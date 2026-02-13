ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt RWE auf 'Market-Perform' - Ziel hoch auf 55 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RWE von 50 auf 55 Euro angehoben, die Aktien aber nach dem starken Kursverlauf von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Das Wachstumspotenzial der Essener sei inzwischen eingepreist, schrieb Deepa Venkateswaran am Donnerstagabend in ihrer Neubewertung. Chancen und Risiken hält sie aktuell für ausgeglichen./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 20:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 05:45 / UTC
