EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dorothea Simon, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.02.2026 / 14:59 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Dorothea
Nachname(n):Simon

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Siemens Healthineers AG

b) LEI

529900QBVWXMWANH7H45 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000SHL1006

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
40,2000 EUR10.050,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
40,2000 EUR10.050,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

11.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:ING Direkthandel
MIC:INGB

13.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Siemens Healthineers AG
Siemensstr. 3
91301 Forchheim
Deutschland
Internet:https://www.siemens-healthineers.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

103240 13.02.2026 CET/CEST

