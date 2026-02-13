EQS-DD: All for One Group SE: Land Excellence GmbH, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



13.02.2026 / 18:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Land Excellence GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Stefan Nachname(n): Land Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

All for One Group SE

b) LEI

529900GB6FMY3QJLBM61

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005110001

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 37,80 EUR 5.292,00 EUR 37,90 EUR 11.749,00 EUR 37,90 EUR 18.950,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 37,89 EUR 35.991,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate MIC: XGAT

