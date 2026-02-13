EQS-Adhoc: KPS AG: Erweiterung des Vorstands um neuen CFO und vorzeitige Wiederbestellung des Vorstands Leonardo Musso

EQS Group · Uhr
Rüstung
Artikel teilen:

EQS-Ad-hoc: KPS AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
KPS AG: Erweiterung des Vorstands um neuen CFO und vorzeitige Wiederbestellung des Vorstands Leonardo Musso

13.02.2026 / 13:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

KPS AG: Erweiterung des Vorstands um neuen CFO und vorzeitige Wiederbestellung des Vorstands Leonardo Musso

Unterföhring, 13. Februar 2026 – Die KPS AG (WKN A1A6V4 / ISIN DE000A1A6V48) gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat der KPS AG heute Herrn Michael Hessing mit Wirkung ab dem 15. Februar 2026 zum weiteren Mitglied des Vorstands bestellt und zum neuen Finanzvorstand (CFO) der KPS AG ernannt hat. Herr Hessing wird den Vorstand der Gesellschaft neben dem amtierenden Vorstandsmitglied Herrn Leonardo Musso weiter verstärken. Zudem hat der Aufsichtsrat einstimmig beschlossen, die ursprünglich am 31. Dezember 2026 endende Amtszeit von Leonardo Musso als Vorstand der KPS AG vorzeitig für drei weitere Jahre zu verlängern und hat Herrn Musso zugleich zum neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) der Gesellschaft ernannt.

Kontakt:

KPS AG
Beta-Straße 10H
85774 Unterföhring
Telefon: +49 (0) 89 356 31-0
Telefax: +49 (0) 89 356 31-3300
E-Mail: ir@kps.com

Ende der Insiderinformation

13.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:KPS AG
Beta-Str. 10 h
85774 Unterföhring
Deutschland
Telefon:+49 (0)89 356 31-0
Fax:+49 (0)89 356 31-3300
E-Mail:ir@kps.com
Internet:www.kps.com
ISIN:DE000A1A6V48
WKN:A1A6V4
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID:2276344
Ende der MitteilungEQS News-Service

2276344 13.02.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Leonardo
KPS
LEONARDO ADR 1/2/EO 4,40

Das könnte dich auch interessieren

Warburg empfiehlt Renk
Rüstungswerte ziehen weiter an09. Feb. · dpa-AFX
Ein Kurschart vor einer Weltkugel
Weitere Artikel