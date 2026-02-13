EQS-AFR: KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

13.02.2026 / 09:27 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 20.02.2026

Ort:

https://khdvv.de/finanzberichte/

Sprache:Deutsch
Unternehmen:KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG
Von-der-Wettern-Str. 4a
51149 Köln
Deutschland
Internet:www.khdvv.de
KHD Humboldt Wedag VV

