gescheiterte Politik gewesen, die nur dem venezolanischen Volk geschadet und Russland und China genutzt habe, sagte sie. Die US-Regierung will nun die ‌Zusammenarbeit mit Konzernen wie ⁠Chevron fördern, um die Produktion ⁠wiederzubeleben. Venezuela verfügt über die größten nachgewiesenen Ölreserven der Welt. Jahrelanges Missmanagement und die US-Sanktionen haben die Förderung jedoch einbrechen lassen. Wrights Besuch wird als klares Signal gewertet, dass die US-Regierung unter Präsident Trump nun Energiesicherheit und geopolitischen Wettbewerb über die bisherige Isolationspolitik stellt.

