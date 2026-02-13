AKTIE IM FOKUS: Deutsche Pfandbriefbank fallen nach Gewinnausblick

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Pfandbriefbank sind am Freitag nach der Veröffentlichung von Eckzahlen und einer Gewinnprognose für das neue Jahr unter Druck geraten. Mit einem Minus von rund dreieinhalb Prozent auf 3,91 Euro fielen sie in Richtung ihres November-Tiefs.

Das Unternehmen verwies auf eine "schleppender als erwartete Erholung der Märkte für gewerbliche Immobilienfinanzierungen in Europa" sowie auf Kosten für den Ausstieg aus dem US-Geschäft, "die voraussichtlich erst sukzessive kompensiert werden können."/mis/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Pfandbriefbank (pbb)

Das könnte dich auch interessieren

Kurs unter Druck
Mercedes im Pkw-Geschäft nach Einbruch vorsichtiggestern, 13:25 Uhr · dpa-AFX
Mercedes im Pkw-Geschäft nach Einbruch vorsichtig
Weitere Artikel