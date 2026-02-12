WOCHENVORSCHAU: Termine bis 25. Februar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 25. Februar 2026

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 12. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: DSM-Firmenich, Jahreszahlen 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 1/26 07:00 DEU: Siemens, Q1-Zahlen (7.30 Pk, 8.30 Analystencall, 10.00 Hauptversammlung) 07:00 DEU: Mercedes-Benz-Group, Jahreszahlen (8.00 Pk, 10.45 Call für Medien und Analysten) 07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q1-Zahlen (9.00 Pk, 11.00 Analystencall) 07:00 DEU: KWS Saat, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen (detailliert) 07:00 BEL: KBC Group, Jahreszahlen 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Jahreszahlen 07:15 CHE: Swisscom, Jahreszahlen 07:30 FRA: Legrand, Jahreszahlen 07:30 NLD: Adyen, Jahreszahlen 07:30 JPN: Softbank, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen 08:00 DEU: Verbio, Q2-Zahlen 08:00 FRA: Hermes, Jahreszahlen 08:00 GBR: British American Tobacco, Jahreszahlen 08:00 GBR: Unilever, Jahreszahlen 08:00 GBR: Relx, Jahreszahlen 09:00 DEU: Hamburg Commercial Bank, Jahreszahlen 09:25 JPN: Nissan Motor, Q3-Zahlen 10:00 DEU: Deutsche Börse, Bilanz-Pk (hybrid) 10:00 DEU: Aurubis, Hauptversammlung 11:00 GBR: Easyjet, Hauptversammlung 12:00 FIN: Outokumpu, Jahreszahlen 17:45 FRA: L' Oréal, Jahreszahlen 22:00 USA: AirBnB, Q4-Zahlen 22:00 USA: Expedia, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Birkenstock, Q1-Zahlen FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Jahreszahlen USA: FedEx, Investor Day USA: PG&E, Q4-Zahlen USA: Baxter International, Q4-Zahlen USA: Coinbase Global, Q4-Zahlen USA: Applied Materials, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Leistungsbilanz 12/25 00:50 JPN: Erzeugerpreise 1/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig) 08:00 GBR: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: BIP 12/25 08:00 GBR: Privatkonsum Q4/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Staatsausgaben Q4/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Im- und Exporte Q4/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Industrieproduktion 12/25 08:00 GBR: Handelsbilanz 12/25 08:30 HUN: Verbraucherpreise 1/25 10:00 FRA: IEA-Ölmarktbericht 11:00 POL: Verbraucherpreise 1/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 1/26 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Pk des Verbandes der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie zum Geschäftsjahr 2025 und Ausblick 2026, Frankfurt/M. 10:00 DEU: Jahres-Pk Verbände der Chemie- und Pharmaindustrie Baden-Württemberg (ChemieBW), Stuttgart 10:00 DEU: Einweihung neues Diagnostik-Innovationszentrum von Roche Diagnostics mit Ministerpräsident Markus Söder, Bundesforschungsministerin Dorothee Bär sowie Bundesinnenminister Alexander Dobrind, Penzberg 11:00 DEU: Frosta, Bilanz-Pk, Bremerhaven 18:30 DEU: Münchner Europakonferenz 2026 mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), München BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen, Brüssel BEL: EU-Sondergipfel zu Wettbewerbsfähigkeit, Brüssel CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für Arbeits- und Sozialpolitik - Auftakt-Abendessen, Nikosia DEU: Streik der Lufthansa-Crews - Bei der Lufthansa gehen am Donnerstag Piloten und Flugbegleiter gleichzeitig in einen ganztägigen Streik. --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 13. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 FRA: Capgemini, Jahreszahlen 07:00 FRA: Safran, Jahreszahlen 07:00 NOR: Norsk Hydro, Q4-Zahlen 07:30 DEU: Jenoptik, Q4-Umsatz 08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Jahreszahlen (endgültig) 08:00 GBR: Natwest, Jahreszahlen 11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q2-Zahlen 12:30 USA: Moderna, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 12/25 und Jahr 2025 08:00 DEU: Großhandelspreise 1/26 08:00 DEU: Insolvenzen 11/25 08:00 ROU: Industrieproduktion 12/25 08:00 ROU: BIP Q4/25 (vorab) 08:30 CHE: Verbraucherpreise 1/26 09:00 ESP: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig) 10:00 BGR: Verbraucherpreise 1/26 11:00 EUR: Handelsbilanz 12/25 11:00 EUR: BIP Q4/25 (zweite Veröffentlichung) 11:00 EUR: Beschäftigung Q4/25 (vorab) 11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid 14:00 POL: Leistungsbilanz 12/25 14:00 POL: Handelsbilanz 12/25 14:30 USA: Verbraucherpreise 1/26 SONSTIGE TERMINE 13:30 DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz eröffnet die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) Die Veranstalter erwarten eine «Sicherheitskonferenz der Superlative». Es werden mehr als 60 Staats- und Regierungschefs beim wichtigsten Expertentreffen zur Sicherheitspolitik weltweit erwartet und damit mehr als je zuvor. Zudem werden etwa 100 Außen- und Verteidigungsminister teilnehmen. Im Mittelpunkt werden der Umbruch der Weltordnung und die Krise in den transatlantischen Beziehungen sowie der Iran-Konflikt und der Ukraine-Krieg stehen. + 13.30 Eröffnung der Konferenz + 13.45 Rede Friedrich Merz CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für Arbeits- und Sozialpolitik, Nikosia --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 16. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN DEU: Sartorius, Geschäftsbericht 2025 TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung) 05:30 JPN: Industrieproduktion 12/25 (endgültig) 05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 12/25 08:00 ROU: Verbraucherpreise 1/26 11:00 EUR: Industrieproduktion 12/25 SONSTIGE TERMINE EUR: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel HINWEIS USA / CHN / KOR: Feiertag, Börsen geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 17. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Norma, Jahreszahlen 08:00 GBR: InterContinental Hotels, Jahreszahlen 08:00 IRL: Medtronic, Q3-Zahlen 08:00 IRL: Kerry Group, Jahreszahlen 17:45 FRA: Carrefour, Jahreszahlen 22:00 AUS: BHP Group, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR ROU: Zentralbank, Zinsentscheid 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 1/26 08:00 DEU: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig) 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 2/26 12:00 IRL: Handelsbilanz 12/25 14:30 USA: Empire State Bericht 2/26 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 2/26 SONSTIGE TERMINE BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel HINWEIS CHN / KOR / SGP: Feiertag, Börsen geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 18. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Straumann Holding, Jahreszahlen 07:00 LUX: SAF Holland, Q4-Umsatz 07:00 AUT: Wienerberger, Jahreszahlen 07:30 FRA: Orange, Jahreszahlen 08:00 CHE: Glencore, Jahreszahlen 08:00 GBR: BAE Systems, Jahreszahlen 13:00 USA: Analog Devices, Q1-Zahlen 17:45 FRA: Vinci, Q4-Umsatz 18:00 NLD: Euronext, Jahreszahlen 22:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Jahreszahlen 22:00 USA: Booking Holdings, Q4-Zahlen 22:10 USA: Ebay, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Carrefour, Capital Markets Day USA: Edison International, Q4-Zahlen USA: Moody's, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Handelsbilanz 1/26 08:00 GBR: Verbraucherpreise 1/26 08:00 GBR: Erzeugerpreise 1/26 08:45 FRA: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter12/25 (vorläufig) 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 12/25 15:15 USA: Industrieproduktion 1/26 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 1/26 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokolle 28.1.26 SONSTIGE TERMINE DEU: Dritte Verhandlungsrunde in der laufenden Tarifauseinandersetzung bei der BVG, Berlin HINWEIS SGP / CHN / KOR: Feiertag, Börsen geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 19. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 NLD: Airbus, Jahreszahlen (9.00 Jahres-Pk) 06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Jahreszahlen 07:00 DEU: Krones, Jahreszahlen (14.30 Analystencall) 07:00 DEU: Knorr Bremse, Jahreszahlen (9.00 Uhr Jahres-Pk) 07:00 CHE: Nestle, Jahreszahlen 07:00 FRA: Nexans, Jahreszahlen 07:00 FRA: Renault, Jahreszahlen 07:00 NLD: Aegon, Jahreszahlen 07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Jahreszahlen 07:00 SWE: Verve Group, Jahreszahlen 07:15 FRA: Air France-KLM, Jahreszahlen 07:30 FRA: Accor, Jahreszahlen 08:00 DEU: Jost Werke, Q4-Zahlen 08:00 GBR: Rio Tinto, Jahreszahlen 08:00 GBR: Mondi, Jahreszahlen 08:00 GBR: Centrica, Jahreszahlen 08:00 ESP: Repsol, Jahreszahlen 09:00 FRA: Pernod Ricard, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Infineon, Hauptversammlung 13:00 USA: Walmart, Q4-Zahlen 13:30 USA: Southern Company, Q4-Zahlen 14:00 DEU: Hochtief, Jahreszahlen 17:45 FRA: Kleppiere, Jahreszahlen 18:00 FRA: Imerys, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Transocean, Q4-Zahlen FRA: Orange, Capital Markets Day USA: Deere & Co, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 12/25 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 1/26 07:00 FIN: Verbraucherpreise 1/26 08:00 CHE: Im- und Exporte 1/26 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 12/25 10:00 POL: Industrieproduktion 1/26 10:00 POL: Erzeugerpreise 1/26 10:00 ITA: Leistungsbilanz 12/25 11:00 EUR: Bauproduktion 12/25 12:00 IRL: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig) 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 2/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Handelsbilanz 12/25 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 2/26 (vorläufig) 18:00 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Prozessbeginn Lidl/Verbraucherzentrale Hamburg wegen Rabattaktion, Heilbronn 15:00 DEU: Pressekonferenz: Jahresbilanz Einzelhandel NRW 2025 und Ausblick 2026, Düsseldorf CYP: Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia HINWEIS CHN: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 20. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 BEL: Umicore, Jahreszahlen 07:00 CHE: Sika AG, Jahreszahlen 07:20 FRA: Air Liquide, Jahreszahlen 07:30 FRA: Danone, Jahreszahlen 08:00 GBR: Anglo American, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Verbraucherpreise 1/26 01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsätze 1/26 08:00 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 SWE: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig) 08:00 DEU: Erzeugerpreise 1/26 08:00 DNK: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung) 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 12/25 14:30 USA: BIP Q4/25 (vorab) 14:30 USA: Privater Konsum Q4/25 (vorab) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Neubauverkäufe 12/25 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/26 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt zu Streit um Balkonsanierung in einer Wohnungseigentümer-Gemeinschaft, Karlsruhe CYP: Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten, Nikosia HINWEIS CHN: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 23. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hella, Q4-Umsatz 08:00 GBR: Tate & Lyle, Q3-Umsatz 10:00 ITA: Enel, Capital Markets Day USA: eventuell Berkshire Hathaway, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:30 CHE: Erzeugerpreise 1/26 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 2/26 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 1/26 10:00 ITA: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig) 15:00 BEL. Geschäftsklima 2/26 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 12/25 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/25 (endgültig) 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 2/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Fünfte Tarifverhandlungsrunde bei der Deutschen Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL, Berlin DEU: Zweite Tarifrunde auf Bundesebene für die 585.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie,Wiesbaden BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel HINWEIS JPN/CHN: Feiertag, Börsen geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 24. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 GBR: Standard Chartered, Jahreszahlen 06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 1/26 07:00 CHE: Temenos Group, Jahreszahlen 07:00 AUT: Wienerberger, Capital Markets Day und Call zu den Jahreszahlen 07:00 BEL: Solvay, Jahreszahlen 07:00 DEU: FMC, Jahreszahlen 07:30 DEU: SFC Energy, Q4-Umsatz (9.00 Call) 07:30 DEU: Indus Holding, Q4-Umsatz 07:30 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (14.30 Capital Markets Day) 07:30 ESP: Telefonica, Jahreszahlen 07:30 FRA: Forvia, Jahreszahlen 08:00 DEU: MTU Aero Engines, Jahreszahlen 09:00 ESP: Endesa, Jahreszahlen 13:00 USA: American Tower, Q4-Zahlen 15:00 USA: Home Depot, Q4-Zahlen 17:00 USA: Apple, Hauptversammlung 17:00 USA: Texas Instruments, Capital Markets Day 17:45 ITA: Saipem, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FIN: Amer Sports, Q4-Zahlen USA: First Solar, Q4-Zahlen USA: Mosaic, Q4-Zahlen USA: HP, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 1/26 08:45 FRA: Geschäftsklima 2/26 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 2/26 10:00 POL: Arbeitslosenquote 1/26 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 2/26 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 12/25 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 2/26 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 2/26 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 12/25 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Jahres-Pk Union Asset Management Holding AG, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Jahres-Pk des Bundesfinanzhofs, München 09:00 FRA: Wirtschaftsausblick der Deutsch-französischen Industrie- und Handelskammer (AHK), Paris --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 25. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fresenius, Jahreszahlen 07:00 DEU: Eon, Jahreszahlen 07:00 DEU: Nordex, Jahreszahlen 07:00 DEU: Heidelberg Materials, Jahreszahlen 07:00 DEU: Sandoz, Jahreszahlen 07:00 CHE: Adecco, Jahreszahlen 07:00 SWE: SEB, Jahreszahlen 07:30 DEU: Bayer, Jahreszahlen 07:30 DEU: Auto1 Group, Q4-Umsatz 08:00 GBR: Haleon, Jahreszahlen 08:00 GBR: HSBC Holdings, Jahreszahlen 08:00 GBR: Diageo, Halbjahreszahlen 08:00 NLD: Wolters Kluwer, Jahreszahlen 09:00 ESP: Iberdrola, Jahreszahlen 14:00 USA: Nasdaq, Investor Day 2026 17:45 ITA: Pirelli, Jahreszahlen 18:00 ITA: Leonardo, Jahreszahlen 18:00 DEU: Freenet, Jahreszahlen 22:00 USA: Salesforce, Q4-Zahlen 22:00 CHE: Alcon, Jahreszahlen 22:20 USA: Nvidia, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ESP: ACS, Jahreszahlen ESP: Ferrovial, Jahreszahlen ESP: Banco Santander, Investor Day USA: Agilent Technologies, Q1-Zahlen USA: Snowflake, Q4-Zahlen USA: Zoom Video Communications, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: DIW Konjunkturbarometer 08:00 SWE: Erzeugerpreise 1/26 08:00 DEU: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Privatkonsum, Staatsausgaben Q4/25 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 3/26 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 2/26 09:00 AUT: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig) 09:00 ESP: Erzeugerpreise 1/26 11:00 EUR: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 07:00 DEU: «Microsoft AI Tour» mit Microsoft-Chairman und CEO Satya Nadella, München 11:00 DEU: Pk zur Hannover Messe 2026, Hannover Die Hannover Messe findet vom 20. bis zum 24. April statt. Nach der Pk diskutieren Experten den Einfluss von Künstlicher Intelligenz in Fabriken und Industrieanlagen. Der Vormittag endet mit der Verleihung des Robotics Awards 2026. 14:30 DEU: Hybride Veranstaltung «Economic Dialogue» u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Berlin BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Vorschlag für Industrie-Beschleunigungsgesetz, Brüssel DEU: Reise + Camping, Essen ---------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi