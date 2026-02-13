ANALYSE-FLASH: Barclays senkt H&M auf 'Underweight' - Ziel bleibt bei 162 Kronen
dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat H&M bei unverändertem Kursziel von 162 schwedischen Kronen von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Es brauche Markendynamik für langfristiges Gewinnwachstum, schrieb Matthew Clements am Freitag in seiner Neubewertung. Die Marke sei seit 2024 Priorität der Schweden, aber es trage noch keine Früchte. Die Aktienbewertung hält Clements für zu hoch./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 01:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:00 / GMT
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
