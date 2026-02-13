Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1862 US-Dollar
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1862 (Donnerstag: 1,1874) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8430 (0,8421) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87160 (0,87110) britische Pfund, 181,83 (182,52) japanische Yen und 0,9121 (0,9142) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Devisen: Eurokurs gibt zum US-Dollar nach - Inflationsdaten in den USA im Fokusheute, 08:00 Uhr · dpa-AFX
Devisen: Kurs des Euro stabilisiert sich nach leichten Vortagesverlustengestern, 10:27 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungDieses Biotech-Unternehmen kassiert Milliarden – ohne selbst Medikamente zu entwickelngestern, 21:28 Uhr · onvista
Kommentar von Stefan RißeWas Börsenlegende Kostolany über die Märkte heute denken würde07. Feb. · Acatis