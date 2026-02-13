AKTIE IM FOKUS: Deutsche Pfandbriefbank fallen nach Gewinnausblick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Pfandbriefbank sind am Freitag nach der Veröffentlichung von Eckzahlen und einer Gewinnprognose für das neue Jahr unter Druck geraten. Mit einem Minus von rund dreieinhalb Prozent auf 3,91 Euro fielen sie in Richtung ihres November-Tiefs.

Das Unternehmen verwies auf eine "schleppender als erwartete Erholung der Märkte für gewerbliche Immobilienfinanzierungen in Europa" sowie auf Kosten für den Ausstieg aus dem US-Geschäft, "die voraussichtlich erst sukzessive kompensiert werden können."/mis/jha/