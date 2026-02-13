Dividendenalarm

Dividendenkalender heute, 13.02.2026

onvista · Uhr
Dividenden-AristokratenE-Mobilität

Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 13. Februar 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Number1411/Shutterstock.com

Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
3MVierteljährliches ex-Dividenden Datum
AccentureVierteljährliches Dividenden Datum
AmgenVierteljährliches ex-Dividenden Datum
AurubisEndgültiges ex-Dividenden Datum
Carnival Corp. (AIDA)Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
Colgate-PalmoliveVierteljährliches Dividenden Datum
Costco WholesaleVierteljährliches Dividenden Datum
Eli Lilly and CompanyVierteljährliches ex-Dividenden Datum
FordVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Main Street CapitalEndgültiges Dividenden Datum
REALTY INCOMEEndgültiges Dividenden Datum
SiemensEndgültiges ex-Dividenden Datum
StarbucksVierteljährliches ex-Dividenden Datum
TeradyneVierteljährliches ex-Dividenden Datum
TUIEndgültiges Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Siemens
TUI
Eli Lilly and Company
Aurubis
Carnival Corp. (AIDA)
REALTY INCOME
Teradyne
3M
Amgen
Accenture
Colgate-Palmolive
Starbucks
Main Street Capital
Ford
Costco Wholesale

