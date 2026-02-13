EQS-Adhoc: KPS AG: Erweiterung des Vorstands um neuen CFO und vorzeitige Wiederbestellung des Vorstands Leonardo Musso

EQS-Ad-hoc: KPS AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand

KPS AG: Erweiterung des Vorstands um neuen CFO und vorzeitige Wiederbestellung des Vorstands Leonardo Musso



13.02.2026 / 13:31 CET/CEST

Unterföhring, 13. Februar 2026 – Die KPS AG (WKN A1A6V4 / ISIN DE000A1A6V48) gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat der KPS AG heute Herrn Michael Hessing mit Wirkung ab dem 15. Februar 2026 zum weiteren Mitglied des Vorstands bestellt und zum neuen Finanzvorstand (CFO) der KPS AG ernannt hat. Herr Hessing wird den Vorstand der Gesellschaft neben dem amtierenden Vorstandsmitglied Herrn Leonardo Musso weiter verstärken. Zudem hat der Aufsichtsrat einstimmig beschlossen, die ursprünglich am 31. Dezember 2026 endende Amtszeit von Leonardo Musso als Vorstand der KPS AG vorzeitig für drei weitere Jahre zu verlängern und hat Herrn Musso zugleich zum neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) der Gesellschaft ernannt.



