EQS-AFR: KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

13.02.2026

Hiermit gibt die KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 20.02.2026

Ort:

https://khdvv.de/finanzberichte/

KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG Von-der-Wettern-Str. 4a 51149 Köln Deutschland

