ANALYSE-FLASH: Barclays senkt H&M auf 'Underweight' - Ziel bleibt bei 162 Kronen

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat H&M bei unverändertem Kursziel von 162 schwedischen Kronen von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Es brauche Markendynamik für langfristiges Gewinnwachstum, schrieb Matthew Clements am Freitag in seiner Neubewertung. Die Marke sei seit 2024 Priorität der Schweden, aber es trage noch keine Früchte. Die Aktienbewertung hält Clements für zu hoch./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 01:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:00 / GMT

