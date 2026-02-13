Deutsche Großhandelspreise steigen im Januar um 1,2 Prozent

Berlin, ⁠13. Feb (Reuters) - Die Preise im deutschen Großhandel sind im Januar im selben Tempo gestiegen wie zum Jahresende 2025.

Sie legten um 1,2 Prozent im ‌Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Im Dezember hatte die ⁠Teuerungsrate ⁠ebenfalls bei 1,2 Prozent gelegen, im November bei 1,5 Prozent. Von Dezember auf Januar legten die Preise um 0,9 Prozent zu.

Bedeutend für die Preisentwicklung gegenüber dem Vorjahresmonat ‌war der Preisanstieg im Großhandel ‌mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren: Hier ergab sich ein Plus von 1,6 Prozent. ⁠Insbesondere Zucker, Süßwaren und Backwaren kosteten erheblich mehr ‌als im Vorjahresmonat (+12,5 Prozent). ⁠Als starke Preistreiber im Großhandel erwiesen sich zu Jahresbeginn insbesondere Rohstoffgruppen rund um Nicht-Eisen-Erze - natürliche Gesteinsvorkommen, aus denen Metalle ‌gewonnen werden, die ⁠kein Eisen als Hauptbestandteil enthalten. ⁠Die Preise stiegen hier im Durchschnitt um 43,8 Prozent.

Der Großhandel dient als eine Art Scharnier zwischen Herstellern und Endkunden. Preisveränderungen kommen später und zumindest teilweise bei den Verbrauchern an. Die Verbraucherpreise legten hierzulande im Januar um 2,1 Prozent zu.

(Bericht von ⁠Reinhard Becker, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)