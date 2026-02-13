EQS-DD: REPLOID Group AG: Philip Pauer, Veräußerung: Es handelt sich bei dem gemeldeten Geschäft um eine Schenkung an eine nicht in enger Beziehung stehende Person ohne Mittelzufluss an die ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
13.02.2026 / 11:57 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Philip
|Nachname(n):
|Pauer
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|REPLOID Group AG
b) LEI
|529900KNZ7JJ6VLDJL12
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|AT0000A3HRX5
b) Art des Geschäfts
|Veräußerung: Es handelt sich bei dem gemeldeten Geschäft um eine Schenkung an eine nicht in enger Beziehung stehende Person ohne Mittelzufluss an die schenkende Person.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|0,00 EUR
|37,00 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|0,00 EUR
|37,00 Stück
e) Datum des Geschäfts
|06.02.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
13.02.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|REPLOID Group AG
|Maria-Theresia-Straße 53
|4600 Wels
|Österreich
|Internet:
|reploid.eu
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
103230 13.02.2026 CET/CEST
