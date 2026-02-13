EQS-News: ALNO AG – 16. Sachstandsbericht des Insolvenzverwalters zum aktuellen Stand des Insolvenzverfahrens verfügbar

EQS-News: One Square Advisory Services S.à.r.l. / Schlagwort(e): Anleihe/Insolvenz

ALNO AG – 16. Sachstandsbericht des Insolvenzverwalters zum aktuellen Stand des Insolvenzverfahrens verfügbar



13.02.2026 / 10:59 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ALNO AG – 16. Sachstandsbericht des Insolvenzverwalters zum aktuellen Stand des Insolvenzverfahrens verfügbar

München, 13.02.2026

– Die One Square Advisory Services S.a.r.l. („One Square“) und Herr Rechtsanwalt Dr. Daniel Vos in ihrer Eigenschaft als gemeinsame Vertreter aller Anleihegläubiger der ALNO AG der Anleihen EUR 45.000.000, 8,500% Inhaberschuldverschreibung 2013/18 (ISIN: DE000A1R1BR4; WKN: A1R1BR) bzw. EUR 14.000.000, 8,000% Wandelschuldverschreibung 2014/19 (ISIN: DE000A11QHW7; WKN: A11QHW) informieren, dass der 16. Sachstandsbericht zur Verfügung steht.

Wie avisiert, wird alle sechs Monate ein Sachstandsbericht durch die Insolvenzverwaltung verfasst, der gegen Nachweis der Gläubigerstellung auch zur Verfügung gestellt wird. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der ALNO AG um ein nicht öffentliches Verfahren handelt. Eine Weitergabe des Berichts oder dessen Inhalte ist daher nicht gestattet!

Bei Interesse können Anleihegläubiger eine Kopie des Sachstandsberichts gegen Nachweis Ihrer Gläubigerstellung, welcher nicht älter als 14 Tage ist, in Form einer Kopie Ihres Depotauszuges oder eines Screenshots über die bekannten Adressen –

alno@onesquareadvisors.com

bzw. für Herrn Rechtsanwalt Dr. Daniel Vos unter

vos@vos.legal

– anfordern.

Anleihegläubiger werden gebeten, falls noch nicht geschehen, sich unter diesen Adressen für die jeweiligen E-Mail-Verteiler anzumelden.

Kontakt

One Square Advisory Services S.à.r.l.

- Team ALNO -

Genève | Suisse

F: +49 (89) 15 98 98 22

E:

alno@onesquareadvisors.com

www.onesquareadvisors.com

vos.legal

Salierring 48

50677 Köln

vos@vos.legal

13.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2276262 13.02.2026 CET/CEST