EQS-Adhoc: Deutsche Pfandbriefbank AG: Deutsche Pfandbriefbank AG veröffentlicht Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Garching, den 13.2.2026

Vorstand und Aufsichtsrat der Deutsche Pfandbriefbank AG haben die Planung für das Geschäftsjahr 2026 abgeschlossen. Sie erwarten für das Geschäftsjahr 2026 ein IFRS-Konzernergebnis vor Steuern zwischen EUR 30 Mio. und EUR 40 Mio. und operative Erträge in Höhe von EUR 375 Mio. bis EUR 425 Mio. bedingt durch ein erwartetes Portfoliovolumen in der gewerblichen Immobilienfinanzierung von EUR 27 Mrd. bis EUR 28 Mrd. Diese Prognose steht dabei auch vor dem Hintergrund einer schleppender als erwarteten Erholung der Märkte für gewerbliche Immobilienfinanzierungen in Europa sowie den Kosten für den Ausstieg aus dem US-Geschäft, die voraussichtlich erst sukzessive kompensiert werden können.

Kontakt:

Sebastian Zehrer

Head of Communications

Phone: +49 (0) 89 2880 11841

Email: Sebastian.Zehrer@pfandbriefbank.com

