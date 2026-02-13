EQS-AFR: Fabasoft AG (AT): Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Fabasoft AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Fabasoft AG (AT): Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

13.02.2026 / 07:20 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Quartalsberichtes
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Fabasoft AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Quartalsbericht Q3

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_9_Monatsbericht_2025_2026.pdf

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_9_Monthsreport_2025_2026.pdf

13.02.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Fabasoft AG
Honauerstraße 4
4020 Linz
Österreich
Internet:www.fabasoft.com

Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, München, Hamburg, Düsseldorf

Ende der MitteilungEQS News-Service

2275944 13.02.2026 CET/CEST

Fabasoft

