EQS-AFR: KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
13.02.2026 / 09:27 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 20.02.2026
Ort:
https://khdvv.de/finanzberichte/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG
|Von-der-Wettern-Str. 4a
|51149 Köln
|Deutschland
|Internet:
|www.khdvv.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2276196 13.02.2026 CET/CEST