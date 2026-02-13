BDI-Präsident: Europas Verteidigung notfalls auch gegen die USA denken

München, 13. ⁠Feb (Reuters) - BDI-Präsident Peter Leibinger hat die Europäer aufgefordert, sich notfalls auch auf eine Konfrontation mit den USA vorzubereiten.

"Europas Verteidigung muss mit, ohne und gegebenenfalls gegen Washington gedacht und vorbereitet werden", sagte Leibinger am Freitag ‌in München bei einer Veranstaltung am Rande der Sicherheitskonferenz. Man brauche "schonungslose Klarheit" über die Situation und eine strategische Eigenständigkeit. Zudem forderte ⁠er einen ⁠schnellen Aufwuchs der Rüstungsproduktion.

Leibinger betonte, dass er sich weiter zur transatlantischen Partnerschaft bekenne und sie erhalten wolle. Er hoffe, dass der Wert dieser Beziehungen zwischen Amerikanern und Europäern "auch in Washington bald wieder klar erkannt und beherzigt wird". Die Europäer könnten sich aber ‌nicht darauf verlassen, dass dies der Fall ‌sei. Sie müssten zudem in der Nato einen größeren Beitrag zur Sicherheit leisten. "Nur dadurch schrecken sie Aggressoren ab, entlasten die USA und gewinnen ⁠strategische Eigenständigkeit – auch für den Fall, dass sich das transatlantische Verhältnis ‌verschlechtern sollte." Er bezeichnete Finnland ⁠als Vorbild für diese Haltung.

Stark sei man nur, wenn man die eigenen Grenzen selbst verteidigen können. Deutschland sei gut in der Forschung. "Innovation ohne massenhafte Produktion ist aber strategisch wertlos. ‌Im 21. Jahrhundert entscheidet nicht ⁠die beste Idee. Die Geschwindigkeit der ⁠Umsetzung ist entscheidend", sagte der BDI-Präsident. Man müsse führend in der Produktion beim Einsatz der Künstlichen Intelligenz sein, bei Weltraumfähigkeiten, Sensorik, Drohnen, Munition und Kommunikationssystemen. Zudem dürften zivile und militärische Produktion nicht mehr getrennt gedacht werden. Leibinger forderte die Politik auf, Rüstungsaufträge schneller zu erteilen und Investitionsabsicherung über Garantien abzusichern. "Dies zu gewährleisten ist jetzt die wichtigste Aufgabe der Politik."

